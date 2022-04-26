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"Их имена будут вписаны золотыми буквами в историю", - Кырпрез Жапаров выступил по поводу юбилея Баткенской войны с таджиками
09:28 28.04.2022

28 апреля 2022, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Президент Кыргызстана выступил с обращением по поводу Баткенских событий

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выступил с обращением по поводу годовщины конфликта на кыргызско-таджикской границе 28 апреля 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Он напомнил, что 28-30 апреля 2021 года запомнились народу как одни из самых печальных и тяжелых дней в истории независимого Кыргызстана. В те трагические дни в результате вооруженных столкновений на кыргызско-таджикской границе погибли 36 кыргызстанцев, нанесен невосполнимый ущерб.

"Мы потеряли наших молодых ребят, храбрых солдат и невинную девочку Мадину. 173 наших гражданина получили различные травмы, и до сих пор лечатся. Однако это испытание укрепило единство и мужество нашего народа. В этот трудный час трудолюбивый и гостеприимный народ Баткена проявил невиданную решимость, терпение и стойкость. Считаю своим долгом подчеркнуть героизм наших воинов и соотечественников, поклявшихся защищать целостность и суверенитет государства, отдавших жизнь за родину и народ. Их имена будут вписаны золотыми буквами в историю нашей страны", - заявил президент.

Он подчеркнул, что в тяжелые дни все кыргызстанцы подтвердили великое единство предков и всей страной встали на защиту Баткена под лозунгом "Баткен - мое сердце".

Как глава государства и как обычный гражданин страны преклоняю голову перед благородством и достойными качествами моего народа, не поддавшегося провокационным действиям и не сломленного невзгодами.

Садыр Жапаров
Президент отметил, что значительную помощь пострадавшим оказали патриотически настроенные отечественные бизнесмены и соотечественники, работающие за рубежом. Благодаря сплоченности и поддержке народа и всей страны сданы в эксплуатацию 140 ранее сгоревших домов. Возведены дома для семей 36 человек, погибших в ходе столкновений.

Садыр Жапаров поблагодарил Турцию, исламские благотворительные фонды и другие организации за помощь в восстановлении социальных объектов, которые разрушили в ходе вооруженного конфликта. Глава государства напомнил, что и соседний Узбекистан помог региону, завершив строительство современной общеобразовательной школы на 330 мест в селе Маргун Лейлекского района. Сейчас готовится к открытию вторая школа в селе Самаркандек Баткенского района.

4 мая 2021 года для скорейшей ликвидации последствий конфликта президент подписал указ "О первоочередных мерах по реабилитации и развитию приграничных сел Баткенской области", назначен специальный представитель президента по восстановлению и развитию приграничных сел региона.

Для поддержки населения Баткенской области, улучшения экономики региона и решения социальных проблем 10 сентября 2021 года принят Закон "О статусе Баткенской области". Документ определил перечень госуслуг, оказываемых бесплатно или на льготной основе населению региона. Предусмотрены преимущества гражданам, постоянно работающим в области и проходящим военную службу.

В рамках закона с 1 марта 2022 года малообеспеченным семьям, имеющих детей в возрасте до 16 лет, начали выплачивать дополнительную ежемесячную компенсацию в 1 тысячу сомов, а пенсионерам, постоянно проживающим на приграничных территориях Баткенской области, - по 2 тысячи сомов.

На строительство восьми дорог стратегического значения области выделили 250 миллионов сомов.

Для развития Баткенской области разработают специальную дорожную карту на 2022-2035 годы. На ее реализацию ежегодно будут выделять по 500 миллионов сомов.

"Прошлогодний вооруженный конфликт четко обозначил необходимость уделять серьезное и неотложное внимание вопросам безопасности границ. Поэтому впервые за всю историю страны в целях укрепления наших вооруженных сил за счет республиканского бюджета закуплена современная военная техника и другое оборудование. Работа в этом направлении будет продолжена", - отметил Садыр Жапаров.

Высказался президент и по спорным участкам на кыргызско-таджикской государственной границе.

Глава государства подчеркнул, что решение этих вопросов требует аккуратности, терпимости и последовательности.

"События в мире показали, что вопросы границ с соседними странами необходимо решать только путем мирного диалога и взаимного уважения. Президент соседнего государства недавно во время визита в Согдийскую область также отметил, что заинтересован в решении приграничных вопросов с Кыргызстаном только путем переговоров. Сейчас двусторонняя межгосударственная комиссия продолжает работу для достижения договоренности по спорным участкам государственной границы", - прокомментировал президент.

Садыр Жапаров заявил, что национальные интересы кыргызского народа в решении вопросов государственной границы у него всегда в приоритете.

"В то же время хотел бы отметить, что мы уважаем интересы и целостность соседнего государства. В то же время мы не поддадимся на провокационные действия, будем предупреждать возможные негативные явления на государственной границе, проявляя сдержанность, укреплять национальную безопасность. Просим Всевышнего о недопущении повторения прошлогодних трагических событий, пожелаем единства нашему народу, целостности и процветания нашей стране", - заключил президент.

Источник - 24.kg
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