Румыния вступает в войну на Украине, - "СП"

00:24 28.04.2022 Румынский плацдарм: Украинские МиГ-29 взлетают с аэродромов на Дунае?

Если это подтвердится, массированный ракетный удар возмездия по этой стране-члену НАТО окажется почти неизбежным



Сергей Ищенко



Тот, кто более или менее системно следит за ходом спецоперации российских вооруженных сил на Украине, не мог, полагаю, не заметить одну странность.



Еще 6 марта 2022 года Министерство обороны РФ официально заявило, что "практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена". И развитие событий в последующие дни марта, казалось, убедительно это подтверждало. Согласно ежесуточным сводкам нашего оборонного ведомства, до начала апреля если что и уничтожала наша ПВО в небе над Украиной, то почти исключительно разведывательные и ударные беспилотники. Реже - боевые и транспортные вертолеты.



О воздушных боях с участием украинских самолетов в сводках МО РФ речь шла только в исключительных случаях. Как, например, 28 марта, когда было рассказано, что сбиты два фронтовых бомбардировщика противника и один штурмовик. Конкретнее - пара Су-24 - западнее населенного пункта Коростень в Житомирской области. И один Су-25 - над населенным пунктом Дружковка в Донецкой области. Потом снова затихло.



Но внезапно с начала апреля как прорвало. Хроника сражений в небе Украины в последующие дни обескураживает:



- 8 апреля российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новомихайловка сбит украинский самолет истребитель Су-27;



- 11 апреля в районе населенного пункта Изюм "демилитаризованы" два украинских штурмовика Су-25;



- 14 апреля на аэродроме Днепр уничтожен украинский истребитель МиГ-29;



- 15 апреля в районе населенного пункта Лозовая в Харьковской области сбит в воздухе истребитель Су-27 Воздушных сил Украины;



- 16 апреля в 15 километрах южнее города Изюм сбит украинский штурмовик Су-25. В тот же день в районе Одессы уничтожен украинский военно-транспортный самолет, доставлявший крупную партию вооружения, поставленного Украине западными странами;



- 17 апреля в районе населенных пунктов Федоровка и Заводы в Харьковской области сбиты два украинских истребителя МиГ-29;



- 18 апреля ПВО России "приземлила" сразу три боевых самолета противника: два истребителя МиГ-29 в районе населенного пункта Изюм и один штурмовик Су-25 в районе Авдеевки;



- 19 апреля еще один вражеский МиГ-29 сбит в районе населенного пункта Малиновка Донецкой области.



Это если вести речь лишь о потерях противником своих самолетов. А сколько их благополучно ушли, надо полагать, из-под нашего огня на свои аэродромы?



Словом, все это как-то мало походит на "полное уничтожение" боевой авиации Киева. Но откуда у Украины каким-то почти мифическим образом вдруг "воскресли" еще к концу февраля почти подчистую уничтоженные, вроде бы, нами истребители и штурмовики? Ведь на начало 2021 года по открытым источникам боевых самолетов в их ВВС этой страны числилось - кот наплакал. Лишь 26 единиц Су-27, 16 Миг-29, 12 Су-24 и 13 Су-25.



Если всего за две декады апреля мы одних только МиГ-29 над Украиной сбили пять единиц и еще одного прикончили на аэродроме, то сколько же "наколотили" за предшествовавшие полтора месяца непрерывных боев?



Мало того. Где и кто "воскресшие" машины сегодня готовит к полетам, если почти все аэродромы Украины давно разнесены вдребезги? Откуда берутся ракеты и бомбы, что изо дня в день, как выясняется, подвешивают под крылья? Из каких "недр" черпают тонны горючего для непрекращающихся в последние пару недель полетов?



Ответ, как часто бывает в ходе этой спецоперации, пришел из-за океана. 19 апреля официальный представитель Пентагона контр-адмирал Джон Кирби в ходе очередного брифинга заявил, что "украинские силы сейчас имеют в своем распоряжении больше истребителей, чем две недели назад". Откуда "дровишки"? Из "леса", вестимо. В смысле - из дремучего натовского "леса".



По данным американского контр-адмирала, западные союзники, вопреки неоднократным предупреждениям Москвы, уже начали поставки Киеву боевых самолетов советского производства и необходимого оборудования и боеприпасов для них.



Не станем даже гадать, кто именно выступил "донором" МиГ-29 и Су-25, которые теперь уже с желто-голубыми "тризубами" на крыльях стали регулярно и почти из ниоткуда снова появляться над полем боя. Польша, Болгария или Словакия - какая разница? Куда логичнее, казалось бы, выяснить пути и способы поставок на Украину, и новые места базирования этих машин. И тех еще, что под опекой США наверняка уже на подходе из стран Восточной Европы. Естественно, выяснить для последующей утилизации таких самолетов еще на бетонных стоянках нашими "Калибрами" и "Искандерами".



Но на деле, похоже, не все так просто. Есть основания полагать, что новые штурмовики и истребители украинской армии сегодня базируются вовсе не на Украине. Их нынешним пристанищем, как говорят, стала Румыния. Вот с одного или нескольких из ее аэродромов пилоты "незалежной" тайно и поднимаются в воздух для нанесения ударов по российским войскам. Затем туда же возвращаются, если повезло уцелеть после выполнения боевого задания.



