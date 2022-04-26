Старший следак Следкома МВД Киргизии задержан за вымогательство $4 тыс у господина "Э.у.У."

10:48 27.04.2022

Задержан старший следователь Следственной службы МВД Кыргызстана Ш.С.К. при получении денежных средств в сумме 200 тыс. сомов.



Как установил ГКНБ, следователь Ш.С.К. через посредника Ю.А.Х. вымогал денежные средства в сумме $4 тыс. от Э.у.У. за прекращение преследования по расследуемому уголовному делу.



В рамках уголовного дела по ст.343 ч.1 ("Вымогательство взятки") УК КР старший следователь Ш.С.К. и посредник Ю.А.Х. по ст.96 и 97 УПК КР задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ для дальнейшего проведения следственно-оперативных мероприятий.



Задержание проводили с участием СВР МВД.