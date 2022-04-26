КырГенпрокууратура вызвала на допрос... президента Жапарова. Еще и посадят?

09:22 27.04.2022

27 апреля 2022, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Садыр Жапаров вызван в Генеральную прокуратуру на допрос



Президент страны Садыр Жапаров вызван в Генпрокуратуру на допрос. Об этом 24.kg сообщили источники в органах надзора.



По их данным, глава государства вызван в качестве свидетеля по уголовному делу об июньских событиях 2010 года.



Ранее на допросе в Генпрокуратуре побывал глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.



Временное правительство было сформировано после апрельских событий 2010-го. В него вошли 14 человек, в том числе Роза Отунбаева (глава ВП), Алмазбек Атамбаев (первый заместитель), Темир Сариев и Азимбек Бекназаров (замглавы ВП), Дамира Ниязалиева (министр здравоохранения). Эмильбек Каптагаев был руководителем аппарата ВП.



Расследование уголовного дела по июньским событиям возобновили в апреле 2021 года. Следствие ведется по статье "Злоупотребление должностным положением" УК КР. Дело возбуждено в отношении должностных лиц временного правительства по факту содействия беспрепятственному незаконному выезду за пределы страны небезызвестного Кадыржана Батырова, что явилось одной из причин, приведших к трагическим последствиям в мае-июне 2010-го на юге республики.