В Ташкенте появится памятник узбекистанцам, приютившим жертв ленинградской блокады

12:35 28.04.2022

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Ташкенте появится памятник узбекистанцам, приютившим жертв ленинградской блокады во время Великой Отечественной войны, сообщает корреспондент Podrobno.uz.



Об этом стало известно по итогам переговоров хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева с делегацией Санкт-Петербурга во главе с Евгением Григорьевым, председателем Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.



Встреча была посвящена подготовке визита губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в Ташкент, который запланирован после саммита ШОС, намеченного на 15-16 сентября в Самарканде.



Евгений Григорьев поблагодарил хокима за теплый прием и за предоставление места для памятника ташкентцам, приютившим жертв ленинградской блокады во время Великой Отечественной войны.



Далее были рассмотрены различные предложения для включения в повестку дня планируемого визита губернатора Санкт-Петербурга:



- Медицина. Создание фонда для лечения детей с онкологией в Медицинском институте им. Березина Сергея (МИБС), а также использование положительного опыта петербургских медиков для лечения слепоты у недоношенных детей.



- Туризм. Для стимулирования развития экономических связей - создание презентационных роликов об обоих городах для привлечения потенциальных туристов - жителей Ташкента и Санкт-Петербурга.



- Торжественная закладка первого камня памятника узбекистанцам, приютившим ленинградских блокадников. Привлечение ташкентских архитекторов для привязки памятника к месту его установки и его оформление петербургскими архитекторами с учетом национальных традиций.



- Строительство на паритетной основе с выделением земельных участков для Торгового дома Санкт-Петербурга в Ташкенте и Торгового дома Ташкента в Санкт-Петербурге.



- Поддержка производства экологически чистой мебели и оформления офисов для престижных международных и деловых объектов. Содействие развитию кластера по производству ткани и пряжи из хлопка.



- Приглашение от Университета физкультуры Санкт-Петербурга тренеров по 59 видам спорта для повышения квалификации на основе последних научных разработок в сфере. Хокимият намерен регулярно отправлять по 10-20 тренеров на учебу.



- Приглашение Узбекистана к участию в проекте крупного логистического центра, создаваемого в Санкт-Петербурге.



- Приглашение от специалистов по очистке сточных вод Государственного унитарного предприятия "Водоканал Санкт-Петербурга" к обмену опытом.



В заключение встречи Евгений Григорьев пригласил хокима Ташкента посетить Северную столицу.