Андижанские власти велели всем патриотам месяц танцевать "Андижанскую польку"

14:05 27.04.2022

Все, кто считает себя настоящим андижанцем, должны с 25 апреля ежедневно в течение месяца танцевать "Андижанскую польку". Об этом распорядился хоким (глава администрации) Андижанской области Шухрат Абдурахманов, сообщает Daryo.uz со ссылкой на распоряжение, подписанное заместителем хокима Азизжоном Махсумовым.



Поводом для объявления месячника "Андижанской польки" стало столетний юбилей танца и 65-летие названного в его честь ансамбля. В пресс-службе хокимията Андижанского района уточнили, что танец появился в 20-х годах прошлого века, его популяризацией занимался андижанский музыкант и актер Ориф Гармон Тошматов.



