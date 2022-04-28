 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 28.04.2022
22:15  Скончался главный аксакал Левого крыла Кыргызской орды - Республики Кыргызстан Талант Султанов
21:00  Замом секретаря Совбеза Казахстана назначен никому неизвестный господин Каджиакбаров
20:55  Как пограничники ЕС избавлялись от "лишних" мигрантов, - Д.Моисеев
18:15  Кортеж Пашиняна (премьер Армении) задавил беременную
18:08  Профессиональный агроном Макен возглавил Казинформхолдинг Nur Media
13:42  Спазмы в сердце. Экстренно госпитализирован премьер-министр Киргизии А.Жапаров
12:55  Запад захотел "победить" Россию руками Украины. Не тут-то было, - "Хуанцю шибао"

12:52  У Европы остался один способ спасти свою энергетику.., - "Milliyet"
12:51  Лукашенко: в союз России и Белоруссии захотят вступить другие страны СССР
12:40  Баткен год спустя. Слезы, потери и страх
12:35  В Ташкенте появится памятник узбекистанцам, приютившим жертв ленинградской блокады
12:32  Великобритания пытается заставить Китай играть по ее правилам
12:22  Наглость - беспредельная. Германия пыталась купить у РФ газ на конфискованные у "Газпрома" деньги
11:49  Туркмения отправит гумпомощь Украине. Кто б Туркмении помог...
10:35  Какую позицию должно занять казахстанское общество в "украинском вопросе"? - САМ
10:04  Бишкекские власти обещают не мешать акции "Бессмертный полк"
09:28  "Их имена будут вписаны золотыми буквами в историю", - Кырпрез Жапаров выступил по поводу юбилея Баткенской войны с таджиками
09:08  Индия просит разукраиниться всех, - "Къ"
08:49  Известный казахский нацик (племя найман) Сейсембаев хочет прикупить сеть строительных гипермаркетов OBI в России
08:35  КазПрез перетряхнул руководство потешно-ряженой "Ассамблеи народа Казахстана"
08:12  Росэлитка - жалкое и убогое зрелище. О предательстве, - Евгений Фатеев
08:08  На переломе эпох. О спецоперации, Евросоюзе и влиянии англосаксов, - Андрей Фурсов
00:52  В Казсекторе Каспия опять массовый мор тюленей. Что спустили в море?
00:48  В Ташкенте прошла международная выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия"
00:43  Казахстанскую Q-pop группу посадили за изготовление наркотиков
00:42  Азербайджан передумал и не хочет платить России рублями
00:41  От газа до отказа: кто может остаться без сырья вслед за Польшей и Болгарией
00:39  Пекинский дрифт: грозит ли локдаун столице КНР
00:35  Убить дракона на Украине, - Платон Беседин
00:34  В Конституции РК надо отразить почетный статус не Н.А. Назарбаева, а казахского этноса, - Н.Нуртазина
00:33  В Таджикистане придумали новый вид предпринимательства. С особыми условиями
00:24  Румыния вступает в войну на Украине, - "СП"
00:17  Союзные газударства. Оплата российского газа в рублях бьет по единству ЕС, - "Къ"
00:03  В Ашхабаде женщинам запретили садиться на переднее сиденье автомобиля
Среда, 27.04.2022
22:29  Рос-журналист Тигран Кеосаян выбесил Казвласти до истеричных нот протеста
22:27  У президента Токаева новый советник - малоизвестный спец по древним рукописям Отарбаев
21:52  Закончилась эра Абдулазиза Камилова. В Узбекистане новый глава МИД
19:02  "Узкомназорат" возглавил Аъзам Абдуллаев
14:10  Тургонская людоедка. Кыргызские легенды (истории)
14:07  В Душанбе 9 Мая впервые пройдет парад российских женщин-военнослужащих
14:05  Андижанские власти велели всем патриотам месяц танцевать "Андижанскую польку"
13:00  Странный человечек с нелепой биографией отныне рулит Кыргызской геологией
12:55  Приднестровская провокация, - С.Князев
12:21  Из 14 музеев Узбекистана похитили свыше трех тысяч редких и уникальных экспонатов
12:15  У Алии Назарбаевой (младшенькой) отняли пост казахской Греты Тунберг
11:53  Либо русская – либо бандеровская. Конец "пророссийской" Украины, - Р.Рейнекин
10:56  5 колонна. Вице-президент "Газпромбанка" Волобуев записался в украинскую тер-оборону
10:48  Старший следак Следкома МВД Киргизии задержан за вымогательство $4 тыс у господина "Э.у.У."
10:10  Идеологический тупик казахского парт-строительства, - Ю.Кисткина
10:08  Столичные штучки. Как "президентские" спортивные клубы продвигают имидж Казахстана? - Б.Маханов
09:40  Бишкек просит Турцию не продавать "Байрактары" Таджикистану. Хотя сам - прикупил...
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Как пограничники ЕС избавлялись от "лишних" мигрантов, - Д.Моисеев
20:55 28.04.2022

28.04.2022
Власти европейских стран заподозрены в намерении закрыть свои границы для беженцев
Данила Моисеев

