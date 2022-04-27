Туркмения отправит гумпомощь Украине. Кто б Туркмении помог...

11:49 28.04.2022

Туркмения отправит гуманитарную помощь Украине

Никита Фоломов



Туркмения направит Украине гуманитарную помощь, включая медикаменты и "текстильные изделия". Об этом сообщает туркменский МИД.



"Основываясь на традициях гуманизма туркменского народа, Туркменистан направит гуманитарную помощь украинскому народу в апреле текущего года. В состав гуманитарного груза входят медикаменты и другая продукция медицинской промышленности Туркменистана, а также текстильные изделия", - говорится в сообщении ведомства.



Накануне стало известно, что Украина согласовала с западными партнерами выделение ежемесячного финансирования в размере $5 млрд в течение трех-четырех месяцев. Деньги пойдут на гуманитарные и гражданские нужды.



Нижняя палата парламента Туркмении ранее ратифицировала соглашения с Казахстаном о сухопутных и морских границах.



Отмечается, что на заседании было принято постановление "О ратификации Договора между Туркменистаном и Республикой Казахстан о делимитации туркмено-казахстанской государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море", а также "О ратификации Соглашения между правительством Туркменистана и правительством Республики Казахстан о режиме туркмено-казахстанской государственной границы".