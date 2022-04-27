Великобритания пытается заставить Китай играть по ее правилам

12:32 28.04.2022

Китай должен играть по правилам, если не хочет, чтобы в отношении него были введены санкции наподобие антироссийских. Такое заявление сделала министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, сообщает сегодня, 28 апреля, ТАСС.



"Китай не является непроницаемым. Говоря о подъеме Китая как о неизбежности, мы сами делаем работу за Китай. На самом деле его подъем не является неизбежным. Он не продолжит расти, если не будет играть по правилам. Китай нуждается в торговле с Группой семи. Мы представляем около половины мировой экономики. И мы можем делать выбор. Мы продемонстрировали России тот выбор, который мы готовы сделать, когда нарушаются международные правила"", - сказала Трасс.



24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории Украины, целями которой являются денацификация и демилитаризация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели масштабные антироссийские санкции.