Какую позицию должно занять казахстанское общество в "украинском вопросе"? - САМ

10:35 28.04.2022 Вооруженный конфликт между Россией и Украиной обернулся для Казахстана не только негативными экономическими последствиями, но и углублением идеологического раскола в обществе. В стране образовались два противоборствующих лагеря: тех, кто осуждает военную спецоперацию, и тех, кто ее оправдывает. Особенно выпукло это противостояние проявляется в соцсетях, где балом правят разного рода провокаторы, националисты и ура-патриоты. Стремясь перекричать друг друга, они фактически задавили мнение трезвомыслящих граждан, действительно переживающих за будущее страны и желающих жить в мире со всеми. Мы решили выяснить у некоторых наших соотечественников, как они воспринимают происходящее, чего опасаются и какая позиция им представляется наиболее правильной в сложившейся ситуации.



К слову, недавно Бюро экспресс-мониторинга общественного мнения Demoscope провел на эту тему среди жителей Казахстана социологический опрос. Согласно его результатам, среди них нет доминирующего мнения относительно определения конфликта. 36% респондентов убеждены, что в Украине сейчас идет "военная операция России против нацистов". 26% считают, что это необходимо "для недопущения размещения там войск НАТО". 13% воспринимают конфликт как попытку "дальнейшего присоединения Украины к РФ". В свою очередь, на вопрос о поддержке одной из сторон 46% граждане ответили, что придерживаются нейтралитета, 39% поддерживают Россию и только 10% - Украину. В том, что подобный военный конфликт между Россией и Казахстаном невозможен, уверены 65% опрошенных, в то время как 15% убеждены, что он возможен, и еще 9% ответили, что "скорее возможен".



Татьяна Резвушкина, социолог:



"Особенно сильно пошатнулись позиции этнических русских"



- Единственной нормальной реакцией людей на спецоперацию в Украине может быть только ее неприятие и осуждение. Любое насилие, особенно проявляемое в такой крайней форме, как военные действия, противоречит ценностям современного общества. Поэтому поддерживать их и тем более пропагандировать – абсолютно неполиткорректно, негуманно, античеловечно. Тем более когда гибнут гражданские лица, в том числе пожилые люди и дети, разрушаются целые города и социальная инфраструктура, миллионы людей вынуждено покидают свои дома.



Как мне кажется, адекватные, думающие граждане не только в Казахстане, но и во всех постсоветских странах, понимая всю катастрофичность ситуации и ее масштабные последствия, в том числе экономические, наиболее приемлемым выходом из нее видят признание Украиной нейтралитета. Всем очевидно, что даже условная / номинальная / символическая победа одной стороны над другой не сулит никому ничего хорошего. Как говорится, худой мир лучше доброй ссоры...



Плюс ко всему многие всерьез опасаются, что украинский сценарий может быть разыгран Россией в отношении любого постсоветского государства, учитывая тесные исторические, культурные, социальные и военные связи, которые очень многих уже не устраивают. Как следствие, очень сильно пошатнулись позиции этнических русских на территориях бывших советских республик, да и во всем мире – после начала конфликта усилились обвинения, упреки в их адрес, притеснения и дискриминация. И это очень тревожный звонок.



Амангельды Есенов, блогер:



"Нам не оставляют ни единого шанса оставаться нейтральными"



- Трагические события в Украине оказывают прямое влияние на Казахстан, что и вызывает в нашем многонациональном постсоветском обществе крайне острое их восприятие. Любые споры по поводу этого конфликта обязательно перетекают в плоскость болезненных национальных и языковых вопросов, что и используют в своих целях наши националисты. Теперь они делят собственных граждан на две категории: тех, кто "постит" украинские флаги с матерными призывами, и тех, кто высказывает иную точку зрения. На последних, как правило, навешиваются ярлыки "ватников", "сепаратистов", сыплются угрозы. Третьего мнения они не приемлют вообще. Для них существуют только белое и черное.



