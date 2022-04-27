Скончался главный аксакал Левого крыла Кыргызской орды - Республики Кыргызстан Талант Султанов

22:15 28.04.2022

На 87 году скончался общественный деятель Султанов Талант Султанович. Об этом сообщили его близкие.



Он являлся председателем Совета аксакалов Кушчу/Кутчу, Совета аксакалов "Эл биримдиги".



Талант Султанов внес вклад в развитие логистики и торговли системы Киргизпотребсоюза. Трудовую деятельность начал от продавца и до генерального директора Ошского облкоопторга, увеличившего товарооборот и переработку сельхозпродукции в 38 раз при его правлении, за что был поощрен грамотой Верховного Совета СССР.



Был одним из организаторов строительства Ошского, Орто-Сайского и Аламединского рынков Бишкеке.



Вышел на пенсию с должности коммерческого директора Каиндинского сахзавода. Организовал строительство мечети в Манасском районе. Отец семерых детей.