Идеологический тупик казахского парт-строительства, - Ю.Кисткина

10:10 27.04.2022 Идеологический тупик. Партии какого толка нужны Казахстану?

Совсем скоро вступят в силу изменения, которые должны облегчить процесс создания и регистрации партий. В предчувствии грядущих послаблений политическое поле страны пришло в небывалое оживление: активность проявляют не только уже узнаваемые игроки, но и мало кому известные дебютанты, заявляющие о готовности реализовать совершенно новые и даже необычные проекты. Правда, к заветной цели, судя по официальной информации, приблизились лишь четыре политических объекта, которые при соблюдении необходимых условий в скором времени вполне могут получить статус партий.



Тем не менее, электорат довольно благосклонно воспринимает ажиотаж, которым охвачена сфера партийного строительства, о чем свидетельствуют бурные обсуждения в социальных сетях. При этом наших граждан, судя по всему, меньше всего интересует идеологическая начинка зарождающихся политических конструктов.



Наблюдая за этим довольно противоречивым процессом, мы решили поинтересоваться у тех, кто так или иначе, но встроен в него, на партии с каким идеологическим наполнением (коммунисты, либералы, социалисты, традиционалисты, националисты, интернационалисты и т.д.) существует сегодня запрос в казахстанском обществе? Как повлияли на политические предпочтения населения январские события, заявленный властью курс на строительство "Нового Казахстана", волна дискуссий вокруг российско-украинского противостояния в преломлении к нашей стране? Или же казахстанцам в принципе безразлично, какую идеологическую нишу занимают те или иные партии?



Тогжан Кожалиева, инициатор создания партии HAQ:



"Вопрос не в том, поборником какой идеологии выступает население, а в том, какую идеологию для партий сформирует власть"



- Ключевой вопрос сегодня заключается не в том, поборником какой идеологии выступает сегодня наше население, а в том, какую идеологию для тех или иных партий сформирует власть. А во власти, замечу, есть серьезный запрос на появление партии пророссийского толка. Более того, по имеющимся у меня сведениям, она уже создается на базе партии коммунистов, которая перед прошлой электоральной кампанией перелицевалась в партию "народников".



Согласно данным независимых наблюдателей, на тех выборах коммунисты получили менее пяти процентов голосов избирателей. И для Кремля, и для Акорды стало очевидным, что КНПК стала катастрофически терять авторитет в обществе. Поэтому сначала произошел ее ребрендинг, а затем власть, чтобы поддержать своего политического сателлита, приняла решение снизить порог для прохождения в парламент с семи до пяти процентов. Сейчас НПК переживает очередной этап реформирования, в ней идет активное обновление, с тем, чтобы сохранить партию, которая здесь, в Казахстане, будет проводить прокремлевскую политику. Основными ее игроками станут Ермухамет Ертысбаев и Рахим Ошакбаев, известные своими пророссийскими взглядами.



Ожидается слияние "Аманата" и "Адала". Объединенная партия, основная задача которой по-прежнему заключается в исполнении поручений правительства, будет придерживаться центристских позиций с элементами националистического толка.



Какая же партия нужна Казахстану прежде всего? Та, что не создана искусственно Акордой, способная на самом деле стать народной. Это должна быть партия государственников, выступающих за национальные интересы. Подчеркну: речь не идет об интересах представителей какой-то конкретной национальности. Эта партия должна быть интернациональной, и ее цель должна заключаться в построении совместными усилиями всех граждан, к каким бы этносам или социальным слоям они ни относились, такого Казахстана, где будет обеспечена комфортная среда для всех и для каждого. Пора остановить наблюдающийся не первый десяток лет отток населения из страны и сформировать тот привлекательный базис, который бы, наоборот, стал своего рода приманкой для привлечения в нашу страну грамотных специалистов и профессионалов своего дела.



