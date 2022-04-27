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Asia Times: Экономика США становится все более зависимой от Китая
01:04 29.04.2022

Максим Макарычев

Значительное увеличение импорта США снизило годовой национальный ВВП на 3,2 процента, сообщило во вторник американское министерство торговли. По оценке экспертов, этот показатель отражает растущую зависимость экономики Америки от Китая.

РФ и Китай выстроили всю инфраструктуру для перехода на торговлю в нацвалютах

Нет другого такого исторического прецедента для крупной экономики, живущей за счет импорта от своего объявленного стратегического соперника: дефицит торгового баланса Соединенных Штатов вырос в марте до 125 миллиардов долларов, или до рекордных 1,5 триллионов долларов в год, пишет издание Asia Times. Китайский импорт в США в марте достиг годового уровня в 675 миллиардов долларов. Это примерно на 60 процентов больше, чем в августе 2019 года, когда администрация Трампа ввела тарифы на китайские товары.

Одновременно с этим расходы на личное потребление американцев выросли с учетом инфляции на два процента в годовом исчислении, как и в предыдущие два квартала. При этом всплеск спроса, поддерживаемый государственными трансфертными платежами, и нехватка внутренних мощностей привели к резкому росту цен на товары длительного пользования на 10 процентов в годовом исчислении в течение первого квартала.

Как отмечают эксперты, американские производители не могут удовлетворить спрос на товары. По данным Национальной ассоциации производителей, к 2030 году они столкнутся с хронической нехваткой рабочей силы, что может привести к нехватке рабочих мест в обрабатывающей промышленности на 2,1 миллиона человек. Америке остается заполнить эти пробелы импортом, в основном, из Китая, констатируют эксперты.

Источник - РГ
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