Известный казахский нацик (племя найман) Сейсембаев хочет прикупить сеть строительных гипермаркетов OBI в России

08:49 28.04.2022

Владельцем российских гипермаркетов немецкой сети строительных и хозяйственных товаров OBI может стать Ерлан Сейсембаев. Об этом со ссылкой на источники, близкие к российской сети OBI, сообщает газета Коммерсантъ.



Казахстанский бизнесмен, который возглавляет зарегистрированную в Голландии Asadel Retail через свою казахстанскую дочку Asadel DIY управляет сетью OBI в Казахстане по франшизе. Информацию о возможной сделке в компании не комментируют.



Эксперты оценивают затраты на перезапуск российских гипермаркетов в 3 млрд рублей (свыше 39 млн долларов), а серьезным вызовом для будущего инвестора станет жесткая конкуренция за товар с другими участниками рынка в условиях антироссийских санкций и связанных с ними сложностей с поставками.



Первый гипермаркет OBI в Казахстане был открыт в 2018 году. Всего Asadel планировала открыть шесть торговых точек в республике к 2022 году.



------------



Его брат - известный персонаж казнацпаттусовки и давний украинофил



СЕЙСЕМБАЙ (СЕЙСЕМБАЕВ) Маргулан Калиевич

/ /

[02.11.1966 - ..]

Род. в г. Алма-Ата. Казах племени найман, род - баганали (Средний жуз). Отец - агроном в совхозах.



В 1991 году окончил с отличием Казахский государственный университет им. С.М.Кирова, по специальности "Правоведение", с квалификацией – "Юрист".



В 1980 году окончил школу. С 1983 по 1984 год работал пастухом. С 1984 по 1985 год работал ульщиком на совхозной пасеке. В 1985-1987 - служил в Армии, командир отделения.



В 1991 г. основал частную компанию "Сеймар Коммерс", с 1992 - концерн "Сеймар", которая экспортировала пшеницу (зерновые культуры) в страны СНГ. В разное время руководил концерном "Сеймар", ОАО "Алматы Кус" в качестве Президента.

1995-1997 - начал скупать птицефабрики по всему Казахстану и в 1998 году основал компанию "Алматыкус" (позже переименованную в "Алел Агро"), генеральным директором которой был назначен Аскар Галин (брат Маргулана).



В 2000 году был избран Председателем Совета директоров АО "Сеймар".

В 2002 году купил телекоммуникационного оператора "К-Мобайл". В 2003 году он стал председателем правления компании "Рис Казахстана". В 2004 году продал "К-Мобайл" "Вымпелкому" за $425 млн.



С 2006 года - Председатель Совета директоров АО "Финансовая корпорация Сеймар Альянс".



С 16 ноября 2006 - Председатель правления АО "Финансовая корпорация Сеймар Альянс" (Seimar Alliance Financial Corporation - SAFC), член совета директоров АО "Финансовая корпорация Сеймар Альянс".



Председатель совета директоров "Альянс Банка" (=2009=).



+ Президент Федерации шахмат Республики Казахстан (2007-2009)



В июле 2009 покинул Казахстан. В окт. 2009 г. Агентством по борьбе с экономической и коррупционной преступностью РК объявлен в розыск вместе с братьями Ерланом Сейсембаевым и Аскаром Галиным предъявлено обвинение в хищении средств банка - 16 млрд. тенге.

25 окт. 2010 добровольно прибыл в РК и сдался следствию.

В ходе судебных процессов и расследований, проходивших в Казахстане, Великобритании, Лихтенштейне, Швейцарии и ОАЭ, Маргулан Сейсембаев и его команда были оправданы и освобождены от выплаты какой-либо компенсации в пользу Alliance Bank.



С августа 2013 года - управляющий партнер хедж-фонда "Asadel Capital". В 2016 году Маргулан запустил фонд прямых инвестиций в Сингапуре под названием Asadel Partners PEF.



С марта 2017 года - член попечительского совета и акционер университета "АлмаУ".

С апреля 2017 года - председатель попечительского совета Фонда "Ак Бокен".



В 2020 году Маргулан Сейсембаев вошел в состав комитета реформ Михаила Саакашвили в Украине



В 08.2020 спонсировал поездку в Киев "казахстанской делегации" (неск-ко депутатов, "активистов" и журналистов), встречавшихся с Саакашвили и договорившихся открыть "международный центр Саакашвили в одном из казахских университетов"/



"Сегодня Украина борется не только за себя, но и за всех нас, борется за нашу с вами свободу, за безопасность во всем мире"

https://www.turanpress.kz/obshchestvo/605-kazhdyi-mnit-sebja-strategom-vidja-boi-so-storony-obzor-kazahskoi-pressy.html



жена - Сауле и три дочери Зере, Дамели и Альмира.