Что же касается безразличия населения к содержательной части политических платформ партий, то не соглашусь с таким мнением. Как раз наоборот. Об этом можно судить по растущей активности в вопросах местного самоуправления. А значит, именно на них должен быть сделан серьезный акцент в программах как действующих, так и зарождающихся сегодня партий. Среди других приоритетов – децентрализация власти, развитие национального бизнеса, в первую очередь, малого и среднего предпринимательства, образование, развитие сельских территорий (в силу растущей урбанизации и притока сельчан в большие города), поддержка социально уязвимых слоев населения. Исходя из этого можно сделать вывод, что у нашего общества по аналогии со скандинавскими странами существует серьезный запрос на правую партию социал-демократического толка.



Казбек Бейсебаев, инициатор создания гражданского движения "Халық сенімі":



"Наблюдается запрос на политические движения, стоящие на платформе национальной идеи"



- Прежде всего, хочу сказать, что наше движение "Халық сенімі" очень ждет объявленных президентом изменений. Пока было заявлено о снижении требований по количеству членов будущей партии, тогда как про либерализацию процедуры регистрации еще ничего не сказано, а это - ключевой фактор. Дело в том, что существующая сегодня система регистрации партий настолько забюрократизирована, что на каждой стадии инициаторов их создания ожидают разные препоны и сложности. Например, еще до проведения учредительного съезда партии нужно зарегистрировать инициативную группу. Наше движение предлагает уведомительный характер регистрации. Мы считаем, что партии должны получить возможность в ходе своих съездов принимать необходимые уставные документы, а затем подавать их в Министерство юстиции. Поэтому, пользуясь случаем, хотел бы призвать все политические движения поддержать наши предложения.



Большинству населения проблемы, связанные с регистрацией партий, наверное, не так интересны, как сами их программы и цели, заявляемые инициаторами. Но, тем не менее, эти вопросы очень тесно связаны между собой. Граждане на выборах своими голосами сами определят, партии какого толка им интересы и какие партии востребованы обществом, а какие нет.



Что касается идеологического наполнения, то в этом деле мы вряд ли можем стать первооткрывателями. По идее, у нас должен быть представлен весь политический спектр - от левых до правых, от либералов до консерваторов. С учетом настроений в обществе после январских событий можно сказать, что в стране наблюдается большой запрос на политические движения, стоящие на платформе национальной идеи и национальных интересов.



Однако следует еще раз отметить, что ответ на вопрос относительно востребованного в обществе идеологического наполнения, могут дать только выборы, в которых будут участвовать все партии. А перед этим им нужно пройти регистрацию. Таким образом, как ни крути, получается, что то, какие у нас будут партии, зависит от властей.



Димаш Альжанов, политолог:



"В условиях контроля за политическим полем формирование ориентированных на определенную идеологию партий невозможно"



- После событий кровавого января и подавления протестов во власти включился режим самосохранения. Поэтому анонсированные президентом страны шаги, касающиеся регистрации политических партий (снижение минимально допустимой численности их членов) не меняют существенным образом "правила игры". Напомню, что остается без изменений трехэтапная процедура регистрации, которая включает получение подтверждения от Минюста для начала работы организационного комитета; государственную регистрацию партии; учетную регистрацию филиалов партии. Именно эта процедура позволяет Министерству юстиции под разными предлогами остановить или через проверку документов затянуть на неопределенный срок регистрацию неугодных оппозиционных партий.



Поэтому в условиях контроля за политическим полем страны формирование полноценных, хорошо организованных и ориентированных на определенную идеологию партий невозможно. Из-за отсутствия демократических процедур в наших политических условиях партии создаются по большей части сверху и всегда будут муляжами – пустыми оболочками без политического содержания.



Посмотрите на ныне действующую партийную систему Казахстана, для которой характерна гегемония одной пропрезидентской партии "Аманат" и двух созданных сверху "предпринимательских" партий, которые призваны имитировать оппозицию и мультипартийность. Они могут прикрываться левыми, правыми или центристскими взглядами, но в реальности они пустые оболочки, поскольку действуют в условиях отсутствия конкурентной политической борьбы и честных выборов.



Запрос казахстанского общества на ту или иную политическую идеологию можно будет узнать тогда, когда не будет нынешних политических ограничений (формальных и неформальных) на создание партий. Только в этом случае формируемые снизу партии на основе потребностей общества создадут разнообразный политический ландшафт.



Автор статьи: Юлия Кисткина

27 апр. 22 Источник - qmonitor.kz

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