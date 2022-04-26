В Таджикистане придумали новый вид предпринимательства. С особыми условиями

00:33 28.04.2022

Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus



Он представляет собой своеобразную смесь предпринимательства на основе патента и свидетельства.



Правительство Таджикистана создало новый вид предпринимательской деятельности, который содержит признаки предпринимательства на основе патента и свидетельства.



Называется он "Предпринимательская деятельность на основании свидетельства с особыми условиями".



Соответствующее постановление правительства ("О Правилах налогообложения деятельности индивидуальных предпринимателей, действующих на основе патента или свидетельства") принято 31 марта 2022 года.



Об отличительных особенностях нового вида предпринимательства рассказал юрист компании "Химоя" Наруз Одинаев.



Итак, это:



- Право найма до 2-х работников;



- Валовой доход 500 000 сомони в течение 12 последующих месяцев деятельности;



- Освобождение от использования контрольно-кассового аппарата;



- Виды деятельности определяются согласно специального перечня. Оплата производится в порядке предоплаты за вид деятельности с учетом региональных коэффициентов.



- Деятельность интернет-магазинов (продажа товаров, оказание услуг через интернет) не допускается под данный вид свидетельства.



- Налоги из фонда заработной платы (социальный налог и налог на доходы) оплачиваются в общем порядке.



- Налоги для иностранных граждан и лиц без гражданства (кроме граждан, имеющих статус беженца) и предпринимателей, осуществляющих деятельность в зонах оптовой продажи рынков, уплачиваются в двойном размере по избранному виду деятельности.



- Сумма платы за деятельность, указанную в одиннадцатой строке настоящего Перечня, уплачивается в календарном году за семь месяцев.



Все предприниматели, которые работают на основании патента, должны до 1 июля текущего года перейти на новый вид предпринимательства, следует из постановления.