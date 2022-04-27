 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Бишкекские власти обещают не мешать акции "Бессмертный полк"
10:04 28.04.2022

28 апреля 2022, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА
Эмилбек Абдыкадыров: "Бессмертный полк" в Бишкеке никто не запрещает

Шествие "Бессмертного полка" в Бишкеке никто не запрещает. Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров.

Градоначальник напомнил, что последние два года марш в связи с ограничениями по COVID-19 проводился в онлайн-режиме.

"В этом году он пройдет в обычном режиме. Мы сейчас планируем: как раньше проводили, так и будет", - сказал он.

Напомним, накануне координаторы шествия "Бессмертного полка" в Кыргызстане сообщили, что до сих пор ждут решения от мэрии Бишкека, Бишкекского городского кенеша и других органов по прохождению марша по поводу времени и места сбора и других моментов.

"Бессмертный полк". Координаторы просят власти определиться с проведением

Координаторы шествия "Бессмертного полка" в Кыргызстане ждут решения от мэрии Бишкека, Бишкекского городского кенеша и других органов по прохождению марша: время и место сбора и другое. Об этом сообщается на странице акции в Facebook.

Координаторы добавили, что, к сожалению, до сих пор не получили ответа на запросы официальным представителям властей.

"В этой связи хотим обратиться ко всем. "Бессмертный полк Кыргызстан" не имеет национальностей, не разделяется ни по географическому, ни по политическому, ни по какому-либо другому признаку. 363 тысячи 300 кыргызстанцев отправились на фронт! Это каждый четвертый житель страны на момент начала Великой Отечественной войны!" - говорится в сообщении.

Подвиг Чолпонбая Тулебердиева, других героев, знаменитой Панфиловской дивизии, сотен тысяч наших отцов и дедов - неужели мы забудем все это? Они отдавали свои жизни за то, чтобы спасти мир от коричневой чумы. И мы имеем право на память!

Координаторы "Бессмертного полка"
Координаторы добавили, что ждут ответа по согласованию деталей прохождения акции. "Если ответ будет отрицательным - пожалуйста, озвучьте причину", - говорится в сообщении.

Отметим, ранее пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев сообщил 24.kg, что в День Победы в Бишкеке планируется проведение митинга-реквиема и шествие "Бессмертного полка".

Источник - 24.kg
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