Нелегалов активно возвращали к турецким берегам, несмотря на то что они достигали водных владений Греции.
В Евросоюзе разгорается скандал, который может изменить европейскую политику в отношении нелегальной миграции. Расследование немецкой Spiegel, французской Monde, швейцарской Republik и ряда других изданий выявило, что пограничная служба ЕС – агентство Frontex – умышленно пытается делать так, чтобы в Европу прибывало поменьше беженцев из стран третьего мира. Якобы Frontex отправляла лодки с нелегалами в обратном направлении еще в самом начале их попыток добраться до берегов Греции. Скандал может перекинуться на уже не входящую в ЕС Великобританию, где правозащитники засомневались в законности новых мер правительства, предусматривающих отправку нелегалов в Руанду.
Пограничники отлавливали и разворачивали беженцев, оказавшихся уже в греческих водах и имевших право на подачу заявления о просьбе предоставить убежище, уверяет Spiegel. Началось все с единичного случая, заинтересовавшего журналистов, принявшихся искать информацию. В итоге им удалось выявить записи в базе данных самой Frontex, согласно которым было проведено 145 "предотвращений выездов". В 22 случаях можно точно утверждать, что этим термином обозначается выпроваживание соискателей убежища с территории ЕС, поскольку точно установлено, что развернутые лодки находились в территориальных водах Греции. Получается, ни о какой самодеятельности отдельных сотрудников Frontex и речи не идет. Есть определенная система недопуска в ЕС нежелательных мигрантов.

О безопасности выпроваживаемых особенно никто не заботился. Десятки, если не сотни нелегалов пересаживали из самодельных шлюпок в спасательные лодки. На людей надевали жилеты, после чего отправляли дрейфовать в турецкие воды, предоставляя разбираться с ними уже береговой охране Турецкой Республики. В результате, по данным журналистского расследования, с марта 2020 года по сентябрь 2021 года в Турцию таким образом возвращены 957 нелегалов. Газета Guardian подчеркивает, что действия Frontex могут нарушать принцип "невыдворения", который гласит, что беженцев нельзя возвращать обратно на территорию, где им может быть причинен вред.

Над агентством довлеет пример Великобритании, которая, кстати, выходила из Евросоюза во многом для того, чтобы самостоятельно определять миграционную политику. Там ненадлежащее обращение с мигрантами становится причиной судебного разбирательства, ни больше ни меньше, против целого министерства. В Хоум-офис, по сути штаб-квартиру МВД Британии, пришло письмо от ряда благотворительных организаций. Они намерены начать разбирательство касательно инициативы главы внутриполитического ведомства Прити Пател и премьер-министра Бориса Джонсона об отправке нелегалов в африканскую Руанду. Ее правозащитники считают противозаконной.

При этом соглашение с африканской страной все еще не опубликовано, и полной информации о договоренностях и их соответствии национальным и международным правовым нормам пока нет. А главное, непонятно, каковы будут критерии при решении, кого отправлять дожидаться британского политического убежища в Руанде, а кого не отправлять. Касается ли оно всех мигрантов, которые прибывают в страну? Если да, то почему Великобритания упрощает правила приема для беженцев из Украины? Правда, и преувеличивать степень готовности британцев принимать выходцев из Украины тоже не стоит. Как сообщает Guardian, иногда, возможно, для повышения показателей приема беженцев британские визы выдаются всей украинской семье, кроме одного ее члена. Итог: виза выдана, Великобритания демонстрирует свою готовность помочь Украине. А беженцы, по сути, въехать в страну не могут.

"Тем не менее факт остается фактом: к украинцам отношение все-таки, конечно, более лояльное, нежели к другим беженцам. Но делать что-то с миграционным вопросом властям европейских стран в любом случае придется. К этому подталкивают хотя бы даже избиратели. Ультраправая Марин Ле Пен, например, проиграла выборы во Франции, но получила весьма значительную поддержку. Эмманюэль Макрон же вроде бы и борется с нелегальной миграцией, но делает это половинчато", – говорит ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергей Федоров.

В разговоре с "НГ" он отметил, что правозащитные организации и левые силы, безусловно, будут препятствовать ужесточению миграционной политики. Но при этом борьба с нелегалами неизбежно будет развернута более широко, поскольку в целом избиратель этого хочет, считает он.

"Желания брать беженцев конкретно к себе у стран – членов ЕС можно обнаружить не так часто. К тому же единого подхода, как надо поступать с соискателями убежища, по каким критериям его следует предоставлять, в Евросоюзе нет. У каждого государства ЕС свой подход. В Венгрии и Польше вообще ситуация особая. Там, по существу, кроме украинцев, никого не принимают. Подобное положение дел хотел изменить Макрон, но его не поддержали страны – члены ЕС", – подчеркивает Федоров.

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1651168500


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Президент Казахстана обратился к участникам первой Епископской конференции Центральной Азии
- Мажилис одобрил законопроект по внедрению новых социально-значимых страховых продуктов
- Ряд мер по демонополизации экономики Казахстана рассмотрели в Правительстве
- Кадровые перестановки
- Съезд партии "Аманат" принес сюрприз
- "Ақ жол" считает нецелесообразным тратить бюджетные средства на IT-проекты, уже существующие в частном секторе
- Алихан Смаилов: Внедрение стандартов ОЭСР - один из ключевых шагов по улучшению благосостояния граждан Казахстана
- О факторах принятия решения по базовой ставке
- Дебюрократизация госаппарата: более чем в два раза сокращено количество комиссий при Правительстве РК
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  