Баткен год спустя. Слезы, потери и страх

12:40 28.04.2022 Жазгуль МАСАЛИЕВА



Баткен год спустя. Слезы, потери и страх. Часть 1



28 апреля прошлого года начались столкновения на кыргызско-таджикской границе. Это не было очередным конфликтом, которые в приграничных районах происходят несколько раз в год. Обкидывание камнями переросло в перестрелку, в которую вступили армейские подразделения и тяжелая техника. Военные Таджикистана ворвались на территории Лейлекского и Баткенского районов. Три дня дома в кыргызских селах грабили и жгли. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.



В Кыргызстане погибли 36 человек, пострадали 168, 24 из них получили инвалидность, в основном II и III группы. 44 ребенка остались без родителей. В кыргызских приграничных селах были разрушены 120 домов и 84 социальных объекта.



Как живут баткенцы спустя год после трагических событий, они рассказали 24.kg.



Они никогда не вернутся



"Я до сих пор жду свою дочь", - плачет Нарбубу Хамдамова, мать 12-летней Мадины Рахматжановой.



Домой девочка уже никогда не вернется - 29 апреля 2021 года Мадина погибла. Это случилось, когда военные Таджикистана обстреляли село Интернационал сельской управы Кулунду. Мадина вместе с мамой и младшей сестренкой пыталась бежать из села, но не успели - возле них разорвался минометный снаряд.



Младшая сестра Мадины Нурзианна с тех пор почти не разговаривает. У нее шумит в ушах и болит плечо.



"Год мы провели на больничной койке. Недавно вернулись из Бишкека, наблюдались у столичных врачей. В государственную больницу попасть не смогли, пришлось обратиться в частную", - рассказала Нарбубу Хамдамова.



Сама женщина получила инвалидность III группы.



Живем там же, на границе, в страхе, в надежде, что нас сегодня не будут обстреливать.

Нарбубу Хамдамова



"Работаю санитаркой в местной больнице. Люди погибли, но ничего не изменилось", - говорит она.



Мадина - не единственная маленькая жертва тех страшных дней. Во время конфликта в Баткене погиб пятилетний житель села Арка Абидин Турсунбаев. Он получил травмы, а в больницу его доставить не удалось - дорога была перекрыта, села под обстрелом.



Тело лежало в Максате три дня



53-летний житель Лейлекского района Ражапбай Жоробаев погиб у себя дома. Он жил недалеко от погранзаставы в селе Максат.



"Когда стали стрелять, бабушка и отец были дома. Бабушка убежала с остальными, а папа вернулся за документами. Потом, видимо, не смог выйти - начался массированный обстрел, и военные Таджикистана уже вошли в Максат", - рассказал его сын Руслан.



Дети Ражапбая Жоробаева в те дни были в Бишкеке. Через три дня родственники сообщили, что нашли тело их отца.



Наш дом частично сгорел. Внутри нашли тело папы, говорят, у него были огнестрельные ранения.

Руслан Жоробаев



"Мы не знаем, умер он от выстрелов, ран или отравился угарным газом. Его тело нашли только через три дня. А дом, как рассказали соседи, подожгли сразу же", - отмечает Руслан Жоробаев.



У Ражапбая Жоробаева осталось четверо детей. Руслан - самый младший из них.



"В Максате я живу с бабушкой. Мама в Бишкеке. Нам построили новый дом, выплатили компенсацию. Недавно со стороны Таджикистана снова стреляли, мы убегали из села", - сообщил он.



Дочь больше не увидел



Три дочери Медербека Камчыбекова уже год без отца. Младшая Эсманур будет знать его только по фотографиям, ей всего три месяца. Ее мама Карачач Азамжан кызы была беременна, когда мужа не стало.



"Старшим четыре и три года. Старшая хорошо помнит отца. Она очень тоскует и часто болеет. Как-то видела, как девочки стояли на улице, старшая показывала на небо и говорила: "Наш папа на нас смотрит, видишь?" Мне было очень больно. Совсем маленькие, но очень скучают", - говорит Карачач.



