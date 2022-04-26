Не срать! Пансионатам на Иссык-Куле запретили работать без очистных сооружений, - 24.kg

09:29 27.04.2022

27 апреля 2022, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА



С 1 января 2023 года в Иссык-Кульской области запрещено функционировать пансионатам без обеспечения инженерными коммуникациями и сооружениями. Президент страны подписал соответствующий указ "О неотложных мерах по сохранению экологии озера Иссык-Куль".



Отмечается, что сейчас на территории курортно-рекреационной зоны озера складывается неблагоприятная экологическая обстановка.



Она уже привела к снижению рекреационной ценности озерного комплекса, и при сохранении существующих негативных тенденций может повлечь необратимые экологические и экономические потери.



"Одним из главных источников загрязнения озера и территории Иссык-Куля являются города и населенные пункты, расположенные в прибрежной зоне и по берегам рек, впадающих в озеро Иссык-Куль. Жители, организации, предприятия сбрасывают сточные воды и отходы в реки, а местами и непосредственно в озеро, так как очистные сооружения или отсутствуют вообще, а если и существуют, то качество очистки не соответствует установленным требованиям. В результате в озеро попадает большой объем опасно загрязненных сточных вод, содержащих органические и химические соединения", - говорится в сообщении пресс-службы президента.



Кроме того, серьезное негативное влияние на чистоту озера оказывают сотни пансионатов и домов отдыха, которые находятся и работают непосредственно в прибрежной зоне и не оснащены надежными очистными сооружениями.



В водоохранной зоне все активнее осваиваются земельные участки не только в рекреационных, но и в хозяйственных целях.



"На побережье озера ведется фактически захватническая застройка частными пансионатами, домами отдыха, коттеджными поселками, гостевыми домами, гостиницами и иными объектами, грубо нарушается запрет на строительство и эксплуатацию объектов, кроме объектов рекреации, ближе 500 и 100 метров от береговой линии озера Иссык-Куль и размещение в зоне охраняемых ландшафтов объектов всех видов. Многие частные пансионаты, дома отдыха, гостиницы и другие объекты не обеспечены системами канализации и очистными сооружениями, что является огромной проблемой всего рекреационного региона", - считают в администрации президента.



Из года в год республиканскими и местными органами власти принимаются решения о недопуске указанных объектов рекреации к сезону. Но в конечном итоге они продолжают работать и получать прибыль. В городах Балыкчи, Караколе, Чолпон-Ате имеющиеся сооружения канализации и очистки сточных вод из-за многолетней эксплуатации и несвоевременной реконструкции, капитального ремонта пришли в негодность, не выполняют своей функции, в лучшем случае производят только механическую очистку стоков.



Все это создает дополнительные экологические риски для водоохранной зоны Иссык-Куля.



Президент напомнил, что пущено на самотек и никем не контролируется исполнение Закона "Об устойчивом развитии эколого-экономической системы "Иссык-Куль", постановления правительства "Об утверждении правил застройки курортно-рекреационной зоны озера Иссык-Куль", указа президента "О мерах по обеспечению экологической безопасности и климатической устойчивости Кыргызской Республики". Не контролируется также соблюдение законов по сохранению экологии Иссык-Куля и нормативных правовых актов, регламентирующих порядок содержания и условия градостроительного развития и обустройства территории Иссык-Кульской биосферной зоны.



"Игнорирование требований экологии и норм в сфере градостроительства и обустройства территории рекреационных объектов обуславливает девальвацию законов, других нормативных правовых актов и генеральных планов по градостроительному развитию территории биосферной зоны "Иссык-Куль". Сегодня озеро Иссык-Куль как никогда нуждается в охране и бережном отношении. Для предотвращения экологической катастрофы биосферной зоны и сохранения озера Иссык-Куль, эффективного использования и управления его прилегающей территорией, создания условий и обеспечения контроля за развитием курортно-рекреационной и туристической инфраструктуры Иссык-Кульской области принят указ", - объяснили в пресс-службе главы государства.



Решением президента запрещается с 1 января 2023 года функционирование в курортно-рекреационной зоне Иссык-Кульской области санаториев, пансионатов, домов отдыха, коттеджных поселков, гостевых домов, гостиниц и других объектов рекреации независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности без обеспечения инженерными коммуникациями и сооружениями (водозабор, водопровод, канализационная сеть, канализационная насосная станция и очистные сооружения).



Кроме того, не будут выдаваться паспорта о готовности к функционированию на очередной курортный сезон санаториям, пансионатам, домам отдыха, коттеджным поселкам, гостевым домам, гостиницам и другим объектам рекреации, не обеспеченным системами водопровода, канализации и очистными сооружениями.



Ответственность за исполнение указа возложена на Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора, полномочного представителя президента в Иссык-Кульской области, глав районных государственных администраций и мэров городов Балыкчи, Каракола и Чолпон-Аты.



Кабинету министров поручено до 1 июля 2022 года рассмотреть на своем заседании вопрос исполнения министерствами, административными ведомствами, местными государственными администрациями и мэриями городов Иссык-Кульской области Закона "Об устойчивом развитии эколого-экономической системы "Иссык-Куль", постановления правительства "Об утверждении правил застройки курортно-рекреационной зоны озера Иссык-Куль", указа президента "О мерах по обеспечению экологической безопасности и климатической устойчивости Кыргызской Республики" и других нормативных правовых актов, регламентирующих порядок содержания и условия градостроительного развития и обустройства территории Иссык-Кульской биосферной зоны.



До 1 июня 2023 года кабмин должен обеспечить строительство и реконструкцию очистных сооружений в городах Балыкчи, Караколе и Чолпон-Ате, мусороперерабатывающего завода в городах Караколе и Чолпон-Ате, а также предусмотреть при формировании проекта республиканского бюджета на 2023 год выделение бюджетных средств на реализацию настоящего указа.



Кабинет министров должен до 1 января 2023 года разработать и утвердить комплексную государственную программу "Охрана озера Иссык-Куль и социально-экономическое развитие Иссык-Кульской биосферной зоны на 2023-2026 годы". Цель программы - охрана озера Иссык-Куль и защита Иссык-Кульской биосферной зоны от негативного воздействия на природную среду в результате человеческой деятельности, техногенных и природных факторов.



Программа должна быть принята для сокращения сбросов загрязняющих веществ в водные объекты Иссык-Кульской биосферной зоны, снижения уровня загрязненности промышленными и бытовыми отходами, в том числе обеспечение восстановления территорий, подвергшихся высокому загрязнению. Кроме того, среди ее основных задач - повышение эффективности использования курортно-рекреационного потенциала Иссык-Кульской биосферной зоны, сохранение и воспроизводство биологических ресурсов Иссык-Кульской биосферной зоны, развитие государственного экологического мониторинга экологической системы озера Иссык-Куль, а также развитие системы защиты берегов озера Иссык-Куль, рек и иных водоемов Иссык-Кульской биосферной зоны.