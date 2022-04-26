У Алии Назарбаевой (младшенькой) отняли пост казахской Греты Тунберг

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12:15 27.04.2022

Алия Назарбаева сложила полномочия главы президиума Ассоциации экологических организаций

Младшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия Назарбаева сложила с себя полномочия главы президиума Ассоциации экологических организаций. Информацию подтвердила председатель правления Ассоциации экологических организаций Айгуль Соловьева, передает Tengrinews.kz.



"Да, действительно, Алия Назарбаева сложила с себя полномочия главы президиума Ассоциации экологических организаций Казахстана. Это было еще в конце января. И 4 февраля мы провели общее собрание членов нашей ассоциации", - сообщила Соловьева корреспонденту Tengrinews.kz.



Алия Назарбаева возглавила президиум Ассоциации экологических организаций в ноябре 2017 года. Попечительский совет ассоциации был представлен лауреатом Нобелевской премии по зеленой экономике Рае Квон Чунгом, который является автором Концепции зеленого роста.



Задачами ассоциации являются:



- создание площадки для генерации и продвижения системных экологических инициатив;



- развитие международного сотрудничества, привлечение инвестиций, участие в международных проектах и программах, привлечение международных экспертов;



- содействие внедрению зеленых технологий, продвижению инноваций и развитию экологической инфраструктуры в городах на принципах устойчивого развития;



- совершенствование законодательства Казахстана по экологическим вопросам.