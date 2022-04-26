Рос-журналист Тигран Кеосаян выбесил Казвласти до истеричных нот протеста

22:29 27.04.2022

Заявление Тиграна Кеосаяна не соответствует духу сотрудничества между нашими странами – МИД РК



Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров прокомментировал высказывание российского телеведущего Тиграна Кеосаяна, передает Zakon.kz.

Обращает на себя внимание оскорбительное и необъективное по сути выступление российского журналиста Тиграна Кеосаяна. Возможно, его заявление отражает взгляды определенной части российской общественности и политического истеблишмента, но никак не соответствует духу и содержанию сотрудничества между нашими странами и имеющимся договоренностям на уровне глав государств.

Пресс-секретарь МИД РК Айбек Смадияров

Он отметил, что "подобные выступления отравляют атмосферу добрососедских взаимоотношений и играют "на руку" противникам стратегического партнерства".



Полагаю, он будет включен в список лиц, нежелательных для въезда в Казахстан.

Айбек Смадияров

Динара Халдарова