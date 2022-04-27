Столичные штучки. Как "президентские" спортивные клубы продвигают имидж Казахстана? - Б.Маханов

10:08 27.04.2022 В нынешнем году исполнится десять лет с момента создания президентского профессионального спортивного клуба "Астана". История этого амбициозно-помпезного и очень дорогостоящего проекта, бесславно почившего два года назад, заслуживает отдельного разговора. Сегодня же есть смысл поговорить о том, что от него осталось и перешло под крышу "Фонда поддержки индустрии туризма и спорта" (ФПИТС), но, по сути, финансируется все тем же ФНБ "Самрук-Казына".



Хоккейный "Барыс": поражений больше, чем побед



А остались четыре клуба, которые, как считается, продвигают имидж нашей страны на международной арене. Три из них представляют игровые виды спорта. Если прежде самый внушительный бюджет в этой троице имела футбольная "Астана", то теперь первенство перешло к хоккейному "Барысу". На нынешний год ФПИТС, попечительский совет которого возглавляет вице-премьер правительства РК Ералы Тугжанов, запросил для него у ФНБ "Самрук-Казына" 8 миллиардов тенге – ненамного меньше, чем в прошлом.



Как эта цифра выглядит на фоне бюджетов других клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сказать сложно – информация на сей счет не разглашается, хотя лет десять назад она становилась достоянием гласности. А вот данные относительно расходов на зарплаты игроков российские СМИ публикуют регулярно. При этом обычно не упоминая те источники, откуда они их берут. Так вот, если верить им, то в сезоне 2021/22 "Барыс" должен был выплатить хоккеистам 480 миллионов рублей, или около 2,8 миллиарда тенге (не считая различные бонусы). По этому показателю он располагался на 8-й позиции в Восточной конференции КХЛ и такое же место занял в регулярном первенстве.



Надо сказать, что чемпионат получился скомканным. Из-за большого количества инфицированных коронавирусом игроков и тренеров, а также в связи с зимней Олимпиадой он так и не был доигран, а поскольку команды провели разное количество матчей, то было принято решение разместить их в итоговой турнирной таблице согласно проценту набранных очков. У "Барыса" он составил 51,06, что принесло ему 8-е место среди 12 клубов "Востока" – последнее, дававшее пропуск в решающий раунд (поединки на выбывание). Там он в первом же круге почти без шансов проиграл магнитогорскому "Металлургу".



В целом казахстанская команда провела минувший сезон крайне неровно и сильно рисковала остаться вне зоны "плэй-офф". Показанный ею результат (22 победы при 25 поражениях) – худший за последние четыре года. Стоит напомнить, что в 2019-м и 2020-м "Барыс" оба раза закончил регулярный чемпионат 2-м в конференции, хотя по уровню зарплат располагался, как и сейчас, на 7-8 позициях. Кстати, в нынешний сезон он вступил, имея в своем составе самого дорогостоящего игрока КХЛ – канадца Даррена Дица, годовой контракт которого знающие люди оценивали в 1,3 миллиона долларов (более чем полмиллиарда тенге). Иначе говоря, клуб должен был потратить на него пятую часть общего фонда заработной платы. Но после первой половины чемпионата "Барыс" отдал канадского защитника, который выглядел на льду заметно хуже, чем в предыдущие годы, московскому ЦСКА, чем существенно разгрузил свою зарплатную ведомость и получил возможность увеличить "скамейку".



Впрочем, подводить итоги сезона еще рано. Очень многое в их оценке будет зависеть от того, какой результат покажет национальная сборная Казахстана, костяк которой составляют игроки "Барыса", на стартующем совсем скоро, 13 мая, чемпионате мира. Среди хоккеистов, призванных в команду, помимо прочих есть три канадца, включая уже упомянутого Дица, и два шведа. Конечно, болельщики надеются на то, что наша дружина выступит не хуже, чем год назад, когда она едва не пробилась в 1/4 финала, выиграв том числе у будущих серебряных призеров финнов. Но тогда многие сборные приехали далеко не самыми сильными составами, а как будет теперь, пока трудно сказать.



Баскетбольная "Астана": худший сезон в истории



Баскетбольная "Астана" пару недель назад тоже завершила свой сезон в Единой лиге ВТБ. Он стал для нее 10-м, юбилейным. И самым неудачным, а если называть вещи своими именами – провальным. Никогда за всю историю выступлений в этом турнире у казахстанского клуба не было так мало побед и так много поражений.



Ближе к своему финишу регулярный чемпионат недосчитался двух участников – после начала военного противостояния России и Украины с турнира снялись сначала эстонский "Калев", а затем польская "Зелена Гура", результаты которых пришлось аннулировать. Остались восемь российских команд, одна белорусская и одна казахстанская, которая и замкнула турнирную таблицу, то есть стала 10-й из 10. В активе "Астаны" лишь 2 победы в 18 матчах, а если считать все проведенные ею поединки (в том числе с двумя "отказниками" из Эстонии и Польши) – 3 в 18. Процент выигранных матчей составил лишь 14,2. Тогда как ни в одном из предыдущих девяти сезонов меньше 25 процентов не было. А, например, два года назад казахстанский клуб добился показателя в 57,7.



В первой половине чемпионата "Астана" смотрелась относительно неплохо. Но с середины февраля до середины апреля потерпела десять поражений подряд, причем семь из них – в домашних матчах (в Нур-Султане и Алматы) и в большинстве случаев со счетом, тянущим на определение "разгромный". Например, пермской "Парме" она проиграла 17 очков (было бы больше, не расслабься гости в заключительной четверти, когда они имели 24-очковое преимущество), "Нижнему Новгороду" – 20, саратовскому "Автодору" – 23, казанскому клубу УНИКС – 31, санкт-петербургскому "Зениту" – 34, московскому ЦСКА – 45. Или вот, можно ли назвать иначе чем позорным поражение в Нижнем Новгороде со счетом 57:109?



