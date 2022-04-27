У Европы остался один способ спасти свою энергетику.., - "Milliyet"

12:52 28.04.2022

Европейские правительства ищут альтернативу в энергетике



Европа долгие годы покупала дешевый российский газ, но после событий на Украине она активно ищет ему альтернативу. Многие гонятся за СПГ, однако это не самая лучшая замена, пишет Milliyet. Автор называет единственный способ избавиться от зависимости от российского газа.



Многие европейские страны на протяжении 30 лет довольствовались дешевым российским газом и нефтью. На фоне украинской операции они стали испытывать беспокойство по поводу своей зависимости от России. Однако у них нет возможности изменить ситуацию за короткое время.



После энергетического шока, пережитого вслед за спецоперацией России на Украине, в мире ускорились поиски альтернативы российским энергоресурсам.



Многие страны Европы в течение 30 лет наслаждались дешевым российским газом и нефтью, а сегодня они страдают. Их стала беспокоить собственная зависимость от российской энергетики, однако в краткосрочной перспективе возможности изменить ситуацию нет.



Европа переживает муки ошибочной политики в области энергетики и индустриализации. Одна из таких стран – Германия. Энергетическая зависимость также затрудняет проведение независимой внешней политики. Например, канцлер Германии Олаф Шольц после начала операции России на Украине объявил о плане по вооружению своей страны на сто миллиардов долларов. Этот план также включал отправку оружия Украине и уменьшение зависимости от российского газа.



Нужно что-то делать



Это решение, которое "Нью-Йорк таймс" (New York Times) определила как крупнейший сдвиг во внешней политике Германии со времен Второй мировой войны, было встречено с большим восхищением и поддержкой на Западе. Однако вскоре пришло удивление, а затем и разочарование. Германия, несмотря на свой жесткий выпад, не смогла принять решение о введении запрета на российский газ и нефть, поскольку это обошлось бы очень дорого. Обещанные Украине техника и боеприпасы тоже не были отправлены. Одним словом, Германия не пожелала связываться с Россией, потому что не смогла позволить себе лишиться ее газа.



Почти 40% природного газа, потребляемого на европейском континенте, поступает из России. Только Евросоюз в прошлом году импортировал из нее 150 миллиардов кубометров газа. В этой связи ожидалось, что рост цен на энергоносители и повышение осведомленности о рисках, вызванных зависимостью от российского газа, активизируют поиски энергоресурсов в Европе.



Так, обеспокоенная сложившейся ситуацией Еврокомиссия настаивает на том, чтобы в этом году импорт газа из России сократился на две трети, а именно – до 50 миллиардов кубометров. А это в некотором смысле означает введение эмбарго на российский газ. Однако страны не могут пойти на такое ограничение, поскольку без газа сильно пострадают не только промышленность, но и повседневная жизнь в Европе.



Вместо российского газа в настоящее время обсуждается вопрос о покупке сжиженного природного газа (СПГ) у других стран, однако это может быть не так просто. Многие страны-импортеры энергоресурсов гонятся за СПГ.



Выход – возобновляемая энергия



В этих условиях наиболее разумным решением остается вариант получения большего количества энергии из возобновляемых источников. К тому же масштабы глобального потепления также требуют принятия шагов в этом направлении.



На бумаге Германия планировала полностью перейти на возобновляемую энергию к 2035 году. Похожие цели были объявлены и в других странах. В рамках этих целей они стремятся создать альтернативу природному газу хотя бы отчасти, установив больше ветряных турбин и солнечных батарей. В то же время это может стать в известном смысле возможностью "превратить кризис в возможность" и, иными словами, ускорить процесс перехода к чистой энергии.



Это положительная динамика, однако на практике происходят тревожные события.



В то время как ожидается, что текущий кризис активизирует усилия по созданию мощностей возобновляемой энергетики, использование угля и инвестиции в уголь, как ни странно, увеличиваются. А ведь на исторической Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в ноябре прошлого года было принято решение о постепенном сокращении производства энергии на основе угля, который является самым грязным из видов топлива с точки зрения выбросов углерода. Пока не будет исключен уголь, цель, установленная Парижским соглашением по климату, не может быть достигнута, то есть глобальное потепление не может быть ограничено 1,5 градусами выше уровня до индустриальной революции, – это признают уже ученые-климатологи.



Такие страны, как Германия, пересматривают свое решение об отказе от атомной энергетики и угля. Однако единственный способ избавиться от зависимости от российского газа и гарантировать энергетическую безопасность – инвестировать в возобновляемую энергетику. Это касается не только Германии, но и многих других стран, в том числе и Турции.



Компании берут на себя ответственность



Наряду с правительствами ответственность за предотвращение глобального потепления и обеспечение энергетической безопасности берут на себя и компании. Многие предприятия начали объявлять о планах по использованию энергии ветра и солнца. Так, в Турции Coca-Cola İçecek (CCI) на прошлой неделе обнародовала свои цели в области устойчивого развития на период до 2030 года.



Пятое из девяти обязательств, заявленных под лозунгом "Мы берем на себя ответственность", состоит в том, чтобы эксплуатировать объекты компании, которая работает в 11 странах и имеет 30 заводов, с использованием 100% возобновляемой электроэнергии и перейти на углеродно-нейтральное производство. А шестое обязательство гласит: "Сократить к 2030 году наши абсолютные выбросы углерода на 13% и наши выбросы на литр продукта на 50% при одновременном увеличении объема нашего бизнеса". Такие действия должна предпринимать каждая компания, которая называет себя "ответственным корпоративным гражданином" и заботится о будущем мира.



"Мы осознаем свою ответственность как глобальной компании", – говорит генеральный директор CCI Бурак Башарыр (Burak Başarır). По его словам, достижение целей возможно только при полной интеграции устойчивого развития в бизнес-стратегии. Таким образом, компании должны воспринимать инициативы в области устойчивого развития не как проекты, а как изменение способа ведения бизнеса.