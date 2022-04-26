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Индия просит разукраиниться всех, - "Къ"
09:08 28.04.2022

Дели отказывается сводить все международные проблемы к украинскому кризису
В конфликте вокруг Украины Индия не станет частью западной коалиции, ведущей санкционную войну против России. Об этом заявили представители руководства страны на прошедшей в Дели VI Международной конференции Raisina Dialogue - южноазиатском аналоге Мюнхенской конференции по безопасности. Первая встреча политиков, дипломатов и экспертов Востока и Запада после начала российской спецоперации на Украине продемонстрировала трудности поиска общего языка. Парируя обвинения в нежелании "присоединиться к лагерю демократий" в противостоянии с Россией, глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар призвал оценивать события на Украине "в правильном контексте" и обратил внимание на многочисленные конфликты в Азии, ответственность за которые несет Запад.

Прошедшая в Дели трехдневная Международная конференция Raisina Dialogue, в которой принимали участие действующие и отставные политики, дипломаты, эксперты и представители СМИ из более чем двадцати стран Востока и Запада, стала уже шестым подобным форумом в его истории.

Основанный в 2016 году индийским неправительственным исследовательским центром Observer Research Foundation и МИД Индии, Raisina Dialogue имеет в списке своих спонсоров более двух десятков западных организаций - от Фонда Макартуров до Uber и Netflix. Это делает его авторитетной площадкой для дискуссий по проблемам геополитики, геоэкономики, безопасности и развития, особенно востребованных в условиях продолжающейся в мире информационной войны.

Тема дискуссии Raisina Dialogue была сформулирована так: "Новый мир: страстный, нетерпеливый, находящийся в опасности".

Таким образом, участникам было предложено оценить новую реальность, которая возникла после начала "специальной военной операции" России на Украине.

Однако полноценной дискуссии в итоге так и не получилось, учитывая численное превосходство западных участников. Их внушительный список возглавляла председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, имевшая статус главного гостя конференции.

В отличие от прошлых лет, российская делегация на Raisina Dialogue 2022 была гораздо менее представительной. Как стало известно "Ъ", по разным причинам в конференции не смогли принять участие приглашенные замглавы МИД РФ Сергей Рябков, вице-спикер Совета федерации Константин Косачев, глава "Роснефти" Игорь Сечин. Россия была представлена лишь на экспертном уровне. В частности, в конференции принял участие председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

Тон дискуссии попыталась сразу задать наиболее статусный западный гость конференции - Урсула фон дер Ляйен, призвавшая Индию примкнуть к сообществу демократий в их противостоянии с Москвой, ведущей спецоперацию на Украине.

"Исход этой войны не только определит будущее Европы, но и глубоко затронет Индо-Тихоокеанский регион. Россия и Китай, похоже, заключили пакт, который окончательно развязывает им руки. Они заявили, что дружба между ними "не имеет границ". Задумаемся над тем, чего мы можем ожидать от "новых международных отношений", к которым они призывают",- изложила свое видение новых угроз и рисков Урсула фон дер Ляйен, призвав участников конференции сплотиться для сдерживания Москвы и Пекина, а также поддержки санкций против России, которые "будут иметь долгосрочный характер".

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Еще более радикальное заявление сделал бывший премьер-министр Канады Стивен Харпер, в ноябре 2014 года демонстративно отказавшийся пожать руку президенту РФ Владимиру Путину на саммите G20 в Брисбене. Господин Харпер назвал Россию "страной с фашистским националистическим правительством, которая внесло большой вклад в то, что мы теперь снова живем в 1930-х".

Его поддержала Джейн Холл Лют, бывшая замминистра внутренней безопасности США в администрации 44-го президента Барака Обамы. По ее словам, действия России "подвергли атаке даже не положения устава ООН, а первую фразу этого документа, начинающуюся словами: "Мы, народы". "Путин хочет переписать понимание того, что такое "мы", превратить содружество наций в совет диктаторов",- заявила Джейн Холл Лют.

Когда страсти накалились до предела, в роли пожарной команды пришлось срочно выступать самим хозяевам форума, которых не устраивало превращение экспертной площадки в арену пропагандистского сражения.

"Страны, которые за сутки покупают у России больше нефти, чем Индия покупает за месяц, могут оставить свои лекции о солидарности и борьбе с общими вызовами у себя дома. Там это продается, здесь нет. Если хотите поговорить о проблемах современного миропорядка, давайте поговорим лучше о том, что нынешняя система международной безопасности, включая ООН, создана в эпоху, которой давно нет. Она неадекватна и требует пересмотра",- заявил заместитель председателя правящей Bharatiya Janata Party (BJP) Байджанат Панда. Господин Панда напомнил, что Индия так и не получила места постоянного члена Совбеза ООН, которого она добивается несколько десятилетий.

В свою очередь, глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар перевел мяч на поле западных коллег. Министр обратил внимание на то, что проблемы нового мирового порядка они сводят исключительно к украинскому кризису, считая его первопричиной Россию, и при этом отказываются говорить о других угрозах и рисках, которыми переполнена Азия.

"Я понимаю, что кризис на Украине сейчас особенно вас волнует, но есть ведь еще мир за его пределами. Я рад, что вы находитесь здесь, в Индии, потому что это напоминает вам, что есть проблемы и в других частях мира. Я упомянул Афганистан, я упомянул вызовы, которые есть в Азии. Покажите мне, в какой части мира порядок, основанный на правилах, оправдал то, что мир сделал в Афганистане. Поэтому давайте смотреть на кризис на Украине в правильном контексте",- заявил глава МИД Индии. "Если мы говорим об Украине, я могу также напомнить, что случилось менее года назад в Афганистане, где было обмануто целое гражданское общество",- добавил он.

Подвергнув критике формулу "мир, основанный на правилах", Субраманиям Джайшанкар фактически повторил давний тезис Москвы о том, что Запад пытается подменить международное право некими "международными правилами", устанавливаемыми и трактуемыми США и их союзниками произвольно, в зависимости от внешнеполитической конъюнктуры.

Когда же министр иностранных и европейских дел Люксембурга Жан Ассельборн напомнил индийскому коллеге о состоявшемся в начале апреля визите в Дели главы МИД РФ Сергея Лаврова и спросил его, "как Лавров объяснил, что Россия делает на Украине", Субраманиям Джайшанкар не стал оправдываться. Он дал понять, что считает вопрос неуместным и не может говорить от имени Сергея Лаврова, поскольку его задача как главы дипломатического ведомства своей страны - "объяснить видение Индии по Украине".

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"Это не стратегическая неопределенность, это переход внешней политики Индии в новое состояние, состояние уверенности в себе и знания того, в чем состоят интересы страны",- определил новую внешнеполитическую стратегию Дели в условиях формирующегося "нового мира" замглавы правящей Bharatiya Janata Party Байджанат Панда.

Иван Медоедов, Дели; Сергей Строкань

Источник - коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1651126080


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