28 апреля прошлого года Медербек повел старшую девочку в садик.



"Обычно ее отводил дедушка. Но в тот день муж сам захотел это сделать. Воспитатели нам сказали, что и забрать ее вечером он тоже планировал сам", - вспоминает Карачач.



Медербек Камчыбеков работал на рынке Баткена. С работы вместе с односельчанами они поехали в "Головной", где уже шли бои. Его односельчане вернулись домой той же ночью. А родители Медербека увидели сына только мертвым.



"Его тело привезли вместе с 17 погибшими. В него попал минометный снаряд. Мне потом рассказали, что мой муж в тот день очень помогал в "Головном", - рассказывает Карачач.



Женщине всего 24 года. Теперь ей предстоит одной вырастить трех дочерей. А она даже не может устроиться на работу после недавних родов. Вся надежда только на родных. И таких, как она, в городке Мадина, где живет Карачач, немало.



"Тут почти все женщины вдовы. Мы все в прошлом году потеряли мужей. У каждого по четверо-пятеро детей. У нас одна боль. Когда одна плачет, другие успокаивают. Так и живем. Все получаем пособие, с марта начали получать пособие по смерти мужа за каждого ребенка по 3 тысячи 700 сомов, за это благодарны властям", - подчеркивает Карачач.



Недетские мечты



В городок Мадина, построенный для родных погибших в апреле 2021-го, переехали не все. Постоянно здесь живет только восемь семей. Мама шести детей Айгуль Момунова перебралась сюда зимой.



"Мы жили в селе Кок-Таш Баткенского района. Сначала не хотели переезжать - далековато от школы, центра. Но потом в январе снова произошла перестрелка на границе, снова пришлось бежать из дома. Тогда решили - лучше жить в Мадине ради безопасности детей. Кок-Таш очень близко к границе", - говорит она.



Айгуль Момунова 29 апреля прошлого года потеряла мужа Мамасали Каратаева. Он умер, когда помогал доставлять раненых солдат в больницу Баткена - его автомобиль обстреляли. Недавно президент Садыр Жапаров подарил семье Каратаевых такую же машину.



Айгуль Момунова теперь одна воспитывает шестерых детей. Двое старших студенты, самому младшему чуть больше года.



"Плохо то, что конфликты на границе продолжаются. Наши дети живут в страхе. В отличие от других, они не мечтают посмотреть мир, купить дорогую игрушку или подарок. У них одно желание - чтобы не стреляли на границе", - говорит она.



Уже прощались с жизнью



После примирения сторон и освобождения кыргызских сел все СМИ писали о 57-летней Райхан Толибаевой, которая одна осталась в селе Максат и попала в руки таджикских военных. Потом она всем рассказала, кто напал на Максат и как грабили кыргызские дома.



"Вооруженные люди были и в военной форме, и в гражданской. Некоторые бородатые. Они разговоривали на таджикском языке, но не на диалекте жителей Гафурской и Согдийской областей. Поэтому я подумала, что они из других регионов Таджикистана. Кроме таджикского, они говорили на русском и узбекском", - вспоминает женщина.



Когда жителей эвакуировали, Райхан-эже со старшим сыном была в своем магазине. Начали стрелять, люди побежали, и женщина побоялась выйти.



"Летят пули, куда и как бы я убежала? Спряталась в магазине. Стрельба в один момент прекратилась. Через какое-то время ко мне зашли люди, как назло зазвонил телефон. Таджики вытащили меня на улицу. Я видела, как сжигали дома, в том числе мой. Несколько раз пыталась убежать, но меня ловили и тащили обратно", - рассказывает она.



Потом гоняться за женщиной устали, и она всю ночь шла по горам к своим. Сейчас вспоминает и удивляется, откуда взялись силы.



