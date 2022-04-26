 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Информация по гибели тюленей в Мангистауской области
00:52 28.04.2022

27 апреля 2022 года в ходе продолжения работ по обследованию побережья Мангистауской части Каспийского моря обнаружено 94 туши мертвых тюленей. Обследования проводились с участием представителей рыбной инспекции по Мангистауской области Комитета рыбного хозяйства МЭГПР, Департамента экологии по Мангистауской области, ветеринарной службы и местных исполнительных органов.

Департаментом экологии по Мангистауской области отобраны пробы воды и грунта для лабораторных исследований. Необходимо отметить, что в следствие сильного разложения тушек тюленей, отбор проб тканей для лабораторных исследований, с целью выяснения причин гибели, не представился возможным. В настоящее время организовываются утилизационные мероприятия мертвых тушек тюленей. Мониторинг побережья продолжается, информация будет обновлена после подготовки результатов отобранных проб анализа воды и грунта.

Напоминаем, что на казахстанском побережье Каспийского моря за последние 5 лет наибольшее количество погибших тюленей было зафиксировано в 2017 году в районе города Форт-Шевченко в Мангистауской области, тогда было обнаружено 247 тушек, однако причину гибелей не удалось установить.

Надо отметить, что во многих случаях взять образцы проб не удается в связи с сильным разложением туш погибших особей. При этом следует отметить, различную степень разложения, что свидетельствует о их гибели в разные периоды времени по многим причинам, включая естественную смертность.

Таким образом, нельзя утверждать о массовой гибели одномоментно, так как в основном тушки тюленей обнаруживаются весной на западном побережье полуострова Тубкараган, куда их выносит со всего Северного Каспия дующими ветрами с запада.

Обследования показывают, что смертность определенной части тюленей, может быть отнесена к естественной, обусловленной неблагоприятными зимними условиями, различными болезнями, а также антропогенными факторами, включая гибель в браконьерских сетях. Для усиления его охраны постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 ноября 2020 года каспийский тюлень включен в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных.

Наряду с этим, в настоящее время реализуются две казахстанско-российские программы научных исследований популяции каспийского тюленя:

- Программа исследований по изучению биологии и основных демографических параметров каспийского тюленя на 2019-2023 годы;

- Программа оценка численности, распределения и естественного воспроизводства каспийского тюленя в Казахстанской и Российской акватории Северного Каспия, на 2020-24 годы.

В исследованиях участвуют казахстанские и российские научные организации:

- Всесоюзный научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ "ВНИРО" с Волжско-Каспийским филиалом "КаспНИРХ"); Институт проблем экологии и эволюции А.М. Северцева (ИПЭЭ); Научно-исследовательские организации "Вектор" и "Тайфун" (Россия);

- "Казахстанское Агентство Прикладной Экологии" (КАПЭ); ТОО "НИИ микробиологии и вирусологии Республики Казахстан"; ТОО "Научно-производственный центр рыбного хозяйства" (НПЦРХ).

Совместными усилиями ученых двух стран проводятся исследования и подсчет каспийского тюленя с морских судов, а также с самолетов, используя апробированный международный метод учета, основанный на мультиспектральной дистанционной авиасъемке с более низкой погрешностью.

Проведенные исследования в казахстанском и российском секторах северной части Каспийского моря свидетельствуют, что численность тюленей в 2020 году составляла 282 тысяч, в 2021 году - 302 тысяч, а в 2022 году общая расчетная численность достигает порядка 340-360 тысяч особей.

Авиаразведка над зимним ледовым полем Северного Каспия в пределах казахстанской части моря показала, что наиболее значимым местом скопления тюленей в период размножения была территория южнее Уральской бороздины. Весной 2021 года в северо-восточной части моря обнаружено 19 залежек тюленей, которые сконцентрированы в трех районах: острова Новые Дурнева, Прорва и Ремонтные шалыги.

По итогам совместных исследований будут выработаны меры по сохранению каспийского тюленя, одним из которых может стать создание особо охраняемых природных территорий.

В поддержку усилий научных организаций в сентябре 2021 года в ходе XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России между Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Министерством экологии и природных ресурсов Российской Федерации подписан Совместный план действий по сохранению популяции каспийского тюленя на 2021-2026 годы.

По итогам данного Форума Глава государства К.К.Токаев поручил Правительству Республики Казахстан проработать возможность создания государственных природных резерватов в Северном Каспии для сохранения популяции каспийского тюленя, защиты их территорий обитания и размножения.

В этой связи начата целенаправленная работа. В частности, подготовлен проект технического задания на разработку естественно-научного обоснования, на основе которого будут определены границы, площадь, режим охраны и использования государственного природного резервата по сохранению популяции каспийского тюленя.

Источник - Минэкологии РК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1651096320


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