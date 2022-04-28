 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 27.04.2022
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Наглость - беспредельная. Германия пыталась купить у РФ газ на конфискованные у "Газпрома" деньги
12:22 28.04.2022

Bloomberg
США
28 апреля 2022
Россия отклонила платеж за поставки газа в Германию

Газпромбанк отклонил платеж за несколько поставок газа в Германию и Австрию по контракту с Gazprom Marketing & Trading Ltd.
Ранее Gazprom Marketing & Trading Ltd. находилась под управлением немецкой дочерней компании ПАО "Газпром". Однако в начале апреля Германия взяла это подразделение под попечительское управление, чтобы обеспечить поставки газа в страну.
Газпромбанк отклонил платеж за несколько апрельских и майских поставок, несмотря на то, что компания пыталась совершить транзакцию с помощью рублевого счета. Отклоненный платеж - часть среднесрочного контракта на поставку 7 тераватт-часов газа до конца 2023 года.
Сейчас Gazprom Marketing & Trading Ltd. пытается обеспечить оформление сделки и ведет переговоры с Газпромбанком и экспортным подразделением Газпрома.
Если компания не сможет получить газ из России, ей придется закупать его у других поставщиков по более высокой цене.

комментарии

Обсуждение
Комментариев: 22

Расский Расский
28 апреля, 09:02
25
Славно
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сорокчетвертый барак
28 апреля, 09:06
4
Мотивация не ясна. Темнят.
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М
макс
28 апреля, 09:10
97
У украденных у Газпрома компаний начались трудности? Какая неожиданность :)
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G
girok
28 апреля, 09:16
73
Не, ну это конечно наглость, пытаться оплатить со счетов фактически отобранной компании)))))
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М
макс
28 апреля, 09:16
53
///И вот третья по величине экономика мира в очередной раз ощутила хрупкость своей энергосистемы. Ей пришлось снова задуматься, как бедной ресурсами стране обеспечить надежное и доступное энергоснабжение в эпоху геополитической неопределенности/// _____ Ну как, как? Наложить побольше санкций на богатые ресурсами страны и сидеть ждать маны небесной :)
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ПИ
Прасковья Иванова
28 апреля, 09:18
48
Газпром действует по европейским законам, а вот европейцы плевали на свои же законы. А еще из статьи следует, что только самые упоротые вроде Польши и Болгарии не захотели платить в рублях и теперь покупают газ по заоблачным ценам .
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G
g00d
28 апреля, 09:18
77
это случайно не потому что Германия национализировала эту организацию?
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СS
Сергей Select
28 апреля, 09:30
51
Европейские страны все хитрят, изворачиваются, ведут себя как женщины с пониженной социальной ответственностью. Отвратительное зрелище.
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ТУНЕЦ -самец
28 апреля, 09:40
37
Хитрожопые ,котики , компанию отобрали и газ по старым ценам хотели дальше получать...посмотрим,что из этого выйдет
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Дмитрий С
28 апреля, 09:48
60
Похоже Германия хотела получать по €200 сверх необходимого ей, а полякам и болгарам излишки продавать по биржевым ценам, и наваривать €1 млрд. в месяц, как это было в декабре. Раньше можно было, но сейчас Германия попала в список недружественных РФ государств. А если точнее то - враждебных от макушки до пяток. €200 млрд. золотовалютных запасов РФ заморожены именно ФРГ и Францией. Издержки РФ по СП2 - это вообще вина только ФРГ.

Источник - ИноСМИ
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