Да, ЦСКА, УНИКС, "Зенит" – сильнейшие клубы России, участники Евролиги, но даже им можно оказывать упорное сопротивление (кстати, у "Зенита" наша команда даже выиграла 14 очков в первом матче чемпионата и сделала это в городе на Неве). Но вот с остальными "Астана", по идее, должна была биться на равных. Тем более что по размерам бюджета (с чем напрямую связаны возможности в плане комплектования квалифицированными игроками) она если и уступала тем же "Парме", "Нижнему Новгороду", "Автодору" или красноярскому "Енисею", вышедшим в "плэй-офф", то совсем немного, а перед двумя последними, судя по неофициальной информации, даже имела небольшое преимущество. Самый же скромный бюджет в Единой лиге ВТБ был у белорусского "Цмоки" (2,2 миллиона долларов), который занял в чемпионате 9-е место, выиграв у нашей команды оба очных поединка.



На нынешний год ФПИТС запросил для баскетбольной "Астаны" столько же, сколько в прошлом, – 1,2 миллиарда тенге, или около 2,7 миллиона долларов. Но есть ли вообще смысл содержать клуб, который показывает такие результаты? Тем более что и зрительский интерес в Казахстане к матчам с его участием, прямо скажем, минимальный.



Единственное, что может как-то оправдать подобные затраты, – это то обстоятельство, что "Астана" является базовым клубом нашей национальной сборной, которая борется за выход в финальную часть чемпионата мира 2023 года. Два месяца назад в Тегеране она сенсационно выиграла у команды Ирана, одной из сильнейших на континенте, в матче отборочного турнира зоны Азии/Океании. Впрочем, решающий раунд борьбы за путевки на мировое первенство еще впереди – он начнется в августе и завершится в феврале следующего года. Чтобы попасть в число 32-х команд-участниц ЧМ, нужно пробиться в топ-6 Азии/Океании. Это без учета сборных Японии и Филиппин, которые как хозяева предстоящего чемпионата мира получили гарантированные квоты.



Футбольная "Астана": в привилегированном положении



А вот аппетиты футбольной "Астаны" в последние годы значительно урезали. Если в 2019-м и 2020-м по линии ФНБ "Самрук-Казына" ей выделяли суммы в районе 25-26 миллионов долларов (до этого было еще больше), то в прошлом, как утверждают сами руководители клуба, она получила 5 миллиардов тенге, или примерно 12 миллионов долларов. Это не замедлило сказаться на результатах команды – как в национальном чемпионате, так и в европейских клубных турнирах.



В 2014-2019 годах "Астана" неизменно становилась чемпионом страны и постоянно пробивалась в групповые раунды либо Лиги чемпионов УЕФА (один раз), либо Лиги Европы (четыре раза). А вот в двух последних сезонах она оставалась без "золота" внутреннего чемпионата и уже на ранних стадиях выбывала из еврокубковых турниров. Не очень удачно сложилось для столичной команды и начало нынешнего первенства РК. Хотя даже с сегодняшним бюджетом "Астана" выглядит, наряду с алматинским "Кайратом", главным фаворитом.



Другие клубы казахстанской премьер-лиги располагают куда более скромными финансовыми возможностями – не вообще, а относительно "Астаны". Ведь на них теперь распространяется лимит в 1,2 миллиарда тенге, установленный в прошлом году Министерством культуры и спорта. Тогда как для клуба из Нур-Султана его куратор запросил у спонсора на нынешний сезон 4,8 миллиарда тенге. Да, областные команды получают деньги от акиматов, а "Астана" – из ФНБ "Самрук-Казына". То есть источники разные. Но...



Во-первых, стоит напомнить, что слова президента страны (в Послании от 1 сентября 2020-го), после которых профильное министерство и ввело лимит, касались в том числе клубов, финансируемых квазигосударственными компаниями. Во-вторых, и это главное, существует принципиальная разница между футбольной "Астаной", с одной стороны, и хоккейным "Барысом", а также баскетбольной "Астаной", с другой. Две последние изначально были ориентированы на участие соответственно в КХЛ и Единой лиге ВТБ, причем в качестве единственных представителей Казахстана: им для этого не надо проходить какой-то отбор внутри страны, на них возложена роль базовых клубов национальных сборных РК по хоккею и баскетболу.



Совсем другое дело – футбольная "Астана". Она не является базовым клубом: скажем, среди 33-х игроков, вызванных в главную команду страны перед недавними матчами Лиги наций с молдаванами, были лишь три ее представителя (тогда как из костанайского "Тобола" пригласили семерых, из "Актобе" – пятерых и т.д.). Чтобы участвовать в официальных международных турнирах, она должна сначала завоевать это право в соперничестве с другими клубами казахстанской премьер-лиги: занять высокое место в национальном чемпионате или выиграть Кубок РК. Но те, другие, тоже хотят пробиться в еврокубки. И их болельщики предъявляют претензии: почему "Астана" получает заведомое преимущество перед остальными в плане финансирования? Ведь на ее содержание тоже тратятся, по сути, государственные деньги, причем заработанные, главным образом, в регионах.



Эти претензии вряд ли можно назвать необоснованными и несправедливыми…



Автор статьи: Бауыржан Маханов

27.04.22 Источник - qmonitor.kz

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