Из 14 музеев Узбекистана похитили свыше трех тысяч редких и уникальных экспонатов

12:21 27.04.2022

Из 14 музеев Узбекистана похитили свыше трех тысяч редких и уникальных экспонатов. Об этом 26 апреля сообщил президент страны Шавкат Мирзиеев на совещании, посвященном развитию туризма и совершенствованию деятельности музеев.



Пропажа ценностей была выявлена во время проведенных в музеях Узбекистана проверок. В частности, в Бухарском государственном музее 81 экспонат оказался заменен на подделки, ущерб составил 31,5 млрд сумов (около $3 млн). В музейном фонде комплекса "Ичан-Кала" такая участь постигла 101 культурную ценность.



Общая сумма ущерба объектам культурного наследия за 30 лет превысила 4 трлн сумов ($354 млн).

Мирзиеев поручил комиссии Минтуризма и Генпрокуратуре:



👉 до конца года завершить регистрацию всех музейных экспонатов и внести их в электронную базу данных;



👉 оценив знания и навыки действующих руководителей и сотрудников музеев, заменить неподходящие кадры "образованной, честной и предприимчивой молодежью".



"Отныне за состояние музеев будут отвечать хокимы (главы администраций) регионов", - заявил президент.

Он потребовал, чтобы хокимы в течение месяца лично посетили 52 востребованных музея для решения их проблем. Мэру Ташкента поручено к 1 октября совместно с квалифицированными специалистами из-за рубежа приступить к работе по приведению экспозиций музеев истории Темуридов, истории Узбекистана и природы в соответствие с современными требованиями. Затем на основе этого опыта будут реконструированы и другие музеи страны.



По данным главы государства, сегодня в реставрации нуждаются 105 тысяч экспонатов узбекистанских музеев. До конца года в этих учреждениях будет создано 15 реставрационных лабораторий для ремонта музейных зданий и реставрации предметов.



Министерству туризма и культурного наследия поручено в течение двух месяцев разработать отдельную программу поддержки создания новых музеев и реставрации частных музеев. На эти цели власти выделят $50 млн.



Президент поручил Минтуризму совместно с хокимами регионов:



➡️ превратить более 4,5 тысячи археологических памятников в музеи под открытым небом;



➡️ отобрать в музеях 2500 уникальных экспонатов и изготовить из копии для дальнейшей продажи



➡️ провести 187 крупных культурно-зрелищных мероприятий, таких как "Ночь в музее", концерты и мастер-классы народных умельцев.



➡️ поскольку не у всех жителей страны есть возможность посетить такие учреждения, как музей имего Савицкого, организовать в регионах передвижные выставки музейных экспонатов в рамках программы "Искусство - в народ".