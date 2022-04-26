 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 27.04.2022
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Вторник, 26.04.2022
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В Душанбе 9 Мая впервые пройдет парад российских женщин-военнослужащихВ Душанбе 9 Мая впервые пройдет парад российских женщин-военнослужащих
14:07 27.04.2022

Женщины - военнослужащие 201-й РВБ пройдут парадным маршем 9 мая в Таджикистане

Военный парад, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - Sputnik Таджикистан, 1920, 27.04.2022

ДУШАНБЕ, 27 апр - Sputnik. В республике задействуют парадный расчет женщин - военнослужащих российской военной базы в торжественном шествии на 9 Мая. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"Впервые парадный расчет, состоящий из военнослужащих - женщин 201-й российской военной базы, примет участие 9 мая в торжественном шествии, посвященном празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.

В День Победы девушки пройдут торжественным маршем в военной форме, украшенной георгиевскими ленточками, отметили в ЦВО.

Занятия и тренировки по строевой подготовке для девушек уже начались. Всего в праздничном шествии примут участие более 60 военнослужащих.

Ранее волонтеры и военнослужащие 201-й российской военной базы провели субботник к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Память о героях: в Душанбе провели субботник к 77-й годовщине Победы

Такие мероприятия на кладбищах и местах воинских захоронений на территории Таджикистана проводятся ежегодно.

Непосредственное участие в субботнике принял лично командир 201-й военной базы полковник Евгений Ковылин и посол РФ в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов.

Всего в наведении порядка на кладбище перед Днем Победы приняли участие более 200 человек из различных министерств, ведомств и общественных организаций, находящихся в Таджикистане.

Ветераны, курсанты и юнармейцы провели субботник на кладбищах в Душанбе

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре.

В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

Источник - Sputnik
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