Уже налицо открытая борьба с инакомыслием. Люди стали бояться публично выражать свое мнение, отличное от навязываемого им, по поводу происходящего, и не только. Полным ходом идет украинизация нашего информационного поля со всеми вытекающими из этого негативными последствиями. Звучат призывы запретить использовать советские символы, праздновать 9 мая, транслировать российские телеканалы, открывать филиалы российских вузов. Все именно так, как было некогда в Незалежной. С той лишь разницей, что у Казахстана нет конфликта интересов с Россией.



Впрочем, у наших националистов большой опыт в нагнетании антироссийских настроений. Доходит до смешного, когда они пугают простых обывателей тем, что РФ после Украины заберет Северный Казахстан, а еще наши заводы и все ресурсы. Во-первых, этот регион вымирает и без военных вторжений – впору спасать его от деградации, а не от возможной оккупации. Во-вторых, народу уже мало что принадлежит – все ресурсы давно перешли в руки местных олигархов и иностранных компаний, и, кстати, далеко не российских.



А теперь представьте, что эти люди придут к власти. Они же захотят вернуть Оренбург, Астрахань и Омск, но потеряют тот же Северный Казахстан. Сформированные нацбаты начнут этнические чистки в приграничных южных и восточных областях, и те уйдут в Китай и Узбекистан. Богатые западные регионы и вовсе захотят отделиться, жить самостоятельно, чтобы оставлять у себя все нефтедоллары. Все это приведет к развалу страны, как это произошло и происходит в Украине. И кто после этого "сепаратисты" – те, кто предупреждает об опасности роста национализма в Казахстане, или толкающие нас к противостоянию с соседями?



Самое нелепое, что все эти русофобские призывы нам объясняют интересами национальной безопасности. При этом, заметьте, никто из националистов, "патриотов" и либералов не просит закрыть американские военные биолаборатории или около двухсот неправительственных организаций, которые получают напрямую гранты от США и откровенно проводят тут политику в интересах Запада. Я уже не говорю об отсутствии с их стороны требований социальных реформ, национализации ресурсов, бесплатной медицины, качественного образования и т.д. К слову, только за прошлый год казахские олигархи стали богаче на 30%, а число бедных казахстанцев выросло на 20%! Но эти проблемы мало волнуют национал-популистов. Главной их целью стало доказать, кто из них больше "любит" Украину.



Кстати, в то время как наш небогатый народ собирал и отправлял туда шесть самолетов с гуманитарной помощью, братья-украинцы устроили массовую травлю популярных этнических казахов за их нейтральную политическую позицию – доходило даже до расистских высказываний и угроз физической расправы. В этой связи напрашиваются резонные вопросы: а является ли вообще для нас братским украинский народ, и кого нас, собственно, принуждают защищать? Ведь на самом деле это страна победившего олигархата и западного капитала. Чем крепче становилась их власть, тем стремительнее росли националистические настроения и усиливалась борьба с инакомыслием. Так, с 1992-го по 2015-й годы были убиты свыше 50 журналистов, половина которых – в городах Восточной и Северо-Восточной Украины. Во время Майдана в 2014 году в Киеве погибли десятки независимых политиков и активистов, осуждавших переворот. А уже после из страны, по разным данным, выехали от 5 до 8 миллионов человек...



Очевидно, что казахстанский народ усиленно втягивают в российско-украинский конфликт, не оставляя ни единого шанса оставаться нейтральным. Это происходит посредством травли наших земляков, имеющих медийную известность; посредством антивоенных (антирусских) митингов, умело организованных проукраинскими организациями, в том числе неправительственными; посредством провокационных заявлений отечественных русофобских активистов; посредством различных информационных вбросов "независимых" журналистов и массированного буллинга в соцсетях. И чем тяжелее будет положение украинской армии, тем сильнее будет нагнетаться антирусская истерия в Казахстане. Возникает тревожное предчувствие, что невидимый сценарист не жалеет средств на то, чтобы наша страна стала еще одним фронтом в ставшем уже глобальным противостоянии между Западом и Россией.