"В ту ночь мое плохое зрение стало зорким, а слух острым. Не знаю как, но в обычное время я не смогла бы пройти такое расстояние. Там же еще шакалы и другие звери. Но захватчики были страшнее. Только под утро дошла до села Арка. Там, в горах, меня узнал один чабан и сказал, что поблизости живет мой родственник. Оттуда меня забрал мой сын. Увидев, что мои сыновья и внуки живы, я успокоилась", - отмечает Райхан-эже.



Когда шоковое состояние прошло, она начала чувствовать боль. Болело все - руки, ноги, голова.



"Несколько месяцев назад я снова открыла свой ограбленный магазин. Но такой торговли, как раньше, нет, и товара у меня мало. Дом нам построили, но ворованное не вернули. Если честно, мы устали постоянно убегать и ютиться у незнакомых людей", - говорит женщина.



*****



Баткен год спустя. Слезы, потери и страх. Часть 2



28 апреля прошлого года начались столкновения на кыргызско-таджикской границе. Это не было очередным конфликтом, которые в приграничных районах происходят несколько раз в год. Обкидывание камнями переросло в перестрелку, в которую вступили армейские подразделения и тяжелая техника. Военные Таджикистана ворвались на территории Лейлекского и Баткенского районов. Три дня дома в кыргызских селах грабили и жгли. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.



В Кыргызстане погибли 36 человек, пострадали 168, 24 из них получили инвалидность, в основном II и III группы. 44 ребенка остались без родителей. В кыргызских приграничных селах были разрушены 120 домов и 84 социальных объекта.



Потерянные месяцы



39-летний Чынгыз Каработоев из села Интернационал Лейлекского района уже год не был дома. Теперь свое время он проводит в больницах. Сначала обследование в Турции, потом пять месяцев на лечении в Москве.



29 апреля мужчина пас коров в горах. Снаряд упал рядом, ему повредило ногу, а осколки попали в глаз. Они до сих пор там - врачи говорят, что удалить их невозможно.



"Второй глаз стал хуже видеть. В Бишкеке помочь не смогли, приехал лечиться в Москву. Мне хотят удалить раненый глаз, чтобы сохранить зрение во втором", - рассказал Чынгыз.



У мужчины четверо маленьких детей - трое мальчиков и девочка. И их содержание, и лечение Чынгыза взяли на себя его братья.



"Вся семья из-за меня в стрессе. Братья все деньги тратят на мое лечение. Государство не помогает. Получил компенсацию в 100 тысяч сомов, пособие по инвалидности II группы - 2 тысячу 200 сомов. В Москве брат всю зарплату отдает на мои лекарства. Не знаю, когда сам начну работать", - говорит Чынгыз Каработоев.



Он сказал, что жители приграничных сел находятся в подвешенном состоянии.



"Моя мама, родственники - все живут в страхе. Прошлогодняя ситуация показала, что нас могут ранить, убить, покалечить в один миг. Вот недавно опять убегали все. Все хотят переехать, но как? Ведь дом сейчас никто не купит. Где жить будем?" - сокрушается мужчина.



Сын начал ходить, а отец прикован к постели



"Я хочу вернуться на службу, надеюсь снова работать в финансово-хозяйственной сфере", - говорит пострадавший старший лейтенант Внутренних войск МВД Кубатбек Исраилов.



28 апреля 2021 года он занимал должность начальника финансовой службы войсковой части № 707 в Баткене. Находясь на передовой, первым из военных был ранен. Пострадала правая нога. Когда мужчину везли в больницу, скорую обстреляли, и он был ранен повторно - в бедро и руку. "Мы еле проехали. Помните карету скорой, которая перевернулась в Баткене? Вот они проехать не успели", - вспоминает Кубатбек.



"Мне по телефону сообщили, что мой сын в коме. Ничего не понял и не помню, что делал дальше. Мой мир перевернулся", - рассказывает его отец Талип Исраилов.



Когда Кубат лежал в реанимации, у него родился первенец, сын. Его назвали Кадыром. Сейчас он крутится вокруг кровати отца, уже научился ходить. А папа его наоборот - год не может встать с постели.



