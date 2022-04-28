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Союзные газударства. Оплата российского газа в рублях бьет по единству ЕС, - "Къ"
00:17 28.04.2022

ЕС, видимо, не удалось сохранить единство в вопросе оплаты российского газа в рублях: в то время как "Газпром" уже остановил поставки Польше и Болгарии, Венгрия согласилась на новую процедуру оплаты, а компании из Австрии и Германии как минимум серьезно рассматривают такую возможность, хотя Еврокомиссия угрожает им санкциями. По мнению аналитиков, раскол внутри Европы относительно покупки газа у России, вероятно, будет нарастать, что может привести к передаче вопросов импорта энергии на уровень ЕС.

Схема оплаты российского газа в рублях может расколоть европейский рынок. Утром 27 апреля "Газпром" приостановил поставки газа болгарской Bulgargaz и польской PGNiG в связи с отказом перейти на новую схему. В то же время, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, десять европейских компаний уже согласились на нее, а четыре перечислили средства с конвертацией в рубли. Новую систему 31 марта ввел Владимир Путин: покупатели из "недружественных" стран должны будут переводить средства в евро или долларах на новый счет в Газпромбанке, они будут конвертироваться в рубли, а затем поступать "Газпрому". В случае отказа поставки приостановят.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто 27 апреля подтвердил, что страна согласилась с этой схемой. В австрийской OMV "Ъ" сообщили, что "проанализировали" запрос "Газпрома" о возможных способах оплаты газа и "работают над решением", соответствующим санкциям ЕС. В немецкой Uniper "Ъ" сказали, что "считают возможной оплату в соответствии с санкционным законодательством и постановлением правительства РФ", отметив, что сейчас компания ведет переговоры с "Газпромом" и правительством Германии по этому поводу. В хорватской Prvo Plinarsko Drustvo (PPD) отметили, что долгосрочный контракт на поставку газа с "Газпромом" "соблюдается обеими сторонами в установленном порядке". В датской Orsted "Ъ" подтвердили, что придерживаются своего прежнего заявления о том, что не намерены платить за российский газ в рублях. Остальные опрошенные "Ъ" крупные покупатели "Газпрома" в ЕС на запрос "Ъ" не ответили.

В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила "о высоких рисках" для тех компаний ЕС, которые согласятся с новыми российскими требованиями, поскольку это нарушит санкции ЕС:

"Оплата в рублях, если это не предполагается в контракте, является нарушением санкций. Около 97% всех контрактов явно предусматривают платежи в евро или долларах… Компании с такими контрактами не должны соглашаться с российскими требованиями".

Европейские цены на газ на хабе TTF утром 27 апреля выросли на 21%, до €125 за 1 MВт•ч, после того как "Газпром" заявил о приостановке поставок в Польшу и Болгарию. Но затем цена стабилизировалась в районе €110 за 1 МВт•ч, следует из данных ICE Futures. Алексей Гривач из ФНЭБ считает, что если в результате отказов европейских компаний перейти на новую схему оплаты произойдет значимое снижение импорта из РФ, возникнет физический дефицит газа, который, "очевидно, поддержит цены и, вероятно, подтолкнет их вверх, усугубляя финансовое положение импортеров и конечных потребителей".

Мария Белова из Vygon Consulting полагает, что раскол на европейском рынке газа "уже обозначился" и будет нарастать по мере поляризации позиций. "Видно, что в споре ЕС разделяется на страны "новой Европы", позже присоединившиеся к ЕС, которым оказалось проще отказаться от российского газа, и на "старую Европу", которая исторически исходила из более рациональных доводов при принятии таких решений",- считает она.

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По мнению Марии Беловой, страны "старой Европы" по большей части перейдут на новый механизм оплаты. При этом "новые страны ЕС" будут требовать соблюдения принципа солидарности и компенсации их экономических потерь от промышленного спада либо требовать, чтобы их обеспечили газом, полагает она. Ключевым, полагает эксперт, станет вопрос источника поставок газа, поскольку "покрыть объемы на ближайшие один-два месяца гораздо проще, чем накануне грядущего отопительного сезона".

Госпожа Белова считает, что в результате в ходе этого кризиса ЕС может прийти к варианту коллективной закупки газа, когда "вопрос снабжения газом снимут с каждой отдельной страны и поднимут на уровень союза".

Татьяна Дятел
Газета "Коммерсантъ" №75 от 28.04.2022, стр. 1

Источник - коммерсант
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