Маршруты подобных вылетов, как утверждают, примерно одинаковы. Вначале, чтобы не быть обнаруженными радиолокационными средствами ВС РФ, - на предельно малых высотах над Черным морем в сторону Одессы. А потом уже от нее - в сторону Николаева, Донецка, Днепропетровска, Запорожья и т. д.



Причем, про Румынию - это не просто чьи-то "диванные" догадки. Хотя они и появились сегодня в Сети. В частности - в блоге ведущего "Первого канала" ТВ Руслана Осташко, которому в силу его служебного положения определенно доступна информация весьма деликатного свойства. Элементарный здравый смысл подсказывает, что "новые-старые" истребители из Восточной Европы просто некуда перебрасывать на Украину. Все военные аэродромы этой страны, пригодные для полетов реактивных самолетов, давно стерты в порошок. А если какую-то из взлетно-посадочных полос Киеву и удается со временем восстанавливать - в условиях полного господства в воздухе российской авиации и ее недолго вернуть в прежнее печальное состояние.



То есть - хоть сколько-нибудь регулярно летать с украинской земли ее боевым летчикам точно невозможно. Остается - "заграница нам поможет". Румыния, видимо, подходит для этого наилучшим образом. Поскольку у ее границ с Украиной и близко нет средств ПВО РФ. Только на кораблях Черноморского флота или в Крыму.



Кстати, для наших военных наличие боевой авиации противника в Румынии давно не новость. Еще 6 марта 2022 года на брифинге в Минобороны сообщалось, что уже к тому времени противник благоразумно переправил часть своих военных самолетов в эту страну. Чтобы, понятное дело, уберечь их от наших регулярных ударов по украинским аэродромам.



Уже в тот день оборонное ведомство РФ явно не случайно сочло необходимым официально предупредить и Киев, и Бухарест, и Вашингтон и даже Брюссель: использование аэродромной сети Румынии для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против российских Вооруженных сил "может расцениваться как вовлечение названной страны в вооруженный конфликт". Значит, еще полтора месяца назад Москва вовсе не исключала подобного поворота событий.



Кстати, эта версия, если она вскоре найдет свое прилюдное подтверждение, многое объяснит, как представляется, и в истории и с трагической гибелью гвардейского ракетного крейсера "Москва". Потому что тогда станет понятным, что делал этот не до конца отремонтированный в Севастополе корабль в сотне километров от пляжей Одессы?



Прежде - о техническом состоянии "Москвы" к его последнему дню. Ни для кого не секрет - оно было далеко не лучшим. В подтверждение вспомним, что еще четыре года назад ввиду невозможности организации полноценного ремонта сильно потрепанного в предыдущих походах крейсера на полном серьезе обсуждалась вероятность списания его "на иголки". Потом на 13-м судоремонтном заводе в Севастополе корабль латали четыре года. Но до ума, судя по всему, довели только ходовую часть "Москвы". С тем, чтобы он смог своим ходом хоть как-нибудь дотопать до Северодвинска. Где встал бы на модернизацию по примеру однотипного "Маршала Устинова".



Увы, этого не получилось. То ли из-за недостатка финансирования, то ли по причине отсутствия свободных производственных мощностей в Северодвинске. Как результат - едва живой корабль в 2021 году из Севастополя все же выпихнули в море. Но только - в Черное. Был бы крейсер поцелее - наверняка бы, как это обычно бывает, тот же отправился бы на боевую службу в Средиземноморье.



Однако когда там и вокруг Украины в конце минувшего года "запахло жаренным", приказать экипажу "Москвы" следовать черноморскими проливами никто не рискнул. Вместо черноморского флагмана к берегам Сирии с Дальнего Востока за тридевять земель перегнали тихоокеанский ракетный крейсер "Варяг". Который там находится и поныне. "Москве" эту миссию не стали поручать потому, что, полагаю, никто не хотел увидеть, как в случае чего заслуженный крейсер придется возвращать в родную базу на позорном для него буксире.



А потом началась наша спецоперация. И "Москве" нашлось важнейшее дело и в Черном море. К Одессе ее почти наверняка отправили, главным образом, потому, что ни на одном другом корабле Черноморского флота нет такого, как у нее радиолокационного комплекса. Речь о мощной РЛС МР-710 "Фрегат-М", позволявшей детально отслеживать полеты любых самолетов на дальности до 300 километров. Иными словами - не только над Украиной и Молдавией, но и над натовскими Румынией и Болгарией. В свете удивительных преображений боевой авиации Украины, о которых мы говорим сегодня, такой разведывательной информации не было цены.



К несчастью, теперь, после гибели флагмана, эта работа для нас резко осложнилась. Теперь вся надежда в этом смысле на радиолокационные станции дальнего обнаружения 55Ж6М "Небо-М", весной 2018 года заблаговременно установленные в Крыму. С их помощью сегодня под контролем все воздушное пространство над Черным морем. До самого пролива Босфор, поскольку любой самолет эта РЛС обнаруживает на удалении до 600 километров.



Однако "Небо-М" в полной мере заменить крейсер "Москва", видимо, не в состоянии. Ибо от Крыма до Румынии все же порядка 400 километров. Для контроля с крымского побережья за полетами украинских самолетов в глубине территории этой страны у России остается не так уж много возможностей. Разве что срочно перебросить такую же РЛС "Небо-М" на находящийся возле Одессы остров Змеиный, который уже почти два месяца под нашим контролем.



Но даже это не самое главное. Главное - что нам делать с Румынией, если информация о начале использования ее авиабаз Киевом найдет свое неопровержимое подтверждение? Источник - REGNUM

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