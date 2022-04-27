США бросили в Афганистане военную технику и оружие на $7 млрд

01:48 29.04.2022

CNN: США бросили в Афганистане военную технику и оружие на $7 млрд



Материал представлен в пересказе ИноТВ



После "хаотичного и поспешного" вывода американских войск из Афганистана в августе 2021 года в стране остались военная техника и оружие на сумму около $7 млрд, сообщает CNN со ссылкой на доклад Пентагона. В руках талибов, с которыми США боролись в течение двух десятилетий, оказались самолеты, боеприпасы, военная техника, оружие, средства связи и транспортные средства.



Согласно докладу Пентагона, представленному Конгрессу США, после "хаотичного и поспешного" вывода американских войск из Афганистана в стране остались военная техника и оружие на сумму около $7 млрд. Ранее это оборудование было передано бывшему афганскому правительству в виде помощи. Теперь оно оказалось в руках талибов* - под контролем того самого противника, с которым США боролись в течение последних двух десятилетий, сообщает CNN.



В докладе отмечается, что министерство обороны не планирует возвращаться в Афганистан, чтобы "забрать или уничтожить" это оборудование.



За 16 лет с 2005 по август 2021 года США передали Силам национальной безопасности Афганистана оборудование на общую сумму $18,6 млрд. После завершения вывода американских войск 30 августа 2021 года в Афганистане остались самолеты, боеприпасы класса "Воздух – земля", военная техника, оружие, средства связи и транспортные средства на сумму $7,12 млрд.



"Большая часть оборудования", оставленного в Афганистане, требует "специального обслуживания", ранее оказываемого подрядчиками Минобороны США, говорится в докладе.



В докладе также отмечается, что незадолго до вывода американских войск часть техники, в том числе пять вертолетов Ми-17, была доставлены на Украину для проведения "технического обслуживания". При этом официально министерство обороны уведомило Конгресс о своем намерении передать вертолеты Киеву в январе 2022 года.



Кроме того, по данным, представленным в докладе, США закупили для афганского правительства "нестандартные боеприпасы", в том числе около 37 тыс 122-мм гаубичных снарядов, однако не успели их отправить. Эти боеприпасы были переданы Украине "по распоряжению президента", пишет CNN.



* "Талибан" - организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.