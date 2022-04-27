Росэлитка - жалкое и убогое зрелище. О предательстве, - Евгений Фатеев

08:12 28.04.2022 Евгений Фатеев 27 апреля 2022

О предательстве

От страны нам нужно…только - чтобы она была



Мне пока еще 47 лет. Я 1975 года рождения. Закончил школу в 1992 году. Мое поколение не сносило во имя кроссовок и бананов великую советскую цивилизацию, да и в подлые 90-е немногие из нас умудрились облапошить своих сограждан и сколотить хоть какое-то состояние, при этом умудрившись остаться в живых. В 90-е годы мы учились по нормальной инерции в угоду нашим родителям в еще остававшихся советскими вузах, в которых бывшие преподаватели диалектического материализма стремительно переквалифицировались в знатоков библии капитализма по имени "Экономикс", в гуру международных отношений, в психологов и социологов, историков-цивилизационщиков и психологов и кого-то еще. Мы учились, пытались не влипать в передряги по-крупному, не залетали в долги, за которые убивают, уклонялись от объятий сошедшего с ума русского государства – словом пытались выжить.



Мы изобретательно, прилагая титанические усилия, выживали и наблюдали. И что же мы видели? А видели мы очень ветреное государство, которое за считанные десять лет на наших глазах сначала решило самоликвидироваться, помахав нам на прощание советским флагом, который медленно спустился с флагштока в прямом эфире на глазах всего мира. Мо` государство решило самоустраниться. Из счастливого советского детства я выпал сразу в ад социального дарвинизма, в котором все кидали всех, убивали за половину стипендии, продавали остатки Родины за 100 долларов. К своим почти 30 годам я знал только странное ветреное государство, которое так и норовило самоубиться. Да-да, именно самоубиться, покончить жизнь самоубийством. В 1999 году оно изо всех сил пыталось уйти из жизни на моих глазах. Но случился Путин. Не знаю, был ли он хитроумным планом наших что-то понявших постсоветских элит, или стал аномалией, которая разрушила чьи-то недобрые планы. Не знаю. Но случился Путин. И с этим государством что-то начало происходить. Что-то хорошее. Сначала вторая чеченская война, в которую наше государство почему-то и зачем-то захотело сначала быть, а потом и жить. Наше государство тогда продемонстрировало столь странное для меня тогдашнего желание жить. И дальше больше.



Где-то к 2004 году я начал верить своему государству. После 2007 года, после путинской речи в Мюнхене, я поверил ему по-настоящему. После войны 08.08.08 и вообще после странного 2008 года, в котором мы вспомнили, как это – побеждать, я стал переживать общенациональное как личное. И Поклонную гору я переживал как личное. А в 2014 году я испугался. Испугался по-настоящему. Я понял, что против нас играют по-взрослому. И нас намерены уничтожить. А значит нужно помочь стране. Я помогал чем мог, и продолжал верить. И сейчас продолжаю верить своей стране, верить в свою страну.



После 80-х и 90-х это было очень непросто. Еще раз поверить своей стране, связать свою судьбу с судьбой своей страны. Это очень рискованная душевная инвестиция...я всегда это понимал, но решил рискнуть. И я к своим 47 годам подошел с наирискованнейшей инвестицией во внутреннем кармане. Том кармане, который рядом с самим сердцем.



Все, кто хоть когда-то хоть чем-то управлял и за что-то и кого-то отвечал, очень хорошо понимает, что такое и кто такой Путин. Это действительно нормальный пацан, который не захотел подчиняться дворовой шайке идиотов, ведомых тупым амбалом, который постоянно пребывает под кайфом. Наш щуплый пацан Путин отстаивает право своей страны гулять самой по себе, не подчиняясь стадной логике. Он не хочет быть пешкой. Мы тоже. Для русских суверенитет самоценен. Мы так устроены.



И с каждым годом по мере превращения амбала в развалину, отстаивать свою самостоятельность становится сложнее. Ставки постоянно поднимаются.



Полтора месяца назад моя страна оказалась в ситуации невозможности невойны и бесстрашно вступила в схватку с всесильным Западом. Я все понял. Я готов платить за эту геополитическую схватку высокую цену. Но в последние дни мне, нам стало казаться, что кто-то хочет украсть у меня, у нас самое важное, то, за что я, мы, готовы платить самую высокую цену – Победу. Наверное, я плохо информирован и вижу только то, что пишут и говорят в новостях, а там сейчас творится самый настоящий бардак. Наверное. И дай Бог, чтобы мне только показалось. Но меня не отпускает тревожное ощущение.



Это ощущение усиливается наблюдением за нашей элиткой. Какое же это жалкое и мерзкое зрелище. Плачущие олигархи, еще недавно надменные и казавшиеся всесильными, а сегодня выпрашивающие сотню фунтов на уборку своих лондонских квартир и особняков. Ничтожные и жалкие человечки, которые по каким-то странным причинам считались нашими элитариями.



Еще отвратительнее наблюдать за тем адским цирком, который у нас некоторыми почитался культурными элитками. Кто-то назначил это отребье в очистку, кто-то назначил эту столичную тусовочку сытых, лоснящихся, тупых и самодовольных ничтожеств нашей культурной элиткой.



Признаюсь, я почти 20 лет не смотрю телик, а потому с удивлением обнаружил, что какие-то странные существа из дремучего прошлого вообще еще живы и даже кому-то интересны. Для меня все эти макаревичи и пугачевы, гребенщиковы и меладзе – это восставшие из ада. Не понимаю, почему с этой рухлядью кто-то носится.



