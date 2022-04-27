Спазмы в сердце. Экстренно госпитализирован премьер-министр Киргизии А.Жапаров

13:42 28.04.2022

Акылбек Жапаров госпитализирован в Центр кардиологии и терапии



Продолжение: Министр здравоохранения рассказал о состоянии здоровья Акылбека Жапарова

"Здоровье" (АКИpress) - Утром 28 апреля председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров поступил в Национальный центр кардиологии и терапии им. М.Миррахимова с жалобами на боли в сердце и низкое давление.



Как сообщила пресс-служба Кабмина, проведенные процедуры электрокардиографии и коронарографии не подтвердили инфаркт миокарда, но выявили спазм сосудов сердца.



В настоящее время состояние здоровья главы Кабмина стабильное, удовлетворительное.



Проведенный консилиум врачей принял решение о восстановлении здоровья Акылбека Жапарова в условиях госпитализации.



Как сообщали в Кабмине, Акылбек Жапаров 20 апреля был с рабочей поездкой в городе Вашингтон. Он принял участие в Ежегодном совещании Совета управляющих Группы Всемирного банка и Meждународного валютного фонда, а также провел встречи в рамках 30-летия сотрудничества Кыргызской Республики со Всемирным банком. Он пробыл в США около недели.



Президент Садыр Жапаров 24 апреля прокомментировал сообщения в социальных сетях о якобы скорой смене председателя Кабинета министров. "Кто распространяет такие сплетни и интриги? Ничего меняться не будет", - написал Садыр Жапаров.



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Утром 28 апреля председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров поступил в Национальный центр кардиологии и терапии им. М.Миррахимова с жалобами на боли в сердце и низкое давление.



Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев рассказал АКИpress, что было подозрение на инфаркт миокарда, первичный диагноз - "предынфарктное состояние, спазм сосудов сердца".



"Обследование провели. Процедуры ЭКГ и ЭхоКГ не дали результатов. Коронарография же показала спазм сосудов, но инфаркта нет. У него состояние удовлетворительное, находится под наблюдением врачей в реанимационном отделении. Как только станет лучше, переведем в спецбольницу. Возможно, причиной стало переутомление из-за длительного перелета", - рассказал Бейшеналиев.



Как сообщали в Кабмине, Акылбек Жапаров 20 апреля был с рабочей поездкой в городе Вашингтон. Он принял участие в Ежегодном совещании Совета управляющих Группы Всемирного банка и Meждународного валютного фонда, а также провел встречи в рамках 30-летия сотрудничества Кыргызской Республики со Всемирным банком. Он пробыл в США около недели.



Президент Садыр Жапаров 24 апреля прокомментировал сообщения в социальных сетях о якобы скорой смене председателя Кабинета министров. "Кто распространяет такие сплетни и интриги? Ничего меняться не будет", - написал Садыр Жапаров.