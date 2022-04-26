Тургонская людоедка. Кыргызские легенды (истории)

14:10 27.04.2022

Народные легенды: Местность на Иссык-Куле, где обитала одичалая девушка (видео)



В Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области расположено жайлоо Тургон. Там есть местность, получившая название «Мыкаачынын коосу» (другие названия «Мыкаачынын кокту», «Мыкаачынын сайы»). Она расположена на участке Сары-Колот, что соседствует с пастбищем в сыртовой зоне.



Гора, где расположена эта ложбина, находится рядом с рекой Сары-Джаз. Некоторыми фактами про эту местность поделился житель города Каракол Сапарбек Супатаев.



По его словам, раньше эта территория относилась к волости Тургон. В 1916 году, во время «Уркуна», когда кыргызы были вынуждены бежать в Китай, в этих предгорьях спряталась девушка. «Из-за того, что она сильно оголодала, она стала нападать на всех путников, следовавших через эту местность, и есть человечину. Из-за распространившейся информации, многие боялись ходить через эти предгорья. Озвучивалась также информация о том, что спрятались несколько человек, а когда всех начали расстреливать, эта девушка осталась в живых. В связи с этим, местность назвали «мыкаачы» («людоед»). Старейшины говорят, что у этой местности есть хозяин, что здесь постоянно слышен странный звук, от которого становится не по себе. В китайской провинции Мунгул-Куре, к примеру, есть «Пещера людоеда»», - рассказал он.



Про эту местность слагают легенды, санжырачы рассказывают свои версии. Одна из легенд связана с охотником Кончой. «Раньше в этих предгорьях был дремучий лес. Люди, которые в одиночку отправлялись туда, постоянно пропадали. Был такой сокольник (специалист по выноске и тренировке ловчих птиц и охоте с ними) и охотник Кончой Торуке уулу — потомок племени Арык. Он решил разобраться, почему люди там пропадают. И ему удается выяснить, что там обитают каннибалы — люди, которые употребляют человечину. Кончой стал выслеживать их, в результате чего сам попал к ловушку. Эти дикие люди выбирали своих жертв в зависимости от веса.







Так как Кончой был худощавого телосложения, то они решили откормить его, а после убить и съесть. Кроме того, они поинтересовались, какими навыками он обладает. На что Кончой отвечает: «Одним выстрелом могу убить трех кийиков». Тогда дикие люди просят его выстрелить в кийиков, которые были в стаде. Кончой одним выстрелом убивает трех кийиков. На следующий день дикари дают Кончою ружье, и просят, чтобы он поохотился на диких животных и все добытое принес им. В итоге охотник застрелил 6-7 животных, а когда они увлеклись поеданием добычи и оставили без внимания боеприпасы, Кончой стал стрелять в них. В живых осталась только девушка. Она убежала в глубь леса, избежав таким образом смерти. И поговаривают, что после этого она кричит и зовет своих соплеменников. После того события, эта местность получила название «Мыкаачы». Жители стали более свободнее пересекать эту местность, но странные звуки слышать продолжали», - сообщил житель.



Согласно данным историков-санжырачы, в 1913 году Кыдыр аке Байсары уулу по случаю празднования 300-летия Российской империи решает подарить тигренка. С просьбой отловить животное он приходит к Кончою Торуке уулу. На тот момент Кончой ата было больше 90 лет. Он знал места обитания тигров. Купив на рынке Каракола два тазика насвая, которыми они посыпали следы на тропинке, по которой они шли. В итоге Кадыр аке повез тигренка в подарок императору в город Санкт-Петербург. Император Николай был настолько благодарен, что вручил Кадыр аке золотой орден и присвоил звание подполковника.