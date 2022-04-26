Закончилась эра Абдулазиза Камилова. В Узбекистане новый глава МИД

21:52 27.04.2022

Абдулазиз Камилов стал заместителем секретаря Совбеза при президенте

Абдулазиз Камилов, с 2012 года работавший министром иностранных дел, назначен заместителем секретаря Совета безопасности при президенте. Исполнение обязанностей главы МИДа возложено на Владимира Норова.



Владимир Имамович Норов назначен первым заместителем министра иностранных дел Узбекистана, на него возложено исполнение обязанностей министра иностранных дел.



Указ об этом подписал президент Шавкат Мирзиеев, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов. С 31 декабря 2021 года Владимир Норов работал заместителем министра иностранных дел.



Абдулазиз Хафизович Камилов, с января 2012 года работавший министром иностранных дел, назначен заместителем секретаря Совета безопасности при президенте по вопросам внешней политики и безопасности.



В конце марта сообщалось, что Абдулазиз Камилов в связи с хроническим заболеванием проходил лечение сначала в стране, а затем - за рубежом.



Биография Абдулазиза Камилова

Родился 16 ноября 1947 года в г. Янгиюль Ташкентской области. Образование - высшее. Окончил Дипломатическую академию Министерства иностранных дел СССР. Кандидат исторических наук.



Награжден орденами "Фидокорона хизматлари учун", "Мехнат шухрати", "Дустлик", знаками "Узбекистон белгиси", "Узбекистон Республикаси мустакиллигига 20 йил".



1973−1976 - Атташе Посольства СССР в Ливане



1978−1980 - Аспирант Института востоковедения Академии наук СССР



1980−1984 - 2-й секретарь Посольства СССР в Сирии



1984−1988 - Сотрудник отдела Ближнего Востока Министерства иностранных дел СССР



1988−1991 - Старший научный сотрудник института Мировой экономики и международных отношений Академии Наук СССР



1991−1992 - Советник Посольства Узбекистана в России



1992−1994 - Заместитель председателя Службы национальной безопасности Узбекистана



1994−1994 - Первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана



1994−2003 - Министр иностранных дел Узбекистана



1998−2003 - Ректор Университета мировой экономики и дипломатии



2003−2003 - Государственный советник Президента по внешнеполитическим вопросам



2003−2010 - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в США



2004−2010 - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Канаде с резиденцией в Вашингтоне



2008−2010 - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Федеративной Республике Бразилия с резиденцией в Вашингтоне



2010−2012 - Первый заместитель министра иностранных дел



С января 2012 года по 27 апреля 2022 года - Министр иностранных дел Узбекистана



С 27 апреля 2022 года - Заместитель секретаря Совета безопасности при Президенте по вопросам внешней политики и безопасности



Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.



Владеет арабским и английским языками.



Женат, имеет одного ребенка.



Биография Владимира Норова

Родился в Бухарской области 31 августа 1955 года. Образование - высшее. В 1976 году окончил Бухарский Государственный педагогический институт, в 1985 году окончил Академию МВД СССР. В 1990 году окончил Адъюнктуру Академии МВД СССР. Кандидат юридических наук.



1978−1992 - Работал на различных должностях в системе МВД Узбекистана



1992−1995 - Эксперт, консультант по административно-юридическим вопросам Аппарата Президента



1995−1996 - Заместитель, первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана



1996−1998 - Государственный советник Президента



1998−2003 - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Германии, Швейцарии и Польше



2003−2004 - Первый заместитель министра иностранных дел



2004−2006 - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Бельгии, глава миссии Республики Узбекистан в ЕС и НАТО



2006−2010 - Министр иностранных дел



2010−2013 - Первый заместитель министра иностранных дел



2013−2017 - Посол Республики Узбекистан в странах Бенилюкс, глава миссии Республики Узбекистан в ЕС и НАТО



2017−2018 - Директор Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте



2019−2021 - Генеральный секретарь Шанхайской Организации Сотрудничества



С 31 декабря 2021 года по 27 апреля 2022 года - Заместитель министра иностранных дел



С 27 апреля 2022 года - Первый заместитель министра иностранных дел, и. о. министра



Награжден орденом "Мехнат шухрати" (2003).



Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.



Владеет английским и немецким языками.



Женат. Отец троих детей.