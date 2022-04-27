Кортеж Пашиняна (премьер Армении) задавил беременную

18:15 28.04.2022

Сопровождавший кортеж Пашиняна автомобиль насмерть сбил беременную женщину



Сопровождавший кортеж премьер-министра Армении Никола Пашиняна автомобиль сбил 29-летнюю беременную женщину, когда она пыталась перебежать дорогу, сообщает Zakon.kz.

Sputnik Армения приводит слова заместитель руководителя аппарата премьера Армении Тарона Чахояна о том, что в момент ДТП автомобиль Никола Пашиняна находился примерно в 100-150 метрах от места происшествия, момент аварии из его машины виден не был. Также Чахоян заявил, что премьер Армении узнал об аварии с машиной батальона сопровождения дорожной полиции, когда доехал до Национального собрания, после чего "дал соответствующие распоряжения министру здравоохранения и правоохранителям".



ДТП произошло на перекрестке улиц Пароняна и Лео в Ереване. 29-летняя Сона Мнацаканян попала под машину, пытаясь перебежать дорогу, перекрытую на тот момент для проезда кортежа главы армянского правительства.



Пострадавшую на скорой успели довезти до больницы, но там она скончалась, не приходя в сознание.



В настоящее время, по данным местных СМИ, водитель сбившего Мнацаканян автомобиля задержан. Как сообщили в Следственном комитете страны, за рулем злополучной машины находился командир офицерского взвода дорожной полиции Арам Навасардян.



Несмотря на его задержание, в Ереване вечером вспыхнул многотысячный стихийный митинг. Участники требовали от Пашиняна сложить полномочия.



Никол Пашинян провел телефонный разговор с отцом погибшей Соны Мнацаканян, выразив соболезнования и заверив, что будет проведено объективное расследование произошедшего.



Константин Вноровский

Пашинян Никол

Армения