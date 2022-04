Наглость - беспредельная. Германия пыталась купить у РФ газ на конфискованные у "Газпрома" деньги

12:22 28.04.2022

Bloomberg

США

28 апреля 2022

Россия отклонила платеж за поставки газа в Германию



Газпромбанк отклонил платеж за несколько поставок газа в Германию и Австрию по контракту с Gazprom Marketing & Trading Ltd.

Ранее Gazprom Marketing & Trading Ltd. находилась под управлением немецкой дочерней компании ПАО "Газпром". Однако в начале апреля Германия взяла это подразделение под попечительское управление, чтобы обеспечить поставки газа в страну.

Газпромбанк отклонил платеж за несколько апрельских и майских поставок, несмотря на то, что компания пыталась совершить транзакцию с помощью рублевого счета. Отклоненный платеж - часть среднесрочного контракта на поставку 7 тераватт-часов газа до конца 2023 года.

Сейчас Gazprom Marketing & Trading Ltd. пытается обеспечить оформление сделки и ведет переговоры с Газпромбанком и экспортным подразделением Газпрома.

Если компания не сможет получить газ из России, ей придется закупать его у других поставщиков по более высокой цене.



Расский Расский

28 апреля, 09:02

25

Славно

Ответить



сорокчетвертый барак

28 апреля, 09:06

4

Мотивация не ясна. Темнят.

Ответить

Раскрыть ветку

М

макс

28 апреля, 09:10

97

У украденных у Газпрома компаний начались трудности? Какая неожиданность :)

Ответить

G

girok

28 апреля, 09:16

73

Не, ну это конечно наглость, пытаться оплатить со счетов фактически отобранной компании)))))

Ответить

М

макс

28 апреля, 09:16

53

///И вот третья по величине экономика мира в очередной раз ощутила хрупкость своей энергосистемы. Ей пришлось снова задуматься, как бедной ресурсами стране обеспечить надежное и доступное энергоснабжение в эпоху геополитической неопределенности/// _____ Ну как, как? Наложить побольше санкций на богатые ресурсами страны и сидеть ждать маны небесной :)

Ответить

Раскрыть ветку

ПИ

Прасковья Иванова

28 апреля, 09:18

48

Газпром действует по европейским законам, а вот европейцы плевали на свои же законы. А еще из статьи следует, что только самые упоротые вроде Польши и Болгарии не захотели платить в рублях и теперь покупают газ по заоблачным ценам .

Ответить

G

g00d

28 апреля, 09:18

77

это случайно не потому что Германия национализировала эту организацию?

Ответить

Раскрыть ветку

СS

Сергей Select

28 апреля, 09:30

51

Европейские страны все хитрят, изворачиваются, ведут себя как женщины с пониженной социальной ответственностью. Отвратительное зрелище.

Ответить



ТУНЕЦ -самец

28 апреля, 09:40

37

Хитрожопые ,котики , компанию отобрали и газ по старым ценам хотели дальше получать...посмотрим,что из этого выйдет

Ответить



Дмитрий С

28 апреля, 09:48

60

Похоже Германия хотела получать по €200 сверх необходимого ей, а полякам и болгарам излишки продавать по биржевым ценам, и наваривать €1 млрд. в месяц, как это было в декабре. Раньше можно было, но сейчас Германия попала в список недружественных РФ государств. А если точнее то - враждебных от макушки до пяток. €200 млрд. золотовалютных запасов РФ заморожены именно ФРГ и Францией. Издержки РФ по СП2 - это вообще вина только ФРГ.