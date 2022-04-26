"Узкомназорат" возглавил Аъзам Абдуллаев

19:02 27.04.2022

И. о. начальника Госинспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций назначен Аъзам Абдуллаев. Предыдущий руководитель Голибшер Зияев был уволен после блокировки Telegram и ряда соцсетей в ноябре.



И. о. начальника Государственной инспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций ("Узкомназорат") назначен Аъзам Абдушукурович Абдуллаев. Постановление об этом 27 апреля издал Кабинет министров Узбекистана, сообщило Министерство юстиции.



Аъзам Абдуллаев (1983 года рождения) в 2005 году окончил Ташкентский государственный технический университет (бакалавриат), а в 2007 году - Ташкентский университет информационных технологий (магистратура). До текущего назначения работал первым заместителем председателя правления компании "Тошшахартрансхизмат" по информационным технологиям и локализации.



Напомним, предыдущий руководитель "Узкомназорат" Голибшер Зияев был освобожден от должности в ноябре по поручению президента Шавката Мирзиеева "за ошибочные и несогласованные действия". Тогда в стране без объявления был ограничен доступ к таким интернет-ресурсам, как Telegram, Facebook, YouTube, "Одноклассники" и другие.



Менее чем через три часа ограничения были сняты. Пресс-секретарь президента Шерзод Асадов тогда заявил, что "односторонние, не продуманные до конца" действия "Узкомназорат" были приняты "по указанию правительства".