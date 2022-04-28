Как пограничники ЕС избавлялись от "лишних" мигрантов, - Д.Моисеев

20:55 28.04.2022

28.04.2022

Власти европейских стран заподозрены в намерении закрыть свои границы для беженцев

Данила Моисеев



Нелегалов активно возвращали к турецким берегам, несмотря на то что они достигали водных владений Греции.

В Евросоюзе разгорается скандал, который может изменить европейскую политику в отношении нелегальной миграции. Расследование немецкой Spiegel, французской Monde, швейцарской Republik и ряда других изданий выявило, что пограничная служба ЕС – агентство Frontex – умышленно пытается делать так, чтобы в Европу прибывало поменьше беженцев из стран третьего мира. Якобы Frontex отправляла лодки с нелегалами в обратном направлении еще в самом начале их попыток добраться до берегов Греции. Скандал может перекинуться на уже не входящую в ЕС Великобританию, где правозащитники засомневались в законности новых мер правительства, предусматривающих отправку нелегалов в Руанду.

Пограничники отлавливали и разворачивали беженцев, оказавшихся уже в греческих водах и имевших право на подачу заявления о просьбе предоставить убежище, уверяет Spiegel. Началось все с единичного случая, заинтересовавшего журналистов, принявшихся искать информацию. В итоге им удалось выявить записи в базе данных самой Frontex, согласно которым было проведено 145 "предотвращений выездов". В 22 случаях можно точно утверждать, что этим термином обозначается выпроваживание соискателей убежища с территории ЕС, поскольку точно установлено, что развернутые лодки находились в территориальных водах Греции. Получается, ни о какой самодеятельности отдельных сотрудников Frontex и речи не идет. Есть определенная система недопуска в ЕС нежелательных мигрантов.



О безопасности выпроваживаемых особенно никто не заботился. Десятки, если не сотни нелегалов пересаживали из самодельных шлюпок в спасательные лодки. На людей надевали жилеты, после чего отправляли дрейфовать в турецкие воды, предоставляя разбираться с ними уже береговой охране Турецкой Республики. В результате, по данным журналистского расследования, с марта 2020 года по сентябрь 2021 года в Турцию таким образом возвращены 957 нелегалов. Газета Guardian подчеркивает, что действия Frontex могут нарушать принцип "невыдворения", который гласит, что беженцев нельзя возвращать обратно на территорию, где им может быть причинен вред.



Над агентством довлеет пример Великобритании, которая, кстати, выходила из Евросоюза во многом для того, чтобы самостоятельно определять миграционную политику. Там ненадлежащее обращение с мигрантами становится причиной судебного разбирательства, ни больше ни меньше, против целого министерства. В Хоум-офис, по сути штаб-квартиру МВД Британии, пришло письмо от ряда благотворительных организаций. Они намерены начать разбирательство касательно инициативы главы внутриполитического ведомства Прити Пател и премьер-министра Бориса Джонсона об отправке нелегалов в африканскую Руанду. Ее правозащитники считают противозаконной.



При этом соглашение с африканской страной все еще не опубликовано, и полной информации о договоренностях и их соответствии национальным и международным правовым нормам пока нет. А главное, непонятно, каковы будут критерии при решении, кого отправлять дожидаться британского политического убежища в Руанде, а кого не отправлять. Касается ли оно всех мигрантов, которые прибывают в страну? Если да, то почему Великобритания упрощает правила приема для беженцев из Украины? Правда, и преувеличивать степень готовности британцев принимать выходцев из Украины тоже не стоит. Как сообщает Guardian, иногда, возможно, для повышения показателей приема беженцев британские визы выдаются всей украинской семье, кроме одного ее члена. Итог: виза выдана, Великобритания демонстрирует свою готовность помочь Украине. А беженцы, по сути, въехать в страну не могут.



"Тем не менее факт остается фактом: к украинцам отношение все-таки, конечно, более лояльное, нежели к другим беженцам. Но делать что-то с миграционным вопросом властям европейских стран в любом случае придется. К этому подталкивают хотя бы даже избиратели. Ультраправая Марин Ле Пен, например, проиграла выборы во Франции, но получила весьма значительную поддержку. Эмманюэль Макрон же вроде бы и борется с нелегальной миграцией, но делает это половинчато", – говорит ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергей Федоров.



В разговоре с "НГ" он отметил, что правозащитные организации и левые силы, безусловно, будут препятствовать ужесточению миграционной политики. Но при этом борьба с нелегалами неизбежно будет развернута более широко, поскольку в целом избиратель этого хочет, считает он.



"Желания брать беженцев конкретно к себе у стран – членов ЕС можно обнаружить не так часто. К тому же единого подхода, как надо поступать с соискателями убежища, по каким критериям его следует предоставлять, в Евросоюзе нет. У каждого государства ЕС свой подход. В Венгрии и Польше вообще ситуация особая. Там, по существу, кроме украинцев, никого не принимают. Подобное положение дел хотел изменить Макрон, но его не поддержали страны – члены ЕС", – подчеркивает Федоров.