Просто отсидеться, направляя "гуманитарку", нам уже не позволят. Либо ты за Украину, либо ты враг всего цивилизованного общества. Тем более что наша помощь – капля в море. Со стороны США и ЕС туда сейчас текут многомиллиардные вливания, в том числе в виде оружия. Нам же уготована другая роль: в представлении заокеанских "партнеров" мы – лишь мягкое подбрюшье России, как любят называть Казахстан американские стратеги.



Как и многим нашим гражданам, мне хочется, чтобы у нас были мир и стабильность в условиях нейтралитета. Но националистам мир как раз таки не нужен – они добиваются, как минимум, дестабилизация. Ирония в том, что те, кто сейчас устраивает русофобскую истерию в соцсетях, во время страшных январских событий сидели по домам и молились, чтобы российские солдаты поскорее прогнали вооруженных "джазменов" с улиц Алматы. Парадокс еще в том, что наши проукраинские "пацифисты" желают смерти всем, кто хотя бы заикнется о существовании в Украине неонацистских формирований, которые как раз таки спонсируются ее олигархами.



Главные проблемы, которые обнажил в нашем обществе украинский вопрос, - это отсутствие единства и межнациональная рознь, нагнетаемая через различные спонсируемые информационные каналы. Хотя, в отличие от оголтелых националистов и русофобов, лично я не вижу объективных причин для военного вторжения России в Казахстан. Зато я вижу опасность для моей любимой Родины в растущих противоречиях на национальной почве и ускоряющемся глубоком социальном расслоении между богатыми и бедными.



Внутренние ссоры и вражда не помогут сохранить целостность и подлинную независимость нашей страны. Куда полезнее вынести объективные и правильные выводы из тех многолетних событий на Украине, которые предшествовали нынешней трагедии.



Арман Кудабай, преподаватель, журналист:



"Граждане боятся, что придется прогнуться под прессингом"



– Не соглашусь, что в Казахстане есть четко выраженные лагеря "сторонников" и "противников" спецоперации. Большинство граждан отчетливо понимает, что ошибки в той или иной степени были допущены с обеих сторон – и с украинской, и с российской. За что на нас, кстати, и обижаются братья-украинцы и братья-россияне, но это уже, извините, особенность нашего общего менталитета…



Правильнее будет разделить участников споров в соцсетях на тех, кому конфликт явно выгоден, и тех, кто от него пострадал или может пострадать. Первые в большинстве своем просто отрабатывают "гранты", причем лезут из кожи вон, чтобы оправдать "надежды" своих спонсоров, но пока, похоже, тщетно. Собственно, этим и можно объяснить, почему они то и дело впадают в истерию, паранойю и опускаются до второсортных фейков и оскорблений. А рулит в этом лагере "выгодоприобретателей" разросшаяся донельзя "прозападная партия", представленная ныне во множестве властных и общественных структур.



Их оппонентами, как правило, выступают люди, которые знают и боятся того, к чему все это может привести. И дело тут не только в дружественных и тесных связях соседей, коллег, семей, побратимов, которые в одночасье могут быть принесены в жертву глобальной политике. Гораздо более серьезные риски несет в себе санкционная гонка, которая для нас только началась. Вполне возможно, что завтра от Казахстана потребуют ввести поголовные визы, закрыть границы, обложить пошлинами каждую пересекающую их "легковушку". Что тогда? Вряд ли Запад возместит нам все издержки – это из области утопий "о светлом будущем". Ему бы оплатить потери европейской индустрии и бизнеса...



