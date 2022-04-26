От газа до отказа: кто может остаться без сырья вслед за Польшей и Болгарией

00:41 28.04.2022 И как решения российской компании скажутся на стоимости голубого топлива



Ирина Кезик



"Газпром" полностью приостановил поставки "Булгаргазу" и польскому PGNiG, объяснив решение тем, что не получил оплату за голубое топливо в рублях. Компания предупредила, что в случае несанкционированного отбора газа из транзитных объемов в третьи страны поставки для транзита будут сокращены. Варшава назвала действия российского монополиста нарушением контракта и намерена предъявить "Газпрому" претензии. Эксперты полагают, что следующими странами, которые окажутся без сырья из РФ, станут Дания, Голландия, Хорватия и Франция. Австрия приняла условия российской стороны, в Германии считают предложенную РФ схему возможной. Как повлияют решения "Газпрома" на стоимость ресурса и что предпримут европейские страны, оставшись без российского топлива, - в материале "Известий".



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Нет рублей - нет газа



О том, что Польша и Болгария останутся без газа, стало известно еще накануне, когда "Газпром экспорт" уведомил "Булгаргаз" и PGNiG о приостановке поставок газа начиная с 27 апреля и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным указом президента России. Согласно контрактным договоренностям, у Варшавы и Софии было время оплатить авансовые платежи за поставленный в апреле газ до окончания суток.



По информации источника "Известий" в польском нефтегазовом концерне PGNiG, 15 апреля компания оплатила мартовские поставки, а 26 апреля осуществила авансовый платеж за апрель, но не в рублях. О том, что польская сторона не намерена была работать по новой схеме, заявил уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский. Отвечая на вопрос, согласится ли польская сторона на оплату российского газа в российских рублях, он сказал: "Мы не будем платить".



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PGNiG считает решение "Газпрома" нарушением контрактных обязательств. "Прекращение поставок природного газа является нарушением Ямальского контракта, и в связи с этим компания примет соответствующие меры по восстановлению поставок в рамках контракта", - говорилось в заявлении компании.



На решение "Газпрома" уже отреагировали в Еврокомисии.



- Это еще одна попытка России шантажировать нас газом. Мы готовы к такому сценарию и подготавливаем наш координированный ответ от ЕС. Европейцы могут быть уверены, что мы остаемся едиными и солидарными с затронутыми странами-членами, - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.



Кремль отверг обвинения ЕК в шантаже из-за оплаты газа в рублях: это ответ на кражу золотовалютных резервов.



- Это не шантаж, Россия была и остается надежным поставщиком энергоресурсов своим потребителям, и Россия остается привержена своим обязательствам по контрактам, - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



В Болгарии от громких заявлений пока воздерживаются. В начале апреля глава минэнерго страны Александр Николов говорил, что отказ страны от российского газа и переход на альтернативные источники поставок увеличат его стоимость как минимум на 40%.



Утром рынок отреагировал на остановку поставок газа в Польшу и Болгарию ростом цен на 15% до $1300 за 1 куб. м. По мнению управляющего партнера компании WMT Consult Екатерины Косаревой, это не предел.



- Цены на газ продолжат рост, потому как странам, которые сегодня уже не получают российские ресурсы, придется искать необходимые объемы на рынке, - пояснила эксперт.



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Альтернативные поставки



Как отметил "Газпром" в своем заявлении, Болгария и Польша - транзитные государства. "В случае несанкционированного отбора российского газа из транзитных объемов в третьи страны поставки для транзита будут сокращены на этот объем", - подчеркнули в компании. А дополнительные объемы им сейчас понадобятся.



По словам руководителя направления "Промышленность" Института технологий нефти и газа Ольги Орловой, Варшава готовилась к прекращению поставок российского газа.



- Польские ПХГ мощностью 3,8 млрд куб. м заполнены сегодня на 78%. Продлевать контракт с "Газпромом", который истекает в конце 2022 года и содержит условия поставки не менее 8,7 млрд куб. м в год, польский нефтегазовый концерн не намеревался. При ежегодном потреблении чуть менее 20 млрд куб. м в год Варшава получала от России почти 10 млрд куб. м и подготовила альтернативные каналы поставок, - рассказала Ольга Орлова.



Собственная добыча Польши составляет 5 млрд куб. м, 6,2 млрд куб. м они получают с СПГ терминала в Свиноустье, уточнила эксперт.



- Дополнительно к этим объемам они планируют получать 1–2 млрд куб. м с литовского терминала уже в мае, более 5 млрд - из Словакии через Интерконнектор начиная с июля. Ну и большие надежды в перспективе Варшава возлагает на трубопровод Baltic Pipe. Однако первый газ в объеме до 3 млрд куб. м Польша намерена получать по нему не раньше зимы, - пояснила Ольга Орлова.



Екатерина Косарева считает, что это самый оптимистический план Варшавы по замещению российского газа. Она напомнила, что Baltic Pipe не готов, да и Норвегии где-то надо найти дополнительные объемы для Варшавы.



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Болгария, которая получала от "Газпрома" 2,3 млрд куб. м в год, теперь будет стоять перед выбором, считает заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.



- Софии придется или начать несанкционированный отбор транзитного газа, либо приобретать российский газ через различные схемы замещения у Турции, Греции или Венгрии. Но это выйдет еще дороже, - сказал эксперт.



Кто следующий



Следующей, кого отключат от российских поставок из числа несогласных платить за газ по схеме, утвержденной президентом РФ, станет датская Orsted, покупающая до 2 млрд куб. м газа в год через "Северный поток", прогнозирует Алексей Гривач.



- Мы в своем последнем месячном отчете предполагали, что именно такая ситуация может возникнуть: покупатели газа в Европе по-разному поведут себя при переходе на оплату в рубли. Мы ожидаем, что от оплаты в рублях откажутся Литва, Нидерланды, Хорватия, а также, с высокой вероятностью, Франция, - сказал "Известям" руководитель Центра развития энергетики Кирилл Мельников.



27 апреля министр Финляндии по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайненне заявила, что ее страна намерена соглашаться на выдвинутые Россией условия по оплате поставок газа из РФ в рублях.



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- Венгрия и Австрия продолжат платить. Ключевой с политической точки зрения является позиция Германии, которая пока не определена - по нашей оценке, на это есть несколько дней. Также с точки зрения объемов существенна Италия, которая подготовилась к отключению российского газа, но при этом заняла нейтральную позицию по переходу на оплату в рубли. Если немецкие компании продолжат платить, "Газпром", возможно, потеряет до 20% объемов и таким же образом вырастет цена, - считает Кирилл Мельников.



Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил 27 апреля, что Вена приняла новые условия России по оплате газа, отметив, что то же сделали и в Германии. Немецкая Uniper считает, что новая схема оплаты российского газа в рублях, осуществить которую компании нужно в конце мая, не противоречит санкциям и возможна. Компания продолжит диалог с правительством Германии по данному вопросу, о чем заявила финансовый директор Uniper Тиина Туомела. В этот же день Bloomberg сообщило, что 10 покупателей газа из Европы открыли счета в Газпромбанке для оплаты в рублях, а четыре европейские компании уже расплачиваются за газ российской валютой.



А вот премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис собирает 27 апреля совещание по энергетике после решения России прекратить поставки газа в Болгарию и Польшу. В телефонном разговоре с премьером Болгарии он пообещал помочь справиться с новой ситуацией, сообщила пресс-служба премьера. Источник - Известия

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