Кубат вместе с семьей живет у родителей в Москве. Две семьи ютятся в маленькой квартире, но из-за своих жилищных условий не переживают. У Исраиловых сейчас одна забота - здоровье Кубатбека.



"Больницы, операции - так прошел мой год. Моя жизнь потеряла краски. Прошу бога лишь помочь встать на ноги. Начну ходить, вернусь на работу. Надеюсь, меня пропустят в финансовую сферу, где я ранее трудился", - говорит Кубат.



Он окончил Военный университет Минобороны России в 2018-м по специальности "экономическая безопасность". Сначала работал в Военном институте в Бишкеке, затем перевелся в Баткен. "Я же сам из Баткена. Хотел на границу", - говорит мужчина.



Талип Исраилов возмущается, что государство, отправив на передовую его сына, теперь ничем не помогает. "Мой здоровый сын стал инвалидом. Он окончил университет, вернулся в страну, устроился на работу, думал начать карьеру. Я не понимаю, зачем сотрудника, который работал с финансами, отправили на границу? Теперь ничем не помогают. На лечение уходят огромные деньги - лекарства, операции. Сейчас в больницах Москвы готовятся принять раненых из Украины, а от нас отказываются", - сетует он.



В тот день получили ранения 14 сослуживцев Кубатбека Исраилова. Многие из них были контрактниками. Ранения в основном легкие, не настолько серьезные, как у Кубата. Но и он тоже не теряет оптимизма.



"Я вылечусь, буду работать, сам подниму сына на ноги", - строит планы военный.



Минуты тянулись часами



30 апреля 2021 года появилась информация о захвате в заложники главы села Интернационал Лейлекского района Мурзабека Жумабаева. Правоохранительные органы Кыргызстана ее не подтвердили, таджикская сторона тоже все отрицала. Но потом выяснилось, что похитили не только Мурзабека Жумабаева, а еще девять кыргызстанцев. Их удалось освободить только 1 мая, после примирения сторон.



Когда 29 апреля село Интернационал и другие населенные пункты Лейлека попали под обстрел, убежать успели не все. Двое сельчан погибли от таджикских пуль прямо посреди дороги, их тела так и остались в машине посреди трассы. Когда 30 апреля Мурзабек Жумабаев вернулся за ними, его сразу захватили военные Таджикистана.



Заложникам не давали еду, били и унижали. Свое здоровье пленники восстанавливали долго.



"У меня были сломаны ребра. Они долго заживали, пять-шесть месяцев проходил лечение. Сейчас со здоровьем, слава богу, хорошо. Только силы не те, что раньше, и память ухудшилась", - говорит Мурзабек Жумабаев.



Он уже не возглавляет айыльный совет - по состоянию здоровья ушел с должности. Государство ему выдало 50 тысяч сомов компенсации и оплатило лечение. Мужчина получил инвалидность III группы.



"Все, кто был тогда в заложниках, продолжают жить в селе. Один был помоложе, он уехал работать в Россию. Остальные все живы, некоторые до сих пор проходят лечение", - подчеркивает он.



Экс-глава села переживает за безопасность. Не за свою - односельчан.



"Мне уже под 60 лет. Ничего не боюсь. Свою жизнь мы прожили. Боимся за детей, внуков. Если Таджикистан еще раз внезапно нападет, будет трудно всех вывезти отсюда", - отмечает он.



Хочется, чтобы внуки выросли без страха в мирной жизни

Мурзабек Жумабаев



Стычки с применением оружия в регионе происходят несколько раз в год, и каждый раз не обходится без пострадавших. Всего две недели назад, 12 апреля, в сторону приграничных кыргызских сел снова летели снаряды. Один военнослужающий и двое гражданских получили ранения. За сухими цифрами о пострадавших стоят кыргызстанцы, которые живут с постоянным ощущением опасности. Но никуда не уезжают, не бросают родную землю. И продолжают верить, что линия границы наконец будет определена и власти смогут обеспечить безопасность баткенцев. Источник - 24.kg

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