Кстати, насчет бизнеса. Вы заметили, как поменялись за последние два месяца настроения в деловых кругах? Если совсем недавно мы слышали причитания (что, к слову, очень импонировало нашим национал-популистам) о препонах в России и СНГ, то сегодня те же самые коммерсанты, банкиры и промышленники не на шутку обеспокоены рвущимися у них на глазах производственными и логистическими цепочками. А ведь не сегодня-завтра речь может зайти и о Китае, а далее, вероятно, о Турции. Нас могут попросить добровольно отказаться от имеющихся преимуществ - того же транзитного потенциала, от поставщиков комплектующих для наших товаров, дешевых и располагающихся близко к производству. Вследствие этих санкций закроются тысячи рабочих мест по всей республике. Впрочем, соответствующие списки можно начинать публиковать уже сегодня.



В недавнем интервью вашему изданию я уже говорил о том, что мало обозначить нейтральную позицию, нужно еще иметь стойкость до конца ее придерживаться. Но как раз таки в этом у большинства населения нет полной уверенности. Растут опасения, что рано или поздно Казахстану придется прогнуться под внешним прессингом. И все последние события, увы, лишь подпитывают эти страхи.



Гражданская позиция, на мой взгляд, должна проявляться, прежде всего, в чувстве ответственности за страну и в уважении к своим соотечественникам. Но вместо этого мы видим истерические выпады, травлю, обвинения, оскорбления, которые больше напоминают "пляски на крови", нежели эмпатию.



Галым Агелеуов, президент Общественного фонда "Liberty":



"Нужно быть готовыми к возможной эскалации событий"



- Казахстанцам сейчас важно критически относиться к потоку информации относительно военного конфликта, чтобы не попасть в зависимость от идущей гибридной войны, когда нам пытаются навязать выгодные той или иной стороне версии происходящего.



Что мы видим? Нападение на независимое государство, массовое уничтожение городов и сел Украины, многочисленные жертвы среди мирного населения, миллионы беженцев. Все это недопустимо ни с правовой точки зрения, ни с точки зрения общечеловеческих принципов. Поэтому мы, здравомыслящие люди, должны продолжать критику любых военных действий, требовать их прекращения, при этом выступать за сохранение дружественных отношений с братскими народами и защищать свои национальные интересы.



Нашим гражданам необходимо быть готовыми к возможной эскалации событий, вследствие чего словесные провокации могут усилиться и даже перерасти в открытый конфликт. А чтобы нам были не страшны никакие угрозы и идеологические манипуляции извне, мы должны укреплять свою собственную страну. Для этого, прежде всего, нужно поддержать демократические реформы, ведущие к развитию гражданского общества, разрешению имеющихся проблем и устранению пороков авторитаризма. В таком случае быстрее пойдет процесс формирования национальной идеи, которая будет основана на неприятии пыток и насилия в любом виде, уважении и соблюдении гражданских прав и свобод. Будут созданы качественные СМИ, отражающие интересы общества, а не псевдоэлиты. Сократятся масштабы коррупции, в том числе в силовых структурах. Укрепятся национальные корни и будет модернизировано общественное сознание. Народы Казахстана объединятся в единую общность, свободную от пропаганды.



События в Украине показали, что авторитарные государства, несмотря на сильную вертикаль власти, терпят поражения, тогда как демократические общества мобилизуются, демонстрируют национальный дух и побеждают.



Автор статьи: Сауле Исабаева

28 апр. 2022 Источник - qmonitor.kz/society/4098

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1651131300





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Президент Казахстана обратился к участникам первой Епископской конференции Центральной Азии

- Мажилис одобрил законопроект по внедрению новых социально-значимых страховых продуктов

- Ряд мер по демонополизации экономики Казахстана рассмотрели в Правительстве

- Кадровые перестановки

- Съезд партии "Аманат" принес сюрприз

- "Ақ жол" считает нецелесообразным тратить бюджетные средства на IT-проекты, уже существующие в частном секторе

- Алихан Смаилов: Внедрение стандартов ОЭСР - один из ключевых шагов по улучшению благосостояния граждан Казахстана

- О факторах принятия решения по базовой ставке

- Дебюрократизация госаппарата: более чем в два раза сокращено количество комиссий при Правительстве РК

