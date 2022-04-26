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В Ташкенте прошла международная выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия"
00:48 28.04.2022

Дружить регионами

АНДРЕЙ КУДРЯШОВ

С 25 по 27 апреля в Ташкенте в Национальном выставочном комплексе "Узэкспоцентр" проходит международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия". В широкой программе запланировано участие более 700 производственных компаний и бизнес-делегаций из Узбекистана, России, Беларуси, Венгрии, Франции, Таджикистана, Армении, Казахстана и Кыргызстана. Главная цель - содействие в продвижении современных технологий и разработок в сфере промышленности, налаживание новых деловых контактов, подписание соглашений и реализация новых проектов промышленной кооперации.

В апреле 2021 года подобное мероприятие увенчалось очевидным успехом. По итогам первой выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия" в Ташкенте были подписаны инвестиционные соглашения, экспортные и импортные контракты на общую сумму $3,2 млрд.



"В этом году более 40% участников приедут на выставку впервые, что подтверждает большой интерес промышленных компаний к перспективному и динамично развивающемуся рынку Центральной Азии", - заявил на открытии мероприятия программный директор ИННОПРОМа Антон Атрашкин.

По его словам, вторая выставка в Узбекистане обеспечит создание ежегодной площадки промышленной кооперации для центральноазиатского региона и граничащих с ним стран.

Первый день выставки начался с главной пленарной сессии "Центральная Азия: пространство технологического прорыва". В ней приняли участие вице-премьер Узбекистана по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей - министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, министр экономики Армении Ваган Керобян, министр экономики и коммерции Кыргызстана Данияр Амангельдиев, министр промышленности и новых технологий Таджикистана Шерали Кабир.

"У нас есть четкое понимание того, что сегодня в глобальном мире поменялись мировая экономика, хозяйственные отношения, изменилась сущность международной торговли с учетом тенденций и рисков для экономического развития. Партнерство позволит нам обеспечить развитие наших экономик через создание рабочих мест, инновационных решений. У нас есть огромнейший потенциал в промышленной кооперации", - заявил в своем выступлении Сардор Умурзаков.

По его словам, события, которые происходят в мировой экономике последние два года, говорят о возможностях, которые нужно использовать.

"Коллеги из других стран должны найти здесь конкретных партнеров, конкретные идеи, конкретные проекты. У нас на стендах есть готовые проекты с обоснованиями, бизнес-планами и даже конкретными предложениями по совместному финансированию. Конкретика, ориентированность на результат, практическая реализация – это то, на что нужно обращать внимание сейчас", - подчеркнул узбекский вице-премьер.

Умурзаков считает, что сегодня Узбекистан - второй по объему в СНГ потребительский рынок с огромными возможностями. Его очевидная привлекательность для инвесторов заключается и в человеческом капитале. В стране очень много образованной молодежи, готовой продолжать совершенствовать профессиональную квалификацию и осваивать самые передовые технологии. Но в современных условиях республика не сможет обеспечить прорывной опережающий рост экономики без такого же роста в соседних странах.

"Через усиление промышленного потенциала, создание цепочек добавленной стоимости, производство высокомаржинальной продукции, востребованной на внутренних и внешних рынках, мы можем прийти к успеху. Я призываю к созданию общего пространства кооперации и локализации по конкретным проектам и направлениям", - сказал вице-премьер.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в своем выступлении отметил, что

"ИННОПРОМ" - это не политическая история, а экономическая, практическая платформа, на которой выстраиваются новые кооперационные отношения, дающие основу для развития экономик.

"Мы рассчитываем на поддержку новых инициатив, на то, что проекты, которые мы будем развивать с Узбекистаном, должны дать максимальный импульс многосторонним контактам. Мы должны развивать контакты на федеральном уровне, помогать существующим перспективным проектам", - прокомментировал Мантуров.

Особый акцент при организации выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия" в 2022 году был сделан на развитии прямого диалога и экономического сотрудничества не только между странами, но и отдельными регионами. Специальные стенды для выставки подготовили 9 российских и все 14 регионов Узбекистана. И в программе делегаций запланировано посещение не только Ташкента.

Сразу по завершении главной пленарной сессии в присутствии Сардора Умурзакова и Дениса Мантурова состоялись церемонии обмена заключенными соглашениями.

👉 Губернатор Омской области РФ Александр Бурков и хоким (глава администрации) Джизакской области Узбекистана Эргаш Салиев обменялись соглашениями об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и гуманитарной сферах, а также подписанной Дорожной картой на 2022-2023 годы по развитию сотрудничества.

👉 Первый замминистра здравоохранения Узбекистана Амрилло Иноятов, директор по продажам ООО "Герофарм" Владимир Скорняков и учредитель ООО "ZUMA PHARMA" Нодир Юнусов обменялись подписанным меморандумом о начале практических мероприятий по разработке проекта производства инсулина.

👉 Директор по экспорту в страны СНГ группы компаний "Фармасинтез" Юрий Петросян и директор агентства по развитию фармацевтической отрасли при Минздраве Узбекистана ­Сардор Кариев обменялись соглашением о сотрудничестве для реализации проекта строительства фармацевтического предприятия по производству противоопухолевых лекарственных средств в Узбекистане.

👉 Вице-президент группы компаний "ЭКОЛОС" Артем Тонян и гендиректор АО "УзЭнергоТамир" Журабек Сахибов обменялись соглашениями о проектировании и строительстве станций водоподготовки и очистных сооружений промышленных сточных вод на территории Узбекистана.

👉 Гендиректор розничной сети "Магнит" Ян Дюннинг и гендиректор OOO Navro`z-PTK Олим Расулов обменялись соглашениями о сотрудничестве в целях увеличения объема взаимных продаж.

👉 Ректор Ташкентского института текстильной и легкой промышленности Илхом Сабиров, гендиректор ООО "Русские сезоны" Дарья Мациевская и директор по развитию ООО "Термопол" Владислав И обменялись подписанным меморандумом о сотрудничестве в сфере образования и научно-исследовательских работ, проведения совместных исследований, популяризации технического текстиля и нетканых материалов.

До этого уже был подписан меморандум о сотрудничестве между Навоийской и Нижегородской областями. А делегация Свердловской области улетела в Фергану.

Андрей Кудряшов

Источник - fergana.site
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