Чубайся кушат равиоли в Италии и за свою собственность не переживает, - "СП"

00:08 29.04.2022

Отъезд: Чубайс меняет пельмени на равиоли

Экс-глава "Роснано" обосновался в Италии и за свою собственность не переживает



Светлана Гомзикова

Материал комментируют:

Борис Якеменко



Анатолий Чубайс, спешно покинувший Россию в конце марта, не собирается возвращаться в страну. Последний раз бывшего главу "Роснано" видели в Стамбуле. Но, оказалось, что турецкий берег ему не нужен, нужна другая земля. И, как стало известно, это - Италия.



О том, что Анатолий Борисович осел где-то на Пиренеях, ТАСС рассказал анонимный источник из его окружения.



Со слов этого человека, Чубайс покинул Россию на частном самолете и "какое-то время" находился в Турции. Затем он "вылетел в Европу, и, по предварительным данным, в настоящее время находится в Италии, где у него есть собственность". Собеседник агентства также



сообщил, что экс-глава "Роснано" не планирует возвращаться в Россию для дачи показаний в Хамовническом суде Москвы по делу о краже у него имущества на 70 млн. рублей.



Напомним, речь идет об усадьбе в деревне Переделки, основным фигурантом дела является бывший деловой партнер Чубайса, глава швейцарской SFO Concept AG Илья Сучков. Слушания должны были состояться в среду, 27 апреля, однако по причине отсутствия потерпевшей стороны и одного из свидетелей, заседание было перенесено на 25 мая.



В ТАСС обратились за комментариями к самому Чубайсу. Однако представители Анатолия Борисовича отказались отвечать на вопросы о его местонахождении и позиции в рамках рассмотрения дела.



Чуть более месяца назад российские соцсети и телеграм-каналы облетела новость что, Чубайс уволился со своей должности спецпредставителя президента России по вопросам устойчивого развития (занимал ее с декабря 2020 г.) и вместе с женой Авдотьей Смирновой покинул Россию.



В начале апреля парочка была замечена в одном из стамбульских ресторанов в компании актрисы Паулины Андреевой, жены режиссера Федора Бондарчука. Но затем следы супружеской четы Чубайса-Смирновой терялись.



И вот - новость: Анатолий Борисович в Италии и возвращаться не собирается.



Оказалось, что и кража имущества в России его не очень волнует. Собственность в Италии, по-видимому, позволяет не обращать внимания на подобную "мелочь".



Другой вопрос, почему он так уверен, что эту собственность у него не отберут?



На Западе (в Италии, в том числе) сейчас это новая забава - найти и арестовать имущество состоятельных (и не только) россиян. Занимается этим специальное силовое подразделение итальянского Минфина - Финансовая гвардия, которая уже изъяла активов наших граждан почти на миллиард евро.



Своей итальянской недвижимости уже лишились бизнесмен Алишер Усманов, телеведущий Владимир Соловьев, экс-депутат Госдумы Олег Савченко, а также гонщик "Формулы-1" Никита Мазепин и его отец. У владельца "Северстали" Алексей Мордашова и основателя инвестфонда Volga Group Геннадия Тимченко отобрали яхты. Но особенно цинично итальянские власти поступили в отношении главы "Роснефти" Игоря Сечина, лишив его ордена, который он получил за помощь пострадавшим от землетрясения в Аквиле (2009 г.).



На этом фоне спешное бегство Чубайса на Запад выглядит в какой-то мере даже безрассудным. Был ли смысл срываться, если на родине столько лет у тебя все было в "шоколаде"?



Впрочем, интересней другое, стоит ли ожидать, что, обосновавшись за границей, Анатолий Борисович начнет вести политическую деятельность против России и ее руководства?



Прокомментировать ситуацию "СП" попросила замдиректора Центра исторической экспертизы при РУДН, политолога Бориса Якеменко:



- Обязательно будет вести. Мало, наверное, кто обратил внимание на очень примечательный видеоролик беглого Ходорковского, в котором бывший совладелец "ЮКОСа", когда спецоперация на Украине только началась, публично обратился, по его выражению, к своим "товарищам". Он там назвал Грефа, Чубайса и многих других, и потребовал определиться со своей позицией. В противном случае, сказал "мы враги".



