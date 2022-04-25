США теряют друзей на Ближнем Востоке, - Талиб аль-Хасани

01:08 27.04.2022

Попытки США продлить перемирие в Йемене и хрупкие договоренности между Россией и Персидским заливом



Российско-украинский конфликт сильно сместил фокус Вашингтона с войны в Йемене, пишет газета Rai Al Youm. По мнению автора статьи, Запад сейчас слишком озабочен давлением на Москву и ему не выгодно продолжение боевых действий на Ближнем Востоке.



Талиб аль-Хасани (طالب الحسني)



Многочисленные важные изменения в ходе войны против Йемена рождают вопрос - продолжится ли конфликт или прекратится благодаря продлению перемирия, действующего с апреля этого года?



Для начала стоит остановиться на региональных и глобальных переменных, определяющих ситуацию на международной арене. Первой из них, разумеется, является противостояние России и Запада из-за Украины. Этот фактор меняет политическую карту, какими бы ни были итоги этого напряженного конфликта.



Позиция Саудовской Аравии и ОАЭ в отношении восточно-западного противостояния еще не сформирована окончательно. Отчасти такая неопределенность связана с участием двух государств Персидского залива в войне с Йеменом. Эр-Рияд считал и еще, возможно, способен навязать формулу "увеличение добычи нефти в обмен на расширение американской и европейской военно-политической поддержки в войне", длящейся уже восьмой год.



Согласно недвусмысленным оценкам американцев, конфликт в Йемене очень сложен и будет правильным направить его в сторону длительного сдерживания путем прекращения боевых действий в текущих границах и перемирия в его нынешнем виде; снятия частичной осады и прекращения йеменских атак по нефтяным объектам в Персидском заливе. Сейчас такой сценарий наиболее благоприятен для США и Европы в связи с украинским кризисом.



Несмотря на напряженность в отношениях саудовцев и американцев, хрупкие договоренности Эр-Рияда и Абу-Даби с Россией стоят на пути к краху, если Саудовская Аравия не получит новой поддержки в войне с Йеменом. Достаточно лишь продлить перемирие, а это американская и европейская инициатива, над которой ведется активная работа. Так, стороны пытаются выделить Оману центральную роль в заключении перемирия и выработке формул его продления. Сквозь эту призму и нужно смотреть на миссию делегации из Маската, прибывшей в столицу Йемена для встречи с политическим руководством.



Угроза этим усилиям состоит в том, что сформированные Эр-Риядом и Абу-Даби силы, возглавляющие местных союзников в Йемене, после передачи власти от Хади к совету, нацелены на военную эскалацию в Йемене. Однако возможности этого нового формирования ограничены, что может даже способствовать их военному краху, если коалиция, как обычно, не обеспечит прикрытие с воздуха. Последнее станет причиной возобновления боевых действий, так как нарушит условия перемирия.



Двухмесячное прекращение огня в основном на руку Сане, поскольку делает возможным достижение ее главной цели - прорыва осады. Военные операции, объявленные Саной и нацеленные на объекты Aramco в семи провинциях Саудовской Аравии, так и назывались, "Прорыв осады".



Йемен осознает, что текущая ситуация в мире ему на руку, если он будет наращивать военные действия и тем самым оказывать давление на Саудовскую Аравию, чтобы она прекратила войну, а не приостановила ее. Предлагаемый сценарий - полная, а не частичная победа, поскольку это имеет огромное значение для будущего. Таким образом, можно считать неизбежным возобновление военных операций после того, как йеменские бойцы отдохнут и обеспечат топливо, необходимое для стабильности в течение нескольких месяцев. Энергоносителей, которые поступят в Йемен во время фазы перемирия, будет достаточно в течение не менее 8-10 месяцев.



Существует возможность выхода из войны благодаря объявлению коалиции о прекращении военных операций в Йемене и передаче полномочий внутренним силам после возвращения нового сформированного Саудовской Аравией совета в Аден и нового пересмотра межйеменских отношений. В последнее время желание Саудовской Аравии укрепилось: Эр-Рияд не хочет садиться за стол переговоров с Саной.



За всем этим кроется американо-саудовское признание поражения в войне и, как следствие, потери Йемена. В настоящее время Соединенные Штаты и европейские страны озабочены давлением на Россию, а потому стремится привлечь союзников из Персидского залива на свою сторону в конфликте с Москвой. Запад ведет битву за ослабление Востока. Это потребует прекращения действия соглашения ОПЕК, крах которого неизбежен, пусть и с опозданием на несколько месяцев - нефть Персидского залива нужна Америке и Европе, и разорвать существующие глубокие исторические отношения со странами региона будет нелегко.



Ход йеменской войны не отвечает ожиданиям Соединенных Штатов и стран Персидского залива, но Йемен не важнее судьбоносного и краеугольного противостояния с Россией. В этой арабской стране одержит победу тот, кто сумеет воспользоваться текущей ситуацией.