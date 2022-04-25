 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 27.04.2022
01:39  Германия рухнет, а Россия нет. Чем обернется отключение от газа, - Лукаш Кованда
01:19  Дедолларизация международных резервов: неумолимый мировой тренд, - В.Катасонов
01:08  США теряют друзей на Ближнем Востоке, - Талиб аль-Хасани
00:43  Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов получил в подарок 8 коней
00:14  В России нет "партии мира", есть партия капитуляции.., - М.Делягин
00:13  Казахстанская элита все быстрее дистанцируется от России, - Айнур Курманов
00:00  Макрон победил, но разорвал Францию, - В.Прохватилов

Вторник, 26.04.2022
23:04  "Газпром" перекрыл газовый крантик Болгарии
22:31  Уволен рекордсмен по пребыванию в должности Кыргызстана - Кубаныч Таабалдиев 11 лет рулил Нацинформагентством "Кабар"
21:56  Турция в ситуации выбора между Россией и Западом, - С.Тарасов
21:18  Оппозиция Армении обещает новую бархатную революцию, - В.Панфилова
14:17  Уйду я от вас. КазПрез покинул елбасиную партию "Нур-Аманат"
14:11  Как Зеленский скопил $850 млн. Пусть клоун, но ой-как не дурак
13:50  Похоже, Казахстан не выучил урок, - Геворг Мирзаян
13:41  Таджикистан резко (на 88%) сократил поставки драгметаллов за рубеж. Не в жилу...
12:17  Очередной "киндер"-южанин Зикрулло Махамат уулу возглавил фонд "Ыйман" при Администрации президента Киргизии
12:07  Китай сделал заявление по поводу Третьей мировой войны
11:04  Ленин – человек, выдавший Казахстану пропуск в 21-й век, - Болат Асанов
10:54  Иллюзий не остается – Запад поставил сверхзадачей полное и окончательное уничтожение России, - В.Михеев
10:46  Казахстан начал крупные проекты в нефтегазохимии с российскими "Сибуром" и "Татнефтью"
10:25  Центральная Азия будет терять $507 млн в год от изменений климата
10:21  Это просто отписка. Таджикские эксперты раскритиковали антикризисный план правительства, - "АП"
10:16  Водное хозяйство Казахстана рискует остаться без грамотных специалистов, - Ж.Байхожа
10:11  Сезон охоты на президента открыт: кто и зачем демонизирует Касым-Жомарта Токаева? - Асель Омирбек
09:50  Тщетные потуги любви Вашингтона и Лондона к Дели, - Д.Минин
09:47  Турецкая ставка на Украину. Что задумали турки? - Ю.Борисов
08:31  В школах Киргизии скандалят из-за Георгиевских ленточек
08:26  Илон Маск купил соцсеть Twitter за $44 миллиарда
07:12  Алматы. Осужден анонимом бывший финансовый директор ТОО "Kcell Solutions"
06:46  Такие разные черкесы. Турция взялась за старое
00:48  Соломоново решение Китая оказалось "красной линией" для AUCUS
00:47  Какие новые "подарки" пообещали Блинкен и Остин Зеленскому в Киеве?
00:45  Макрон – последний президент Пятой республики
00:43  Семен Заславский. Средняя Азия в творчестве Василия Верещагина
00:36  Теракт в Приднестровской Республике. Здание МГБ ПМР обстреляно из гранатометов
00:19  Пекин вслед за Шанхаем может попасть под локдаун
00:16  Белоруссия нашла в Узбекистане замену санкционным товарам, - "НГ"
Понедельник, 25.04.2022
21:13  Египетские отели решили перейти на расчеты в рублях
21:12  Укры наняли киллеров для российских журналистов-пропагандистов
20:50  Байден пошел в атаку на Украине: чем ответит Кремль, - М.Ростовский
15:54  Почему доллар в Таджикистане дешевеет, а товары на рынках нет?
14:01  На севере Афганистана взорвали вторую мечеть за два дня - кундузскую Имам-Сахиб (еще 30 трупов)
13:53  За Назарбаевым оставят статус и привилегии Елбасы. Без вождей - никак!
13:36  Америка неумолимо глупеет, - The Atlantic
13:33  Россия передала Казахстану архивные документы о Герое Великой Отечественной полковнике Б.Момышулы
13:27  Главное Нация, а не родовой клан! - С.Абикенулы
13:23  Есть ли "чистые" места на карте Казахстана? - Алма Бектенова
12:30  Рамзан Кадыров поблагодарил Шавката Мирзиеева за подарок к празднику Рамазан (видео)
12:27  Министр Иманов раскрыл в Кыргызстане "транспортную мафию"
11:33  Странная война России с НАТО на территории Украины, - Мих.Ошеров
11:24  Западные эксперты сделали сенсационное заявление о гибели мирных жителей в Буче - жертвы артударов, - The Guardian
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
США теряют друзей на Ближнем Востоке, - Талиб аль-Хасани
01:08 27.04.2022

Попытки США продлить перемирие в Йемене и хрупкие договоренности между Россией и Персидским заливом

Российско-украинский конфликт сильно сместил фокус Вашингтона с войны в Йемене, пишет газета Rai Al Youm. По мнению автора статьи, Запад сейчас слишком озабочен давлением на Москву и ему не выгодно продолжение боевых действий на Ближнем Востоке.

