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Азербайджан передумал и не хочет платить России рублями
00:42 28.04.2022

Надир Керимов

Азербайджан не хочет платить России рубли

Обзор социальных сетей Азербайджана.

ВГосударственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) опровергли сообщения о том, что Баку будет рассчитываться с Москвой за импортируемый газ в рублях.

"Сегодня в СМИ была распространена информация, что Азербайджанская Республика будет оплачивать в рублях стоимость газа, импортируемого из России. Эта информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении SOCAR.

Владимир Путин после введения масштабных санкций против России и заморозки большого количества активов с 1 апреля ввел новую систему оплаты российского газа для потребителей из недружественных стран. Так, теперь покупатели должны вносить платеж в валюте, прописанной в контракте, на счет в Газпромбанке, который затем на бирже конвертирует ее в рубли. Окончательный расчет с поставщиком происходит в российской валюте.

Азербайджанцы в социальных сетях Телеграм и YouTube комментируют.

@Rodriges52: "А зачем вообще покупать газ, мы, вроде, свой продаем".

Феррух в YouTube подкалывает.

Ferrux Mamedov: "Наш газ слишком теплый".

@IlkinG777: "Там про газ, вроде, ни слова не сказано, у Сокар, по ходу, фальшстарт…"

Turan: "Азербайджанские СМИ как всегда переврали новости РИА. Гончар говорил, что 30% торговли с Азербайджаном ведется в национальных валютах, а Армения начала платить за газ в рублях. Вот Сокару и пришлось опровергать".

Тг-канал об Азербайджане "Девичья башня":

@anar_qv: "Если Сокар действительно отказался платить в рублях, то ушаглар опюрям сизи! (целую вас – ред.) Повод для гордости".

Nüsnüs News @Nr1972: "Socar сам себя спалил. Теперь вопрос: зачем нам российский газ? Ответ: свой дорогой продаем на экспорт, российский дешевый покупаем для внутреннего потребления… либо для перепродажи".

@Nigyar13: "Между Азербайджаном и Россией действует своповый обмен газом, непонятно откуда вообще вылезла оплата за импортируемый газ".

@Janklodvandm: "Может России торговать с нами в манатах?"

Подписчики новостного канала "Мировые новости" в YouTube:

Альфа: "Газ импортируется как из Азербайджана в Россию, так же и из России в Азербайджан. Получается, если Азербайджан будет расплачиваться за газ в рублях, и РФ будет расплачиваться в ₽. А рубль ослаб до уровня макулатуры. Поэтому Азербайджан не хочет вести торговые отношения в этой валюте".

@Na_luune: "Ребят, указ Путина о продаже газа и нефти в рублях относится к "недружественным" странам. Мы же союзное государство, нас данное требование не касается. А газ покупаем, потому что наш Шахдениз не так много газа дает, сколько может через себя пропустить Танап".

@DenisKadykov: "Дело в том, что Азербайджан заключил контракт по газу с Турцией. Но потом оказалось, что газа не так уж много и весь добываемый газ уходит на свои нужды. А так как контракт еще и с Турцией, то приходится докупать".

ТГ-канал "В Азербайджане" публикует новость:

"Аналитик американского Центра стратегических и международных исследований Никос Цафос заявил, что прокачка дополнительных объемов газа через "Южный газовый коридор" могла бы внести существенный вклад в независимость Европы от российских энергоресурсов. По его мнению, Азербайджан может спасти ЕС от кризиса, связанного с прекращением поставок газа РФ".

Подписчики канала оставляют свои комментарии.

@Smit_Vesson: "Азербайджану не нужно спасать ЕС".

Осман @lamentis2021: "Ну если взамен ЕС не будет проводить двуличную политику по отношению к нам, и взамен будет делиться своими плюшками, то почему бы и нет".

Stalski: "Хорошее время заработать деньги, так поступают все".

Автократ: "Вроде уже через три месяца будет готов транскаспийский газопровод".

@Goycay1: "Взамен надо требовать у всех европейцев признать геноцид Ходжалы".

27 апреля 2022

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1651095720


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