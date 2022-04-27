Лукашенко: в союз России и Белоруссии захотят вступить другие страны СССР

12:51 28.04.2022

Президент Белоруссии Александр Лукашенко позитивно оценил перспективы развития Союзного государства, которое, по его мнению, в будущем сможет расширяться за счет привлечения новых участников.



Как сообщает "Белта", в ходе встречи с губернатором Воронежской области Александром Гусевым белорусский президент заявил о большом интересе российских регионов к сотрудничеству с Беларусью. Это, по его мнению, является залогом укрепления союзных отношений двух стран.



"Пытаемся выстроить единое Союзное государство на новых принципах, – заявил Лукашенко, – чтобы никто не был в обиде, чтобы развивались суверенные, независимые государства".



Он выразил уверенность, что к данному союзу "будут подключаться и другие республики бывшего Советского Союза".