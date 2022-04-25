Германия рухнет, а Россия нет. Чем обернется отключение от газа, - Лукаш Кованда

01:39 27.04.2022 Германия рухнет, а Россия нет? Чем обернется отключение от газа?



По мнению экспертов Оксфордского института изучения энергетики, ЕС откажется от российского газа в первой половине мая, пишет iDNES. Затем Европа ощутит тяжелые экономические и политические последствия этого шага. Следствием будет погружение Германии и других стран в рецессию, а Россия особо не пострадает, предупреждают представители немецкого бизнеса.



Лукаш Кованда



Германия погрузится в рецессию, если прекратятся поставки российского газа, нефти и угля в Европейский Союз. Ее экономика в этом году упала бы на два процента. Это следует из опубликованных вчера расчетов Бунедесбанка, как пишет в своем комментарии экономист Лукаш Кованда.



Стоимость нефти марки Brent, согласно Бундесбанку, в случае прекращения поставок взлетела бы выше 170 долларов за баррель. Таким образом, топливо в Чехии продавалось бы минимум по 60 крон за литр. Об опасности полного отключения Европейского Союза от российской нефти предупреждает и американский министр финансов Джанет Йеллен. Насколько велика сейчас вероятность отключения?



Италия ― один из главных потребителей российского газа в ЕС, который готов полностью от него отказаться. На этой неделе Италия заявила, что пойдет на такой шаг, если требование Кремля о новом порядке платежей за газ будет противоречить санкциям. Обходить собственные санкции отказывается и немецкий министр экономики Роберт Хабек.



Кремль требует от покупателей в ЕС открыть в российском государственном Газпромбанке валютный и рублевый счет. Оплата за газ должна осуществляться через этот банк. Он будет конвертировать валютные платежи в рубли и отправлять "Газпрому", то есть компании, подконтрольной Кремлю. По мнению брюссельских юристов, это дает России возможность установить выгодный ей обменный курс, которым она и без того уже манипулирует, грубо вмешиваясь в валютный рынок.



Таким образом, брюссельские юристы в своих анализах пришли к выводу, что оплата через Газпромбанк противоречит санкциям. В таком случае Италия не собирается соглашаться на новый порядок оплаты. Но фактически это означает, что она не будет платить России за газ, а значит, не будет и получать его. Позиция Италии значительно повышает вероятность того, что от российского газа откажутся и другие страны Европейского Союза. Если, конечно, Россия не пойдет на какой-нибудь компромисс. Но пока Москва дает понять, что ждет от стран Европейского Союза согласия на новый порядок оплаты. Этот новый порядок распространяется уже на апрельские поставки. Срок по некоторым счетам-фактурам за него уже идет, но "момент истины" все же наступит в середине мая, когда подойдет срок оплаты большинства из них. К тому времени уже будет понятно, сколько покупателей согласились на требование Кремля. В ЕС контракт с "Газпромом" на покупку газа заключили более 150 компаний.



Пока единственной страной Европейского Союза, которая готова пользоваться новым порядком платежей, является Венгрия. А вот правительство Нидерландов, напротив, отказывается от новой системы платежей и призывает отечественные компании не соглашаться на нее.



Май покажет



По мнению специалистов Оксфордского института изучения энергетики, весьма вероятно, что ЕС откажется от российского газа именно в первой половине мая. Но об опасности этого решения предостерегает, например, немецкий бизнес. Глава немецкого энергетического гиганта E.ON Леонард Бирнбаум предупреждает, что отказ от российского газа приведет к фатальному расколу в ЕС. Затем мы ощутим все неблагоприятные экономические и политические последствия этого шага.



Некоторые страны Европейского Союза будут особенно настойчиво требовать компромисса любой ценой, чтобы газ из России поступал, как прежде. Например, австрийский канцлер Карл Нехаммер в начале прошлой недели посетил Москву, где встретился с Путиным. Он поехал туда преимущественно для того, чтобы убедиться, что европейские страны, крайне зависимые от российского газа, а особенно, конечно, Австрия, смогут и дальше платить за газ в евро. Возможно, это было даже главной целью визита.



Тем не менее ЕС может и без того оказаться без российского газа даже раньше, чем предполагалось. Какие экономические последствия это повлекло бы? По мнению некоторых экономистов, отключение Европейского Союза от поставок российских энергоносителей ― самый короткий путь к завершению боевых действий. Да еще и самый эффективный с точки зрения экономики. Так считают, например, экономисты из парижского Sciences Po и Калифорнийского университета Лос-Анджелеса.



Но другие экономисты с ними не согласны. Россия несильно пострадала бы в экономическом плане из-за отключения ЕС от ее газа и нефти. Ее профицит внешней торговли в таком случае остался бы в этом году примерно на том же уровне, что и в прошлом. Этот вывод основан на недавно опубликованных расчетах команды трех ученых-экономистов, двое из которых работают в пражском исследовательском центре CERGEпри Карловом университете.



Эти экономисты отмечают, что в прошлом году Россия достигла рекордных объемов экспорта ― 490 миллиардов долларов. Но только половину от этой суммы обеспечили доходы от нефти, газа и дериватов.



Если бы ЕС ввел эмбарго на российскую нефть вместе с Соединенными Штатами, то эта мера коснулась бы около 50% от общего нефтяного экспорта России. При прекращении поставок российского газа в ЕС пострадали бы 80% российского экспорта газа. Означенные экономисты рассматривают более реалистичный вариант: ЕС может ограничить ввоз российского газа на две трети, но полностью импорт не остановит.



В таком случае общий объем российского экспорта сократился бы всего на четверть. Учитывая, что сейчас под влиянием западных санкций российский импорт сокращается почти вдвое, то в случае эмбарго Запада на российскую нефть и снижения поставок газа в ЕС на две трети можно рассчитывать, что в этом году Россия все равно достигнет профицита внешней торговли в размере приблизительно 200 миллиардов долларов. Это приблизительно соответствует ее прошлогодним показателям.



Дело в том, что Россия по-прежнему извлекает выгоду из того, что в основном из-за конфликта на Украине в этом году цены на нефть снова растут, а цены на газ тоже держатся на весьма высоком уровне.



Даже если ЕС полностью откажется от российского газа, то есть даже от тех двух третей, о которых речь шла выше, то Россия в этом году показала бы профицит внешней торговли. Он был бы ниже, чем в прошлом году, ставшем рекордным, но все равно остался бы значительным. Таким образом, единственное следствие отказа Европейского Союза от российского газа будет погружение Германии и Чехии в рецессию, а Россия особо не пострадает. Источник - ИноСМИ

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