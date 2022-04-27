5 колонна. Вице-президент "Газпромбанка" Волобуев записался в украинскую тер-оборону

10:56 27.04.2022

Пятая колонна. Высокий чин из Газпрома оказался патриотом Украины и вступил там в тероборону

27.04.2022 Никита Еременко.



Вице‑президент "Газпромбанка" уроженец Сумской области Украины Игорь Волобуев уехал из России и вступил в киевскую тероборону. Об этом сообщили работающие на российскую аудиторию СМИ-иноагенты типа "Инсайдера" и SOTA.Сам же Волобуев дал интервью украинскому грантоедскому изданию Лига.



Игорь Волобуев 16 лет работал в Газпроме, а 9 лет был начальником управления информации Департамента информационной политики Газпромапосле чего стал вице-президентом Газпромбанка. После начала СВО, 2 марта 2022 года Волобуев улетел на Украину и вступил в тамошнюю тероборону.



Волобуев в интервью заявил, что родился на Украине и хочет защищать "свою родину". Также он рассказал,что "в Газпроме понимают, что это катастрофа" и поведал, как пиарил образ Украины как "недобросовестного транзитера газа".



"Я вам больше скажу, я точно знаю, что на лентах российских государственных информагентств, таких, как ТАСС, РИА Новости, появлялись комментарии от лица Газпрома, минуя Газпром. Мне Куприянов говорил, что читал свои комментарии на ленте, даже не зная, что он это говорил. На дискредитацию Украины в Европе Газпром вложил миллионы долларов. Были наняты специальные агентства".



Кроме того экс-"топ" Газпромбанка выдвинул свою версию череды имевших место с января по апрель этого года самоубийств российских банкиров и бизнесменов Владислава Аваева (первый вице-президент Газпромбанка), Сергея Протосени (зампредседатель совета директоров "Новатэк"), Александра Тюлякова (замгендиректора единого расчетного центра Газпрома), Михаила Уотфорда (российский олигарх, сделавший состояние на нефти и газе) и Леонида Шульмана (глава транспортной службы Газпром-инвест). По мнению украинского беглеца, их, скорее всего, убили.



"Все эти истории - странные. Я не верю в самоубийства. Это на голову не налазит", – цитирует его киевское издание.

"Я не знаю, чем он занимался, никогда не был с ним знаком и ничего о нем не слышал до. Также я знаю, что на момент якобы его самоубийства он был действующим первым вице-президентом "Газпромбанка". Не верю в то, что он мог убить жену и дочь, считаю, что это инсценировка. Почему? Сложно сказать. Может быть, он что-то знал и представлял какую-то опасность", – говорит Волобуев, комментируя самоубийство Владислава Аваева, убившего перед этим свою семью.



При этом, по словам Волобуева, он никого из этих людей лично никогда не знал, чем они занимались - тоже. Также он не уточняет, кому может быть выгодна смерть газовых топ-менеджеров. Сам же Игорь Волобуев заявляет, что не боится стать шестым в этом списке, а просто хочет "отмыться от своего российского прошлого".



"По национальности я украинец, родился в Ахтырке Сумской области. Я не мог больше наблюдать со стороны, что творит Россия с моей родиной. Мой визит - это как покаяние, я хочу отмыться от своего российского прошлого. Я хочу остаться в Украине до победы", – говорит перебежчик, добавляя, что в войне с Украиной виноват не один лишь Путин, а вместе с ним – весь российский народ.



В России уже успели прокомментировать откровения газпромовского перебежчика.



"Будет прикольно, если беглого газпромовского банкира забаранят ВС РФ и совсем смешно, если возьмут в плен. Очень интересно, какой Швондер давал ему рекомендацию в очистку, потому что бежать сейчас на Украину и вступать в тероборону, это нужно быть отъявленным имбецилом", – написал в своем блоге журналист Дмитрий Стешин.



"У меня только один вопрос: а чем занимается служба собственной безопасности "Газпромбанка" – не самой незаметной структуры у нас в стране? Структуры, прямо скажем, важной, связанной со множеством важнейших процессов. Если не знали и не догадывались – что делают на своем месте? Если знали – почему молчали?", – возмущается журналист православного телеканала Спас Андрей Афанасьев.



"У нас тоже такая фигня – как только любой чиновник или олигарх проворуется по крупному, то сразу вступает в тероборону США", – пишет автор анонимного телеграм-канала Open Ukraine.



"И , конечно, хочется понять, кто персонально ответит "за Волобуева", а то сейчас "замнут" эту историю", – задается вопросом автор телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, специализирующегося на утечках из силовых структур РФ.



Напомним, Газпромбанк является той финансовой организацией, которой теперь должны платить за российский газ западные страны, а сам банк должен переводить эти платежи в рубли, обеспечивая таким образом схему оплаты за газ рублями.