Однако кто-то носится. И многие из них в силе. И они могут украсть мою, нашу Победу. И так и норовят доказать извечную русскую истину о том, что самое слабое место, самая ненадежная субстанция русской цивилизации – это ее элиты. Насколько же они ничтожны. Насколько же они хуже своего народа, который все еще способен творить чудеса. Даже сейчас мой народ творит чудеса и вызывает восхищение. Но без элит нельзя, а элиты могут опять сдать мою страну, которой я когда-то с таким трудом поверил.



Если таких как я опять обманут, нам уже будет крайне сложно поверить стране снова. Для большинства уже невозможно. Мы и без страны не пропадем. 90-е годы нас быстро избавили от патернализма. Мы привыкли рассчитывать только на себя. А от страны нам нужно…только - чтобы она была. Просто была. Потому что без страны мы будем всего лишь Васи и Пети. А со страной мы – русские, частички великой цивилизации. И для нас это важно.



Мы заслужили того, чтобы страна поборолась за наше доверие к ней. Мы – в целом хорошие люди. Быть может, последние хорошие люди. И нас стоит спросить, о чем мы мечтаем. А мечтаем мы об одном – о Победе. О том, чтобы нашему поколению было не стыдно на загробном пиру за одним столом с великим поколением победителей 1945 года.



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комменты:



Red

Nadia

27 апреля 2022 в 11:36



.... Мы и без страны не пропадем...



Абсолютно ложный посыл.

Учить, лечить, давать тепло и свет в дом и так далее должно государство. Раз.



Два. В 90- е еще были живы советские профи. Учили. Лечили.

Их уничтожили именно при нынешнем. Пацане, как Вы выразились.



Три. Именно пацан в 2005 году завесил мавзолей. Именно пацан выбирает самого подонистого в министры. Эльвира, например. Культурная министерка. Табуреткин.

Именно при пацане на Украину послали вместо профи Чирика, Зурабова послами.



Именно его Якунин, Хлопонин, Илларионов и пр. помахали ручкой.

Так вот и возрождаемся)



Беляев

Михаил

27 апреля 2022 в 11:42

Судя по всему, нам труба.



Геннадий

Сергеев

27 апреля 2022 в 11:41

Вот, видимо, наше с автором различие в возрасте и дает различие в оценке определенных упомянутых здесь периодов сверхновой истории. Все-таки, возраст - это "капитал", в первую очередь - знаний. В остальном - это близость к Вечности и опасность не реализовать полученные знания.



"Но в последние дни мне, нам стало казаться, что кто-то хочет украсть у меня, у нас самое важное, то, за что я, мы, готовы платить самую высокую цену – Победу. Наверное, я плохо информирован и вижу только то, что пишут и говорят в новостях, а там сейчас творится самый настоящий бардак. Наверное. И дай Бог, чтобы мне только показалось. Но меня не отпускает тревожное ощущение."



Вот это очень важное интуитивное ощущение автором "предательства", а для меня - еще не свершившийся факт, но неизбежный в силу очень конкретных фактов нашей "нулевой" истории.



Александр

Трифонов

27 апреля 2022 в 13:46

Победа победе рознь. И сравнивать победу в этой "операции" с победой в Великой Отечественной не стоит. Так-то можно и победой в каких-нибудь соревнованиях обойтись. А уж победой над своей безмозглостью (а состояние на Украине - это наша безмозглость, в лучшем случае), точно не возгордиться. Понятно, что народ соскучился по Советским победам. Так там были настоящие победы, а не выдумано-надутые. Нет у эрэф настоящих побед, и эта врядли таковой станет.



Виктор

Хохлачев

27 апреля 2022 в 14:03

"Мы заслужили того, чтобы страна поборолась за наше доверие к ней..."

Страна и государство вещи разные... А под ельцинским флагом, - какое доверие?



Геннадий

Сергеев

27 апреля 2022 в 19:59

Ельцинский флаг, пестуемый Путиным, - оскорбление Советской России.



Алекей

Смирнов

27 апреля 2022 в 14:08

Одной Победы, Евгений, мало! Каждая Победа не только дает, но и отбирает у народа многое. Нельзя уповать только на Победу. Нужно еще уметь жить после нее, счастливо жить, плодиться и развиваться. А настрой у Вас правильный! Пишите больше, русский язык Вам в помощь, подскажет и спасет!



Аслан

Магомедов

27 апреля 2022 в 15:58

Предательство очень серьезный грех.может самый тяжкий.Хотя в исламе считается что на первом месте-ширк.придание Богу человеческих качеств.Читал роман про Иуду.про версию что он намеренно взял этот грех на душу.чтобы больше страдать.



Владимир

Молчанов

27 апреля 2022 в 20:42

Весь мир насилья мы разрушим, до основания, а затем...



karan

sarmanov

Сегодня в 02:40

Неужели выпустят этих зверей,которые заблокированы в "Азовстали"?

Это как будет считаться?

Гуманизмом высшей статьи?Или против старших нельзя переть?



Геннадий

Сергеев

Сегодня в 05:51

Вся надежда только на Красную Армию. Она способна победить на поле боя любого врага России. Но она бессильна против предательского приказа в спину.



Сергей

Ужакин

Сегодня в 06:42

Е. Фатеев:Мое поколение не сносило во имя кроссовок и бананов великую советскую цивилизацию, да и в подлые 90-е немногие из нас умудрились....



***

Не надо оставлять себе лазеек, всем кому на 1 октября 1993 года было 18 лет, все ответственны за то, что произошло со странно. Гражански отвктственены. Все мы!!! Источник - zavtra.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1651122720





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