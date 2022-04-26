Казахстанскую Q-pop группу посадили за изготовление наркотиков

00:43 28.04.2022

Николай ИВАЩЕНКО



В Алматы суд вынес приговор участникам музыкального коллектива Mad Men, которые были пойманы на изготовлении и сбыте наркотиков.



Преступная группа была создана гражданином Х. еще в сентябре 2020 года, сообщает Экспресс К со ссылкой на данные суда. В группу вошли шесть человек. Они занялись кустарным изготовлением аналога мефедрона, а также перепродавали гашиш.



Сам Х. приобретал компоненты для изготовления веществ в лаборатории, которую разместили в подвале коттеджа в Алматы. Остальные участники группы занимались непосредственно производством "синтетики", затем фасовали дозы, размещали закладки по городу и продавали их через интернет.



14 апреля прошлого года один из членов группы разложил крупную партию закладок, которые обнаружили и изъяли полицейские. Несколько дней спустя оперативники нагрянули в подпольную лабораторию.







Суд признал Х. виновным в создании и руководстве организованной группы, а также в изготовлении, хранении и сбыте наркотиков в крупном размере. Он приговорен к 17 годам лишения свободы.



Остальные признаны виновными в изготовлении, хранении и сбыте в составе организованной группы. Трое получили по 16 лет лишения свободы, другие участники группы - по 15 лет и три месяца.



Изначально прокурор запрашивал для организатора 18 лет, для других - 17 и 17 с половиной лет, но суд признал смягчающими обстоятельствами молодой возраст и отсутствие прежних судимостей.



Ранее Экспресс К писал о задержании членов группы Mad Men. Также рассказывалось о реакции других музыкантов на это дело.