Выходит, до сего момента эти люди оставались друзьями?



Даже если одни формально были за Россию, другие - против. На самом деле, всегда они были вместе.



То есть, вопрос корпоративной солидарности, он у них был выше любой государственной цели. Собственно, как у тусовки так называемой творческой элиты.



А единственный вариант сейчас добиться сохранения своей собственности на Западе и какого-то признания местным истеблишментом, это публичное отречение от России и Путина. Других вариантов нет.



Они все теперь вымаливают свои яхты и особняки, путем тотального отрицания любых связей с родиной и властью.



Я не удивлюсь, если и Чубайс сейчас вынет какие-то документы, и начнет доказывать, что всегда только вредил России. Потому что по-другому сохранить "нажитое" не дадут.



Таким образом, они заставят подчиняться себе, и будут бежать на поводке. И поэтому Чубайс обязательно будет играть по их правилам. Тем более что он все понял давно, когда стали падать его "акции". Именно тогда, думаю, все было переведено за границу, и отъезд был только вопросом времени.



Но если бы он бежал просто так, то стал бы государственным преступником, коррупционером. А сейчас он - человек, который проявил "свою гражданскую позицию". Мол, уехал, "потому что не могу находиться в стране, которая убивает мирных граждан на Украине".



"СП": - Он, вроде бы, на этот счет заявлений никаких не делал…



- Понимаю. Но ему придется их сделать. По-другому просто не будет. Не говоря уже о том, что здесь нам не требуется никаких доказательств лишних для того, чтобы понять, что этот человек всегда работал против России. Этот человек последний из сохранившейся команды Гайдара, которая в 90-е гг. разрушила страну и уничтожила миллионы людей.



Чубайс - символ той катастрофы, которая случилась с нашей страной. Поэтому совершенно понятно, что у него другого варианта не было.



"СП": - При этом он столько лет был непотопляемым и занимал высокие должности, хотя ненавидеть в народе его стали сразу после его ваучерной приватизации.



- Это очень сложный вопрос. Почему-то у какой-то части нашей политической элиты существовало твердое убеждение, что можно перевербовать предателя, и он будет свои технические навыки обращать в сторону государства. Если дать ему больше денег и всего прочего…



Поэтому у нас на госканалы приглашали людей похожего типа.



Довольно долго считалось, что эти люди гораздо надежнее - к настоящим патриотам наши телеканалы почему-то испытывали недоверие. Это была совершенно вывихнутая какая-то логика.



Я очень рад, что сегодня эта логика больше не работает. Надеюсь, что это очень серьезный переворот и в социальном мышлении, будем так говорить, нашей власти.



"СП": - Хотелось бы, чтобы наши компетентные органы все-таки разобрались, какой вообще ущерб эти господа нанесли нашему государству. И с Чубайсом будет?



- Наверное, его могут объявить в розыск. Но ни по одному делу, насколько известно, как обвиняемый он не проходит.



Тут есть параллель с Ходорковским. Когда тот находился в тюрьме, здесь его неустанно поддерживали. Когда же он переехал на Запад, его обслуга, которая получает от него деньги, по-прежнему сидит здесь - об этом можно судить по тому, как оперативно он получает все инсайды отсюда.



Но это, конечно, уже вопрос к нашим специальным органам. Потому что если сейчас подтянуть Чубайса, он такие фамилии может назвать из ныне действующих "патриотов", что мало не покажется никому.



Только мне бы очень хотелось, чтобы это движение было более решительным. Иначе, что мы скажем тем людям, которые вернутся с войны. Они там победят, а здесь выяснится, что вся эта либерально-пацифистская дрянь, на месте. Причем их никто не трогает.



Поэтому опять же главный вопрос, где сидят те люди, которые им сказали: "Ребята, не бойтесь, все нормально. Продолжайте"?