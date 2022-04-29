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Казахстан завершает перестройку. Назарбаев останется заслуженным, но не будет привилегированным, - К.Кривошеев
08:03 29.04.2022

Нурсултан Назарбаев останется заслуженным, но не будет привилегированным
В Казахстане продолжается переформатирование системы власти, которая, как считают в Нур-Султане, показала неэффективность в ходе январских протестов. В рамках этого процесса президент страны Касым-Жомарт Токаев покинул правящую партию "Аманат" (прежнее название "Нур-Отан"), анонсировав также появление новых политических сил. А первый глава независимого Казахстана Нурсултан Назарбаев скоро лишится широких привилегий, закрепленных в законе "О первом президенте Казахстана - елбасы". Вместо этого он удостоится лишь символического упоминания в тексте конституции.

В четверг, 28 апреля, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил новых заместителей председателя Ассамблеи народов Казахстана - консультативно-совещательного органа, руководителем которого выступает сам глава государства. Это стало еще одним эпизодом в целой серии перемен, которые происходят в политической жизни страны в эти дни.

Так, 26 апреля господин Токаев объявил о выходе из рядов правящей партии "Аманат". "С сегодняшнего дня я решил прекратить свои полномочия председателя партии и выйти из нее. Этот шаг имеет символическое значение. Хочу поблагодарить всех вас за доверие и поддержку на президентских выборах. Также выражаю благодарность за то, что в ответственный момент доверили управление партией",- заявил он.

Отметим, что незадолго до этого партия "Аманат" ("Наследие предков") провела ребрендинг, избавившись от намека на первого президента Нурсултана Назарбаева в своем названии - раньше она называлась "Нур-Отан" ("Свет отечества").

Госсекретарь Казахстана Ерлан Карин поспешил отметить, что "партия "Аманат" по-прежнему останется ядром консолидации сторонников президентского курса реформ". Но сам господин Токаев представил свой уход из партии как шаг к политическому плюрализму.

"Либерализация партийного и выборного законодательства укрепит роль общества в принимаемых решениях на всех уровнях власти. Конкуренция за голоса избирателей станет более острой. Безусловно, изменятся динамика и содержание самого политического процесса. Учитывая это, наверняка в стране появятся новые партии, а действующие начнут пересматривать и перестраивать свою деятельность в соответствии с актуальными веяниями, требованиями граждан",- заявил президент Казахстана, объявляя о своем уходе из партии.

Эту же мысль развил и спикер нижней палаты парламента Казахстана Ерлан Кошанов, который занял пост председателя "Аманат" вместо господина Токаева. По его словам, такое развитие событий "только усилит политическую конкуренцию". "Мы должны на равных бороться за места в парламенте с другими партиями. Правящая партия готова к предстоящей политической борьбе",- добавил он. Но тут же отверг логичное предположение о досрочных парламентских выборах и отрицательно ответил на вопрос о собственных президентских амбициях. "Не рассматриваю, не планирую, в планах и мыслях нет",- категорично заявил он.

В Казахстане началась политическая реформа
Кроме того, важные перемены происходят со статусом первого президента Казахстана - Нурсултана Назарбаева. Как стало известно 25 апреля, его имя планируют вписать в основной закон страны. "Что касается вопросов статуса первого президента, в конституции у нас записано, что они регулируются конституцией и конституционными законами,- заявил журналистам член рабочей группы по внесению поправок к основному закону страны Ермек Абдрасулов.- И рабочая группа пришла к выводу, что этот статус необходимо определить уже в самой конституции, не обращаться к законам, которые конкретизируют эту норму. То есть первый президент Республики Казахстан - это основатель независимого Казахстана. Этот статус будет определен".

Однако, как выяснилось позже, такой шаг де-факто понизит статус господина Назарбаева, так как именно в законе "О первом президенте Казахстана - елбасы" закреплен целый ряд его привилегий, включая неприкосновенность. Например, в документе говорится, что первый президент "не может быть привлечен к ответственности за действия, совершенные в период исполнения им полномочий президента Казахстана, не может быть подвергнут задержанию, аресту и содержаться под стражей, обыску, допросу либо личному досмотру". "В конституции будет прописана роль Назарбаева как основателя государства. После принятия этой нормы закон "О первом президенте" утратит силу",- подтвердил предположения в разговоре с журналистами Ерлан Кошанов.

Кирилл Кривошеев
Газета "Коммерсантъ" №76 от 29.04.2022, стр. 5

Источник - kommersant.ru
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