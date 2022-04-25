Дедолларизация международных резервов: неумолимый мировой тренд, - В.Катасонов

01:19 27.04.2022

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ



Дедолларизация международных резервов: неумолимый мировой тренд



Конец царствования зеленого



О закате доллара США говорят на протяжении последних двух десятилетий, понимая под этим снижение доли американской валюты в официальных международных резервах, международных расчетах по внешней торговле и других трансграничных операциях, в активах и пассивах банковских систем, в валютообменных операциях на рынке ФОРЕКС. Однако эти разговоры еще не давали оснований говорить об окончательном закате доллара, утрате им статуса главной валюты. События, которые начались в феврале 2022 года (санкционная война), вновь оживили дискуссии о будущем "зеленого".



Сейчас хочу обратить внимание на такой показатель, как доля доллара США в официальных валютных резервах. Они являются частью официальных международных резервов за вычетом СДР (специальных права заимствования, особой валюты на специальном счете страны-члена МВФ), позиции страны в МВФ и монетарного золота. На конец 2021 года суммарная величина официальных валютных резервов всех стран-членов МВФ составила 12.937 млрд. долл.



На рубеже 1990-2000-х годов доля доллара США в совокупных валютных резервах стран-членов МВФ достигла рекордного значения – более 70 процентов. Приводим данные по долям главных валют в совокупных валютных резервах стран-членов МВФ (на конец года, %):



Валюта - 2001 г / 2011г. / 2021 г.

Доллар США - 70,7 / 62,3 / 58,8

Евро - 19,8 / 24,7 / 20,6

Британский фунт стерлингов - 2,7 / 3,8 / 4,8

Японская иена - 5,2 / 3,6 / 5,6

Швейцарский франк - 1,2 / 0,1 / 0,2

Источник: МВФ



Как видим, за два десятилетия (2001-2021 гг.) доля доллара США снизилась до 58,8%, почти на 12 процентных пунктов. Несколько подросла доля евро и японской иены, заметно укрепил свои позиции британский фунт стерлингов. Швейцарский франк утратил свои прежние позиции. Произошло частичное замещение доллара США такими новыми резервными валютами, как канадский доллар (его доля в конце 2021 года составила 2,4%) и австралийский доллар (1,8%). Также в составе резервных валют появился китайский юань с долей 2,8% в конце прошлого года (пятое место в рейтинге резервных валют).



Как бы там ни было, доллар на конец прошлого года, несмотря на некоторое ослабление его позиций, продолжал царствовать в мире резервных валют. Всего в составе международных резервов стран-членов МВФ долларовые резервы составили 7.087 млрд. долл. Можно предположить, что основная их часть находится в Китае.



На конец прошлого года валютные резервы Китая составили 3.250 млрд. долл. Это суммарная величина всех валют, входящих в состав резервов. В отличие от подавляющей части стран-членов МВФ Китай до сих пор не раскрывает валютную композицию своих резервов. Это относится к разряду секретной информации. Однако иногда кое-какая информация проскакивает. Так, в июле 2019 года Государственная валютная администрация Китая объявила, что на конец 2014 года активы в долларах США составляли 58% от общего объема резервов Китая по сравнению с 79% в 2005 году (в 2014 г. – 65%). Если предположить, что к концу 2021 года эта доля была доведена до половины, то в абсолютном выражении на американскую валюту пришлось примерно 1.600 млрд. долл. (примерно 23% всех долларовых резервов стран-членов МВФ).



Большая часть китайских долларовых резервов – облигации Казначейства США. На февраль 2021 года портфель таких бумаг у Китая, согласно данным американского казначейства, равнялся 1.054,8 млрд. долл.



Остальное – американская валюта на счетах иностранных банков. Китай осторожно снижал размер своего портфеля американских казначейских бумаг в последние годы. Так, за период с февраля прошлого года по февраль сего года он уменьшился почти на 50 млрд. долл. Если несколько лет назад Китай был главным держателем казначейских бумаг США, то сейчас он уже на втором месте после Японии. Китайскую долю в американских казначейских бумагах постепенно замещают Япония, Великобритания, Швейцария, Бельгия, Тайвань, Каймановы острова и др.



Санкционная война коллективного Запада обострила отношения Вашингтона и Пекина, который отказался от активной поддержки Запада в экономической войне против России. Пекин понимает, что сегодня США и их союзники отрабатывают в России методы санкционного давления, которые завтра будут применены к Китаю. И как бы Пекин ни лавировал, избежать жесткого противостояния с коллективным Западом ему не удастся.



И Пекин не может не готовить свои международные резервы к возможным санкциям США, продолжая аккуратно снижать свой портфель американских казначейских бумаг. Есть некоторые основания полагать, что те цифры международных валютных резервов, которые Пекин официально публикует, несколько завышены. Этими завышенными цифрами маскируется снижение той части резервов, которые представлены долларами на депозитах иностранных банков. Часть такой долларовой валюты может тратиться на закупку на мировом рынке золота. Только что Государственное валютное управления Китая сообщило, что за март валютные резервы страны сократились на 25,8 млрд. долларов США до 3,188 трлн. долларов США. Можно предположить, что это снижение произошло преимущественно (или даже исключительно) за счет долларовой составляющей резервов.



Валютные резервы многих стран традиционно состояли почти исключительно из долларов США. Ярким примером могут служить Саудовская Аравия и ряд других стран-членов ОПЕК. Эти страны уже почти полвека продают черное золото только за американские доллары, но и они, как ожидается, в ближайшее время могут диверсифицировать свои резервы за счет других валют. Саудовская Аравия уже почти договорилась с Китаем, что будет продавать последнему нефть не только за доллары США, но и за китайские юани. А когда это произойдет, долларовые резервы Саудовской Аравии начнут разбавляться китайской валютой.



Санкционная война подорвала доверие не только к доллару США, но и к евро, британскому фунту, японской иене, канадскому и австралийскому долларам, швейцарскому франку: ведь коллективный Запад заморозил все указанные валюты в составе международных резервов. Все эти валюты стали "токсичными". Можно ожидать, что повысится доверие к юаню, а также спрос на золото – валютный актив в составе международных резервов, имеющий полный иммунитет к санкциям.



Обычно центробанки, управляющие международными резервами, не делают громких заявлений о том, что собираются менять валютную структуру резервов. Все делается по-тихому. Исключением стал ЦБ Израиля, валютные резервы которого на данный момент составляют 206 млрд. долл. Агентство Bloomberg со ссылкой на заместителя председателя ЦБ Израиля Эндрю Абира (Andrew Abir) сообщило 20 апреля, что в структуру резервов Израиля добавлен целый ряд новых валют, включая китайский юань, японскую, австралийскую, канадскую валюты. Эксперты объясняют это решение израильских денежных властей санкционными действиями США по заморозке валютных резервов России. "Недавний захват большей части российских валютных активов в рамках антироссийских санкций может побудить многие страны к дальнейшей реструктуризации своих резервов", – полагает Bloomberg.



Насколько санкционная война против России повлияла на позиции доллара США и других ведущих валют в мировых валютных резервах, мы узнаем из статистических данных МВФ по итогам первого квартала текущего года.