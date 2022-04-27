Приднестровская провокация, - С.Князев

12:55 27.04.2022

СВЯТОСЛАВ КНЯЗЕВ | 27.04.2022

В Приднестровье в 2 км от границы с Украиной находится крупнейший в Европе склад боеприпасов в селе Колбасне, оставшийся от СССР



Вечером 25 апреля неизвестные обстреляли из гранатометов Министерство государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), а на следующий день были подорваны вышки радиоцентра около поселка Маяк и нанесен удар по воинской части возле села Парканы.



Власти Приднестровья приняли решение о введении в республике "красного" уровня террористической опасности. Некоторого эффекта террористы добились: отменен праздничный парад в честь Дня Победы 9 мая; образовательные учреждения переведены до конца учебного года на удаленку; на въезде в города ПМР установлены блокпосты, досматривающие граждан и автотранспорт; силовые структуры переведены в усиленный режим несения службы.



Появились две основные версии относительно того, кто мог стоять за терактами: Киев или Кишинев.



Власти Молдавии выглядят растерянно. Президент Республики Молдова Майя Санду срочно собрала заседание Совбеза и сделала официальное заявление. Она подчеркнула, что приветствует мирный диалог с Тирасполем и поддерживает дипломатическое разрешение конфликта, а также пообещала не вводить блокаду Приднестровья.



Санду смогла победить на президентских выборах 2020 года, опираясь на молдавские диаспоры за рубежом и воспользовавшись падением рейтинга левых пророссийских сил. А в 2021 году она на досрочных парламентских выборах закрепила успех, приведя к власти свою карманную партию "Действие и солидарность". Однако ни одну из острых социально-экономических проблем Республики Молдова западники решить не смогли, и уже через несколько месяцев их рейтинг рухнул.



Согласно данным опроса, проведенного в конце 2021 года IDIS Viitorul, Блок коммунистов и социалистов поддерживали в Молдове почти 38% опрошенных, "Действие и солидарность" (PAS) – примерно столько же. Еще 13% проголосовали бы за партию "Шор", которая была партнером социалистов по парламентскому большинству. С тех пор ситуация практически не изменилась. Поэтому если бы выборы в молдавский парламент состоялись сегодня, условно пророссийские силы сформировали бы большинство. В такой ситуации попытка проведения Кишиневом военной операции против Приднестровья стала бы для молдавской власти самоубийственной. Официальному Кишиневу пока что хватает резкой реакции молдавского общества на решение о запрете георгиевской ленточки; его уже официально осудило Народное собрание Гагаузии. Играть с огнем дальше не в интересах Санду.



Пока что улики указывают на то, что за преступлениями, совершенными в Приднестровье, стоит Киев. Президент ПМР Вадим Красносельский выступил с обращением, в котором заявил, что "следы нападений ведут в Украину". По его словам, "те, кто организовал данное нападение, имеют цель втянуть Приднестровье в конфликт".



Еще утром 25 апреля (почти за день до атаки на Тирасполь) редактор запрещенного в России сайта "Цензор" и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов написал в Интернете: "Для спасения Мариуполя остался один шанс – удар по Приднестровью". Свою логику Бутусов объяснил необходимостью захвата проживающих в ПМР российских граждан "в плен" (в заложники) и установления контроля над находящимися в Приднестровье складами боеприпасов.



Параллельно на мобильные телефоны жителей ПМР начали приходить смс-сообщения от СБУ с призывом срочно покидать Приднестровье под угрозой ракетно-артиллерийских ударов. Целью провокации было, конечно, не "спасение" приднестровцев, а провоцирование паники.



Позже в телеграм-каналах появилась информация о том, что террористы действительно проникли в ПМР с территории Украины, а после атак на приднестровские объекты, вернулись обратно. По мнению военкора Юрия Котенка, интерес Киева в обострении в Приднестровье очевиден: "Это крупнейший в Европе склад боеприпасов в селе Колбасне, оставшийся от СССР, всего в 2 км от границы Украины. Его захват позволил бы киевскому режиму решить множество проблем. Не секрет, что бандеровские формирования испытывают сегодня острый дефицит артиллерийских боеприпасов советского стандарта. А возможности покрыть его у западных хозяев крайне ограничены".



Планы Киева могут идти и дальше. Украинские чиновники поспешили откреститься от атак на ПМР, рассчитывая, что в Тирасполе обвинят во всем молдавские власти и ударят по ним. Учитывая, что Санду пользуется полной поддержкой официального Бухареста, "самостийники" предполагали спровоцировать на вступление в вооруженное противостояние Румынии – члена НАТО и страны, на территории которой находится сейчас крупный контингент альянса.



Не исключено, что, не добившись пока исполнения задуманного, украинские спецслужбы в ближайшее время попытаются повторить атаки, чтобы все-таки спровоцировать обострение приднестровско-молдавского конфликта и вступление в него Румынии. Здесь единственным надежным вариантом предотвращения дальнейших провокационных действий является выход участников российской спецоперации на границу с Приднестровьем и оттеснение от нее украинских подразделений.