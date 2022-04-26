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|Участились позорные драки между кыргызскими родами (уруу), - депутат Кадырбеков
09:35 27.04.2022
Депутат сообщил о драке между двумя родами. Причина - переименование села в честь одного рода
– Недавно в одном из сел Кыргызстана между двумя родами (уруу) произошло драка из-за того, что один род хотел назвать село именем своего рода, сообщил депутат Нуржигит Кадырбеков ("Ыйман Нуру") 27 апреля на заседании Жогорку Кенеша.
"Есть пострадавшие. Это просто позор", отметил он.
Он предложил, чтобы избежать такого, принять закон о запрете называть села именами родов, так как в одном селе их проживает много.
"На племена нельзя делиться. Род - это напоминание о своих корнях. Но мы все кыргызский народ. Нужно жить дружно и призывать к этому", - добавил депутат.
Кадырбеков не стал называть село, где произошел инцидент.