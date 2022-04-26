Бишкек просит Турцию не продавать "Байрактары" Таджикистану. Хотя сам - прикупил...

09:40 27.04.2022

МИД КР переговорит с Турцией по поводу продажи "Байрактаров"

Ранее в СМИ появились сообщения о готовящихся поставках вооружения из Турции в Таджикистан.

БИШКЕК, 27 апр - Sputnik. Депутат Жогорку Кенеша Мирлан Самыйкожо поинтересовался у исполняющего министра иностранных дел КР Жээнбека Кулубаева, действительно ли Турция планирует продать беспилотные летательные аппараты "Байрактар ТБ-2" Таджикистану.

Ранее СМИ опубликовали сведения, что в список стран, куда будут поставлять турецкие беспилотники, попал и Таджикистан. Анкара и Душанбе, как сообщалось, договорились о поставках военной техники, но условия договора не оглашались.

Кулубаев на вопрос депутата сообщил, что кыргызстанские власти тоже получали такую информацию и советовали турецкой стороне быть осторожнее в этой ситуации, потому что с соседями вопросы границ пока не решены.

"Мы говорили, чтобы с осторожностью подходили к теме продажи оружия соседям. Они говорят, что это бизнес, будет наращиваться военно-техническое сотрудничество. Мы получим полную информацию и переговорим с турецкой стороной. По имеющимся данным, они действительно планируют продавать беспилотники, но пока уточняем, сколько и на какую сумму", - отметил и. о. главы МИД.

Кыргызстан в прошлом году закупил у Турции такие беспилотники.