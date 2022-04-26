Цена на газ в Европе подскочила. Москва отключила от трубы Польшу

07:02 27.04.2022

Цена на газ в Европе подскочила после сообщений о приостановке поставок из России в Польшу



26 апреля 2022, Алексей Дегтярев

Стоимость газа в Евросоюзе резко возросла после сообщений в СМИ об остановке российских поставок в Польшу, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.



Стоимость 1 тыс. кубометров газа находится на уровне 1150 долларов, показатели растут на 12%, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.



Ранее польские СМИ со ссылкой на источники заявили, что страна перестала получать газ по Ямальскому контракту.



В марте уполномоченный представитель правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Польша больше не собирается покупать российский газ и продлевать контракт, который заканчивается в этом году.