Талиб аль-Хасани (طالب الحسني)

Многочисленные важные изменения в ходе войны против Йемена рождают вопрос - продолжится ли конфликт или прекратится благодаря продлению перемирия, действующего с апреля этого года?

Для начала стоит остановиться на региональных и глобальных переменных, определяющих ситуацию на международной арене. Первой из них, разумеется, является противостояние России и Запада из-за Украины. Этот фактор меняет политическую карту, какими бы ни были итоги этого напряженного конфликта.

Позиция Саудовской Аравии и ОАЭ в отношении восточно-западного противостояния еще не сформирована окончательно. Отчасти такая неопределенность связана с участием двух государств Персидского залива в войне с Йеменом. Эр-Рияд считал и еще, возможно, способен навязать формулу "увеличение добычи нефти в обмен на расширение американской и европейской военно-политической поддержки в войне", длящейся уже восьмой год.

Согласно недвусмысленным оценкам американцев, конфликт в Йемене очень сложен и будет правильным направить его в сторону длительного сдерживания путем прекращения боевых действий в текущих границах и перемирия в его нынешнем виде; снятия частичной осады и прекращения йеменских атак по нефтяным объектам в Персидском заливе. Сейчас такой сценарий наиболее благоприятен для США и Европы в связи с украинским кризисом.

Несмотря на напряженность в отношениях саудовцев и американцев, хрупкие договоренности Эр-Рияда и Абу-Даби с Россией стоят на пути к краху, если Саудовская Аравия не получит новой поддержки в войне с Йеменом. Достаточно лишь продлить перемирие, а это американская и европейская инициатива, над которой ведется активная работа. Так, стороны пытаются выделить Оману центральную роль в заключении перемирия и выработке формул его продления. Сквозь эту призму и нужно смотреть на миссию делегации из Маската, прибывшей в столицу Йемена для встречи с политическим руководством.

Угроза этим усилиям состоит в том, что сформированные Эр-Риядом и Абу-Даби силы, возглавляющие местных союзников в Йемене, после передачи власти от Хади к совету, нацелены на военную эскалацию в Йемене. Однако возможности этого нового формирования ограничены, что может даже способствовать их военному краху, если коалиция, как обычно, не обеспечит прикрытие с воздуха. Последнее станет причиной возобновления боевых действий, так как нарушит условия перемирия.

Двухмесячное прекращение огня в основном на руку Сане, поскольку делает возможным достижение ее главной цели - прорыва осады. Военные операции, объявленные Саной и нацеленные на объекты Aramco в семи провинциях Саудовской Аравии, так и назывались, "Прорыв осады".

Йемен осознает, что текущая ситуация в мире ему на руку, если он будет наращивать военные действия и тем самым оказывать давление на Саудовскую Аравию, чтобы она прекратила войну, а не приостановила ее. Предлагаемый сценарий - полная, а не частичная победа, поскольку это имеет огромное значение для будущего. Таким образом, можно считать неизбежным возобновление военных операций после того, как йеменские бойцы отдохнут и обеспечат топливо, необходимое для стабильности в течение нескольких месяцев. Энергоносителей, которые поступят в Йемен во время фазы перемирия, будет достаточно в течение не менее 8-10 месяцев.

Существует возможность выхода из войны благодаря объявлению коалиции о прекращении военных операций в Йемене и передаче полномочий внутренним силам после возвращения нового сформированного Саудовской Аравией совета в Аден и нового пересмотра межйеменских отношений. В последнее время желание Саудовской Аравии укрепилось: Эр-Рияд не хочет садиться за стол переговоров с Саной.

За всем этим кроется американо-саудовское признание поражения в войне и, как следствие, потери Йемена. В настоящее время Соединенные Штаты и европейские страны озабочены давлением на Россию, а потому стремится привлечь союзников из Персидского залива на свою сторону в конфликте с Москвой. Запад ведет битву за ослабление Востока. Это потребует прекращения действия соглашения ОПЕК, крах которого неизбежен, пусть и с опозданием на несколько месяцев - нефть Персидского залива нужна Америке и Европе, и разорвать существующие глубокие исторические отношения со странами региона будет нелегко.

Ход йеменской войны не отвечает ожиданиям Соединенных Штатов и стран Персидского залива, но Йемен не важнее судьбоносного и краеугольного противостояния с Россией. В этой арабской стране одержит победу тот, кто сумеет воспользоваться текущей ситуацией.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1651010880


Новости Казахстана
- Глава государства принял участие во внеочередном XXIII съезде партии "Amanat"
- Космомониторинг сельхозземель усовершенствуют в Казахстане
- Программа импортозамещения до 2025 года разрабатывается в Казахстане
- Центризбирком установил итоги выборов депутата Сената Парламента от Алматинской области вместо выбывшего, состоявшихся 22 апреля 2022 года
- Сделайте все для безопасности наших детей
- Статус Первого Президента: Конституционная реформа
- Кадровые перестановки
- Цифровой тенге – панацея или Матрица?
- Аким Алматы встретился с ветеранами города
- Более 16 тыс. иностранных граждан осуществляют трудовую деятельность в Казахстане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  